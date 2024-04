Adamari López revela que creyó que perdería su casa tras su sorpresivo despido de Hoy Día’

La presentadora boricua Adamari López, de 52 años, aprovechó las cámaras de su programa de YouTube para hablar sobre todo lo que vivió tras su despido de ‘Hoy Día’ y Telemundo. Confesó que la pérdida de ese ingreso monetario la llevó a contemplar la posibilidad de deshacerse de su hermosa mansión en la ciudad de Miami, la cual comparte con Alaïa y en el pasado lo hizo con Toni Costa.

Sobre este tema habló largo y tendido en ‘Ada y Chiqui de Show, el programa que encabeza en plataformas digitales en compañía de Chiquibaby, su comadre, quien, al igual que ella, también fue despedida de Telemundo, solo que ella unos meses antes.

“Cuando terminé el contrato con Telemundo en algún momento pensé: ‘¿Será que tengo que vender mi casa? ¿Será que tengo que reducir los gastos?’. Porque no sabía si iba a encontrar un trabajo rápido o no”, compartió Adamari López en una de sus confesiones más duras sobre el trago amargo que le tocó vivir tras más de una década como talento de Telemundo.

En la misma confesión detalló que no solo le preocupaba perder su casa, por la que trabajó demasiado tiempo para hacerse de ella, sino que también que su entonces falta de empleo repercutiera directamente en su hija y en la educación que le estaba pagando.

“Más que la casa, que vivo en una casa muy bonita y que me gusta mucho, la casa que soñaba, pero mi preocupación mayor en este momento es que yo pueda tener para pagar el colegio de la niña”, continuó en su testimonio.

Afortunadamente para ella y para su familia las oportunidades de trabajo no faltaron y de unos meses a la fecha ya forma parte de las filas de TelevisaUnivision con los programas ‘Desiguales’ y ‘¿Quién Caerá?’.

“A lo mejor ustedes piensan que uno tiene tanto dinero que te da como para vivir el resto de tu vida, la realidad es que en mi caso hay que seguir trabajando. Vivo bien, trabajo para eso, para tener el estilo de vida que me gusta, pero no es que tengo dinero para tirar para arriba. Me preocupaba mucho cuándo podía conseguir un trabajo que me siguiera brindando la solvencia económica como para pagar las cosa básicas, la casa donde vivo, el carro y la escuela de la niña, con los gastos de la comida y lo que conlleva todo eso”, concluyó.

¿Cómo es la casa de la que Ada pensó tenía que deshacerse?

Cocina

La cocina es bastante amplia y abierta. Está conformada por alacenas de color blanco, por electrodomésticos de alta gama y por una isla central que es utilizada por Adamari para preparar las más exquisitas recetas, aunque reconoce no ser la mejor chef.

La isla también es usada como desayunador, mientras que en un rinconcito de la habitación hay una especie de sala de televisión, donde la también actriz suele sentarse a desayunar, mientras ve alguno de sus programas favoritos.

Comedor

Su comedor, ubicado justo a un costado de la cocina, está conformado por una mesa de cristal, la cual destaca por sus arreglos florales, por sus seis sillas de tono gris, por un taburete beige y por la hermosa lámpara de techo que la ilumina.

Ahí tiene también algunos cuadros y un mueble donde conserva algunos de sus premios, diversas flores y un par de fotografías de sus papás, quienes ya fallecieron.

Sala

Su sala, la cual nos presumió cuando Alaïa le regaló un arreglo de rosas amarillas, está compuesta por un sofá modular de tono gris, por otro más de color beige, por un librero y por una mesita donde la integrante más pequeña de la familia suele sentarse a jugar.

Recámara principal

La recámara principal está conformada por una cama grande con ropa de cama y cabecera de tonos claros, así como por mesas laterales de tono chocolate y blancas.

Gimnasio

El gimnasio es otra de las habitaciones que llama la atención, pues ahí Adamari tiene todos los aparatos necesarios para hacer una muy completa y exigente rutina de ejercicio, así como una televisión empotrada a la pared, la cual se convierte en su mejor aliada cuando hace spinning o usa la caminadora.

Jardín

Al exterior cuenta con extensas áreas verdes, con área de juegos infantiles, con terrazas, con área de parrillada, con pequeñas canchas deportivas, con una piscina con su respectiva zona de spa, así como con una casa de muñecas de tamaño real.

Sigue leyendo:

Así es el Kaseya Center, el lugar donde se llevará a cabo los Latin Grammy tras su paso por España

Video: Poncho De Nigris presume por dentro su imponente y lujosa nueva mansión

Así es el penthouse de Manhattan que Jennifer Lopez al fin vendió tras 8 años en el mercado

Cardi B presume la rosada y enorme habitación de su hija Kulture en su mansión de Atlanta