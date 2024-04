Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 18 al 24 de abril

Música ranchera

Alicia Villarreal estrenó “Ojo por ojo” hace unas semanas, el tema más reciente del repertorio que presentará en su gira “Donde todo comenzó”, que llega al teatro Youtube (1011 S. Stadium Dr., Inglewood) esta semana. La cantante mexicana interpretará canciones de sus discos “La jefa”, “La Villarreal” y otros. Viernes 8 pm. Boletos desde $50. Informes ticketmaster.com.

Concierto de pop

Andrés Cepeda sacó al mercado recientemente “Décimo Cuarto”, un álbum que incluye a varios colaboradores. Ahora está de gira con este disco, y llegará esta semana a la región con “Tengo ganas”, nombre de su tour por Estados Unidos. Ofrecerá un show en el teatro Orpheum (842 S. Broadway, Los Angeles), donde promete dar muchas sorpresas. Viernes 8 pm. Boletos desde $29. Informes laorpheum.com.

Festival familiar

El evento An Evening in Focus: Francisco de Goya, Printmaker, que tendrá lugar en el Norton Simon Museum (411 W. Colorado Blvd., Pasadena), celebra la apertura de I Saw It: Francisco de Goya, Printmaker, la primera muestra integral de las cuatro principales series de grabados del artista en la costa oeste. Se trata de un evento interactivo con visitas a puntos destacados, música en vivo, manualidades de arte y más. Sábado 4 a 6:30 pm. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos desde $15; gratis estudiantes y menores de 18 años. Informes nortonsimon.org.

Música y cine

Antonio Sánchez es uno de los percusionistas más importantes de la escena del jazz internacional. Subirá al escenario del BroadStage (1310 11th St., Santa Monica) para interpretar en vivo la banda sonora de la cinta de Alejandro González Iñárritu, Birdman, a diez años de que fue realizada. La película, protagonizada por Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone y Naomi Watts, será proyectada. Sábado 7:30 pm. Boletos desde $45. Informes broadstage.org.

Celebración a la Tierra

Para celebrar el Día de Tierra, el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) usará el mes completo para comunicar cómo esta institución ha liderado la lucha por la justicia climática por décadas. Algunas de las actividades son ofrecer ideas de cómo todos pueden contribuir a tener un planeta mejor. El domingo de 11 am a 3 pm, será el festejo oficial y habrá una visita de Spongebob, con actividades manuales, encuentros con científicos del museo, búsqueda de tesoros y más. Los festejos terminan el 30 de abril. Boletos desde $7. Informes nhm.org.

A salvar el planeta

El Los Angeles Zoo ( 5333 Zoo Dr., Los Angeles) realizará su evento anual Wild for the Planet, un fin de semana con un programa de entretenimiento y educativo enfocado en la promoción de la conservación de la vida silvestre y la sostenibilidad del medio ambiente. Con actividades interactivas, shows en vivo, lectura de libros, presentaciones de animales, la Earth Expo y presentaciones que destacan la importancia de proteger el planeta y sus especies. Sábado y domingo 10 am a 4 pm. Boletos desde $17. Informes lazoo.org.

Show sobre hielo

Disney On Ice presenta Mickey’s Search Party, un espectáculo en el que Mickey Mouse y sus amigos se embarcan en una aventura en la que buscan pistas en el mapa del tesoro del Capitán Hook para encontrar a Tinker Bell luego de que intentara robarle su magia. De hoy jueves y hasta el domingo en la arena Toyota (4000 E. Ontario Center Pkwy, Ontario), y del 25 al 28 de abril en la arena Long Beach (300 E. Ocean Blvd., Long Beach). Boletos desde $25. Informes ticketmaster.com.

Arte chicano

Judithe Hernández | Beyond Myself, Somewhere, I Wait for My Arrival es una exhibición que tiene lugar en The Cheech Marin Center for Chicano Art and Culture of the Riverside Art Museum (3425 Mission Inn Ave., Riverside) y que despliega más de 50 años de la carrera de esta artista. Es la primera y más grande retrospectiva de su trabajo, que se centra en las realidades y mitologías de la mujer mexicana migrante. Termina el 4 de agosto. Boletos desde $11. Informes riversideartmuseum.org.