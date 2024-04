La Opinión Hoy: Israel planea respuesta a Irán sin apoyo oficial de EE.UU.

Israel está evaluando cómo será su respuesta a Irán tras el ataque del sábado 13 de este mes de abril, el primer ministro Benjamín Netanyahu agradeció el apoyo de sus aliados, pero dijo que su nación hará lo que sea para defenderse y justo allá en Tel Aviv, se encuentra Jesús García, especialista en Política Inmigración y Asuntos Nacionales de La Opinión, quien hoy nos acompañó para hablarnos del tema más preocupante del momento a nivel internacional.

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu está enfrentando una presión importante tanto del exterior como aquí en Israel, “yo me encuentro en Tel Aviv donde se encuentra parte de las sedes del gobierno de Israel porque, por un lado, en el exterior se está cuidando que no haya una escalada que pueda desatar una guerra regional en el Medio Oriente“, dijo García, “pero, por otro lado, en Israel hay voces en el gobierno y también de organizaciones digamos civiles y de la opinión pública. En Israel están buscando que haya una respuesta por parte del gobierno de Netanyahu al ataque de Irán que ocurrió el sábado pasado, como una forma también de dejar claro que se tiene que responder a esa agresión. Hay que considerar aquí que Estados Unidos también ya dejó muy claro que no se sumaría a un ataque que pudiera realizar Israel en contra de Irán si es un ataque directo o en algunas de las posiciones que tenga estratégicas en algún punto, Estado Unidos no quiere enfocarse en ataques directamente con Irán justamente para evitar estas escaladas”

Agregó que “Aquí hay otros factores, no hay información sobre un avance que tiene Irán en armas nucleares que podría incluso cambiar digamos la posición de los países, lo que tenemos en concreto en este momento y justamente en cuando estoy acá yo en Israel el gobierno del presidente Joe Biden y G7 liberaron nuevas sanciones contra Irán, pero también están buscando o viendo qué es lo que decidirá en Benjamín Netanyahu aquí en Israel”

