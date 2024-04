Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de abril de 2024

Piscis

Busca la manera de mejorar tus ingresos con otras oportunidades de trabajo o negocios que tengan que ver con las ventas de alimentos o comida preparada eso es lo tuyo. No te dejes caer ni vencer por nadie, muéstrale al mundo quien eres y hacia dónde vas a llegar, tu sexto sentido te llevará de la mano al éxito y al cumplimiento de tus metas y sueños. Se visualiza un evento importante o fiesta familiar en la cual la pasarás de lo mejor. Te vienen nuevas oportunidades en muchos ámbitos de tu vida, ten cuidado con lo que vas a decir este fin de semana hay palabras que regresarán a ti con el doble de la intensidad de la que la enviaste. Ya dolió mucho el camino, ya te caíste y levantaste como él o la guerrera que eres, no des lastiman y no busques amor donde solo hay amistad. Hay sueños y metas que no se consolidaron debido a tu incapacidad de luchar y debido a que haces mucho caso a las criticas, suele afectarte mucho el qué dirán o lo que opinan otras personas sobre todo tu familia, los sueños y metas son solo tuyos, aprende a cumplirlos por tu cuenta.

Acuario

Podrías pensar caer en chismes y dimes y diretes por hacer caso a algo que no debería de afectarte. Evita dar explicaciones a quienes no te las han pedido, estas en una etapa muy buena pero también llena de dudas, no debes de bajar la guardia ni mendigar cariño ni atención, recuerda que eres un ser único e irremplazable que no merece la lastima ni piedad de nadie. Podrías ser víctima de un robo, fraude o pérdida material en próximos días, ten mucho cuidado con esa situación. Algunas ocasiones piensas demasiado en lo que no pudo ser, estas en una etapa muy fuerte de tu vida en la cual hay muchas tristezas y problemas en casa que no te dejan avanzar del todo, debes darte cuenta que las cosas cambian y que nada es eterno. Si sigues pensando en que no lo lograrás así será, debes confiar más en ti y tu felicidad pues ahí estará la clave de tu éxito y de lo que necesitas. En la familia hay un ambiente complicado y duro, siempre tratas de querer solucionar la vida de todo mundo pero al final te olvidas de la tuya, necesitas poner los pies en la tierra y darte cuenta que tu felicidad está en ti, en hacer tu vida y vivir intensamente, disfruta lo que venga y cuida tu salud pues si tu no lo haces nadie lo va hacer por ti.

Capricornio

Es importante que pongas más atención a tu salud, la has descuidado mucho, necesitas ejercitarte más y poner más empeño en lo que llevas a tu boca pues dentro de poco tiempo podrías sufrir las consecuencias de tu descuido. Te vienen encamamientos con amistades o personas que conocerás en estos días. Hay momentos en la vida en que sientes que las cosas no fluyen como tu quisieras no te compliques la existencia, date la oportunidad de esperar, los tiempos de Dios son perfectos y las cosas van a llegar en el mejor momento, ni antes ni después. En el amor un panorama muy perro necesitas tomar decisiones y no esperar tanto para ir por lo que quieres, si esa persona te mueve el tapete da tu el primer paso si hay interés adelante sino next, así no seguirás perdiendo el tiempo con alguien que al final no tiene ninguna intención sentimental contigo. Cambios importantes, tu carácter se va calmar mucho en estos días pues una persona te va dar esa felicidad que tanto has buscado desde hace tiempo.

Sagitario

La llegada de nuevas amistades a tu vida te llenaran de alegría y te darán la seguridad que necesitas. Podrías cometer grandes errores si sigues pensando que el mundo gira a tu alrededor. Es momento que no retrocedas en nada, date la oportunidad de ir por lo que quieres y deseas sin dar explicación alguna, la vida te va llenar de nuevas oportunidades en muchos ámbitos de la vida entre ellos, amor, fortuna y salud. Tienes que cambiar tu forma de pensar y ser si quieres que el universo conspire en tu contra. No temas a nuevas oportunidades y cambios en lo laboral y en el amor, tienes todo para tener el puesto y el sueldo que quieres pero no lo pides, las cosas no caen del cielo aprende a pedir y se te será dado siempre y cuando muestres que lo mereces con base en tu esfuerzo, trabajo y dedicación. Aprende a cuidarte mucho y a no exponer tu tranquilidad por alguien que solo te da dudas y engaños. Es posible que en próximas fechas una amistad del pasado aparezca pidiéndote perdón o la oportunidad de volver a intentar algo; si ya no confías no vale la pena dar segundas oportunidades.

Escorpión

Cuídate de caídas pues estarás muy expuesto a sufrir un percance. Tu carácter es lo que te diferencia de lo demás, no eres tonto ni tonta y sabes bien hacia dónde te diriges. En lo familiar se solucionarán problemas en un corto plazo, podrías darte cuenta que las cosas no son como creías en muchos aspectos de tu vida e inclusive te decepcionarás de una persona cerca a ti pues descubrirás que ha vivido con doble careta en tu vida. Confía más en tu poder de atracción y en la oportunidad de consolidar tus sueños y tus metas, no tengas miedo a lo que viene, enfrenta todo lo que llega a tu vida y disfrútalo pues estas en los tiempos perfectos. Cambios de último momento y cancelación de cita o reunión con amistades o familia. Mejoras en relaciones de pareja. Es importante que veas hacia el futuro y no te pierdas en tu camino, tienes muchas virtudes por exponer y mil defectos que debes aceptar pues si tu no lo haces nadie más lo hará. Viene culminación de ciclo ya sea laboral o sentimental, si tienes una relación determina hacia dónde se dirigen pues podrían estar perdiéndose en el camino, en lo laboral oportunidades de cambios de trabajo u horarios.

Libra

No dejes de creer en tus sueños y metas pues ahí está la clave para que todo se materialice y se concrete. Tristezas durante la noche y muchas dudas, si vives en el pasado no avanzarás más. La vida te dará nuevas lecciones y en el amor te llenará de felicidad si estas soltero o soltera está por llegar dos personas una de piel blanca y otra morena clara que te van hacer dudar sobre tus sentimientos, sigue a tu corazón y no a tu economía. En muchas ocasiones sientes temor de hacer las cosas pues crees que no van a resultar como crees, la vida es muy simple y de los errores se aprende, disfruta lo que venga, arriésgate y si te equivocas arregla el error y continúa tu camino, ten presente que es mejor arrepentirse que quedase con las ganas, estas en una etapa muy difícil pues te enfrentas a problemas existenciales y cuestiones del pasado que lejos de beneficiarte te atrasan en tus sueños. Ten cuidado con un viaje que ha estado en mente las cosas podrían no resultar como esperas, necesitas organizarte más.

Virgo

Podrías sufrir de nuevo por amor si sigues dando entrada a quien no lo merece, ten cuidado con lo que está llegando a tu vida muchas cosas no son sanas y podrían afectar tu futuro. Es probable que en próximas fechas recuerdes mucho a una persona de tu pasado que fue muy importante para ti; no vale la pena seguir viviendo de lamentaciones o de cosas que ya fueron, date la oportunidad de soltar y empezar de cero. Es momento que comiences a cumplir tus sueños y metas antes de cumplir los de las demás personas, muchas veces te olvidas de ti y de lo que quieres por hacer lo que las demás personas quieren, dedícate más a tu vida antes de querer resolverle la vida a las demás personas. Ten presente que quien te busca es quien de verdad te merece en su vida. Cambios importantes en muchos aspectos de tu vida, madurarás mucho y te darás cuenta quien de verdad importa y quien no te sirve ni para una noche. Amores pasajeros llegarán y cambios en cuestión de negocios.

Leo

La fuerza de voluntad que traes te hará arreglar cualquier problema de tu presente o pasado, tienes el poder de lograr lo que te propongas sin embargo has sufrido tanto en tu pasado que algunas veces sientes que ya no puedes continuar. No intentes cobrar venganza por tu propia mano, deja que la vida se haga cargo de tus enemigos y de quienes te hicieron daño. Cuida mucho lo que sale de tu boca pues podrías cometer indiscreciones y lastimar a amistades que son muy importantes para ti, el dinero siempre será tu punto débil, eres una persona que busca sus sueños y te encanta la buena vida sin embargo hay días que esperas que el dinero te caiga del cielo, sino te pones las pilas no vas a conseguir nada. Vienen días en los que no querrás levantarte y comenzar tu día, no dependas de lo que hacen o dicen otras personas, tu felicidad deberá de radicar solo en ti y nadie más. Ten cuidado con chismes en casa o por familia, podrías meterte en graves problemas por ciertas cosas que saldrán de tu boca, tu avientas todo no te callas nada y te vale quien sale herido, en cierta medida eso es bueno pues te hace ser una persona de fiar y sin pelos en la lengua pero hay personas muy tontas que se sienten ofendidas por la manera en que te expresas.

Cancer

No permitas que comentarios negativos te afecten, recuerda que si esas personas quieren dañarte, tienes que ponerte las pilas y ser más fuerte para que no te vuelvan a bajar al piso. Familiar se enferma pero saldrá adelante poco a poco. Grandes cambios y posibilidades de conocer nuevas personas entre ellas se visualizan 2, una de ellas ya tiene una relación o un compromiso y la otra persona está soltero o soltera, piensa bien hacia donde te diriges y lo que buscas, no cometas esos errores que ya cometiste y tanto te lastimaron, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Es probable que las cosas mejoren en cuestiones de autoestima y bipolaridad que te andas cargando, te desespera que las cosas no te salgan bien a la primera y eso se debe a que descuidas las cosas importantes por atender eso que no te dejan nada de por medio. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan. Convivencia familiar se aproxima y posibilidad de reencontrarte con una amistad que tienes mucho de no ver. No te dejes caer ni vencer por nadie, tú tienes el poder de conseguir lo que se te de tu gana si así lo deseas, recuerda que personas envidiosas en cualquier esquina las vas encontrar.

Géminis

Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil siempre será tu familia así que no la descuides demasiado y préstales más atención. Empezarás a tratar a las personas como se merecen y a no dejarte manipular ni por ti mismo. Deja las cosas en claro con quien ha existido enfrentamientos, sino se aguanta no se lleven. Te decepcionarás mucho de una amistad. Si tienes una relación la desconfianza, los celos y las mentiras podrías dañar lo que has construido. En cuestión de amor tienes muchas posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa mucho. Podrías entrar en un conflicto debido a no saber qué decisión tomar, recuerda que la última palabra la tienes tu, pon atención a tus sueños y a ese sexto sentido que te caracteriza para que sigas lo que te dicta tu corazón. Cuida mucho la parte sentimental, te has vuelto algo frío o fría con las personas que quieres, tienes miedo a que te engañen y traicionen, aprende a ver la vida más colorida y que no te afecte lo que sucede a tu alrededor, cada quien que se rasque con sus uñas.

Tauro

A la miércoles personas que te sacan de tu circulo de estabilidad, necesitas poner tu vida en orden para lograr encontrar esa paz que necesitas y que tus proyectos comiencen a fluir de la mejor manera. Muchas veces te dejas caer o vencer fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Ten cuidado con negocios en estos días pues podrías ser víctima de un fraude o salir debiendo dinero. Si tienes pareja ten cuidado con amistades, podrían interferir en tu relación. Date tu lugar y no pretendas que esa persona que te gusta y agrada te trate como le dé su reverenda gana. Es importante que tengas bien presente que nadie va meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. No te conformes con tan poco, quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales y no tendrás que bajar tu nivel. No pierdas esa oportunidad. Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasado sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad.

Aries

Un nuevo amor se aproxima, éste llegará a tu vida en las próximas semanas, pon atención pues podrías confundirlo con amistad. Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Es importante que veas hacia dónde te diriges, sueles perder el rumbo de tu camino muy seguido. Cuidado con comentarios negativos que hagas sobre tus amistades, podrías perder personas muy valiosas par ti por andar de lengua suelta. Cada que algo pase por tu cabeza visualízalo muchas veces pues así sueles atraerlo hacia ti. Momentos de tristeza e incertidumbre podrían aparecer a partir de este fin de semana, no te deprimas por lo que no fue, levanta tu mirada y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece. Si ya tienes una relación cuida la parte de los celos y la inseguridad pues podrías meterte en problemas con tu pareja. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar, solicitarán de tu consejos.