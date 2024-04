PepsiCo retira del mercado bebida sin azúcar porque en realidad está llena del endulzante

PepsiCo está realizando un retiro voluntario de más de 230 cajas de Schweppes Ginger Ale sin azúcar ni cafeína por contener “azúcar total”, lo que implica un peligro para millones de estadounidenses con diabetes y otros problemas de salud. La corporación detrás de algunos de nuestros refrescos favoritos emitió el retiro del mercado, el mes pasado, de cajas Schweppes Ginger Ale Zero Sugar enviadas a Maryland, Pensilvania y West Virginia.

Durante una investigación interna de la empresa, esas cajas de Schweppes Ginger Ale, que fueron etiquetadas como “zero sugar” o “cero azúcar”, contenían “producto con azúcar total”, de acuerdo a la información compartida por la La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Cerca de 233 cajas se vieron afectadas por el retiro del mercado, lo que representa aproximadamente 5,592 latas de refresco. El estado del retiro del mercado es “en curso” y afortunadamente hasta el momento no se han reportado personas afectadas ni muertes; pero no está claro si los refrescos han sido retirados de inmediato de los estantes.

¿Cuáles son los productos Schweppes Ginger Ale Zero Sugar afectados?

Como no se tiene claro si las cajas ya fueron retiradas completamente de los estantes de la tiendas, es importante que verifiques los códigos de Schweppes Ginger Ale Zero Sugar antes de comprarlos para asegurarte de que no forman parte del grupo que tiene que ser retirado.

Lo mismo aplica a aquellas latas o cajas que tengas en casa de Schweppes Ginger Ale Zero Sugar; antes de consumirlas revisa la siguiente información para asegurarte de que no es un producto afectado:

Producto: Schweppes ZERO SUGAR GINGER ALE SIN CAFEÍNA

UPC: 0 78000 02965 9

Información del código: 20 de mayo 24 MAY20240520VS02164 – MAY20240550VS02164

Si compraste un paquete del refresco afectado que está siendo retirado del mercado, se recomienda desecharlo o devolverlo al lugar de compras original para obtener un reembolso.

Sigue leyendo:

– Retiran del mercado 6,600 kits de tirolesa por riesgo de caídas; ya hay 9 lesiones

– Retiran del mercado detergentes para ropa Tide y Gain debido al riesgo de lesiones graves

– Retiran del mercado casi 2,000 colchones de cuna por riesgo de asfixia, conoce los detalles