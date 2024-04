Dan 50 años de prisión a mujer de Chicago que estranguló a una joven embarazada para robarle a su bebé

Una mujer de Chicago fue condenada a 50 años de prisión por matar a una joven embarazada y extraerle el bebé del útero.

Clarisa Figueroa, de 51 años, compareció este 16 de abril ante un tribunal del condado de Cook para recibir sentencia después de estrangular hasta la muerte a Marlen Ochoa-López, de 19 años, con un cable el 23 de abril de 2019, informó Associated Press.

Clarisa no proporcionó una declaración, pero respondió “Sí” cuando la jueza Peggy Chiampas le preguntó si entendía que cumpliría toda su sentencia y no recibiría libertad condicional anticipada, informaron medios como The Washington Post y WLS-TV.

Clarisa y su hija Desiree, de 29 años, quienes se declararon culpables de asesinato en primer grado en enero, fueron acusadas del asesinato del bebé recién nacido Yovanny López en julio de 2019.

De acuerdo con las autoridades, Desiree y Clarisa atrajeron a Ochoa-López a su muerte a través de una publicación en Facebook, en la que anunciaban que estaban regalando ropa de bebé y un cochecito. Cuando la joven embarazada atendió dicho anuncio, la pareja estranguló a Ochoa-López y sacó a su bebé del útero.

El bebé murió siete semanas después

A pesar de los mejores esfuerzos del personal médico, Yovanny López murió en los brazos de su padre en junio de 2019, según un comunicado de la portavoz de la familia, Julie Contreras. Tenía sólo 51 días cuando murió y pasó su corta vida en máquinas de soporte con daño cerebral severo.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook declaró más tarde que Yovanny murió por falta de oxígeno y sangre en el cerebro, y por un prolapso del cordón umbilical y la placenta causado por la agresión y muerte de su madre, informó el Chicago Tribune.

El esposo de Marlen Ochoa-López y padre de su hijo, Yovanny López, proporcionó una declaración leída en español e inglés en la sala del tribunal el 16 de abril. Dijo que el hijo mayor de la pareja, Joshua, había “perdido a su madre para siempre”, según AP.

“El recuerdo del último aliento de mi hijo pequeño en mis brazos es una agonía total… La justicia de Dios te será entregada el día de tu muerte”, dijo.

Desiree Figueroa se declaró culpable de asesinato en primer grado en un tribunal del condado de Cook en enero y fue sentenciada a 30 años de prisión después de aceptar testificar contra su madre.

Deseaba criar a un hijo tras perder al suyo

Después de perder recientemente a su hijo adulto por causas naturales, Clarisa estaba ansiosa por criar otro hijo, a pesar de haberse ligado las trompas de Falopio, como informó anteriormente People.

El ex superintendente de la policía de Chicago, Eddie Johnson, dijo a los periodistas en abril de 2019 que los sospechosos querían “criar al niño como si fuera suyo” después de que Clarisa supuestamente fingiera un embarazo y luego llamara al 911 el 23 de abril de 2019 para afirmar que acababa de dar a luz a un niño que estaba luchando por respirar.

En ese momento, los investigadores afirmaron que Clarisa no mostraba signos de haber dado a luz. Finalmente encontraron el cuerpo de Ochoa-López en un bote de basura en el patio de los Figueroa.

Un tercer sospechoso, el novio de Desiree, Piotr Bobak, de 44 años, también fue acusado por su participación. Fue sentenciado a cuatro años de prisión, pero fue liberado el año pasado después de que se le reconociera el crédito por los 3 años y casi 8 meses que ya había pasado bajo custodia, informó CBS News en enero de 2023. Se declaró culpable de un cargo de obstrucción de la justicia, según el medio.

