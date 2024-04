Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 19 al 21 de abril

La comedia que sigue la vida de una familia Bigfoot durante un año en algún lugar salvaje del Oeste de Norteamérica: “Sasquatch Sunset“. La cinta que narra la historia de un grupo de delincuentes que secuestra a una bailarina de 12 años, hija de un poderoso mafioso y que no es tan normal como parece; “Abigail“. El maratón sobre unas criaturas fascinantes que tienen tres corazones, sangre azul y la habilidad de transformar sus cuerpos y comunicarse con otras especies: “Secrets of the Octopus“. Y el documental de HBO sobre la masacre en la que Timothy McVeigh hizo explotar un camión bomba afuera de un edificio federal en Oklahoma City: “An American Bombing: The Road to April 19th“.

Sasquatch Sunset

Hoy se estrena en cines una curiosa comedia que sigue la vida de una familia Bigfoot durante un año en algún lugar salvaje del Oeste de Norteamérica. En esos bosques húmedos, entre la casi constante neblina, vive el último grupo de estos seres peludos y nobles que luchan por sobrevivir mientras se ven cada vez más amenazados por el mundo cambiante que les rodea. Dirigida y escrita por los hermanos David y Nathan Zellner –responsables de “Kumiko, the Treasure Hunter” (2014) y de “Damsel” (2018)–, está protagonizada por unos irreconocibles Riley Keough y Jesse Eisenberg, quienes tuvieron que tomar clases para imitar los movimientos, los ruidos y las expresiones de diferentes primates. “Sasquatch Sunset” se presentó en el último festival de Sundance con la crítica tan sorprendida como dividida. Noventa minutos de humor surrealista y de reflexión sobre la supervivencia y la pérdida para los que quieran ver una película diferente.

Abigail

Abigail | Foto: Cortesía/ Universal Pictures Crédito: Cortesía

Un grupo de delincuentes secuestra a una bailarina de 12 años, hija de un poderoso mafioso, por la que piden un rescate de $50 millones. La llevan a una mansión aislada donde sólo deben pasar una noche, pero allí los captores comienzan a desaparecer, uno por uno. Pronto descubrirán que no están encerrados con una niña normal. El elenco incluye a Alisha Weir, Melissa Berrera, Kathyron Newton, Dan Stevens, Giancarlo Esposito y Angus Cloud. Estreno hoy en cines.

Secrets of the Octopus

Secrets Of The Octopus | Foto: Cortesía/ National Geographic Crédito: Cortesía

Este lunes es el Día de la Tierra. Para celebrarlo National Geographic estrena un maratón sobre unas criaturas fascinantes que tienen tres corazones, sangre azul y la habilidad de transformar sus cuerpos y

comunicarse con otras especies. Son los pulpos. Producida por James Cameron y narrada por Paul Rudd, esta miniserie de tres episodios se pasará de 8 a 11 pm el domingo 21 y estará disponible en Hulu a partir del lunes 22.

An American Bombing: The Road to April 19th

An American Bombing | Foto: Cortesía/ HBO Crédito: Cortesía

El 19 de abril de 1995, Timothy McVeigh hizo explotar un camión bomba afuera de un edificio federal en Oklahoma City. Mató a 168 personas, entre ellos 19 niños, en el que fue el atentado de terrorismo doméstico más mortal de la historia de Estados Unidos. Este documental de HBO ya disponible en Max

revisita aquel día, el juicio posterior y el caldo de cultivo de los sentimientos anti-gobierno que llevaron a un veterano de la Guerra del Golfo a cometer semejante masacre.

Orlando Bloom: To The Edge

El actor de Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos pone a prueba sus límites físicos y mentales con tres deportes extremos: volar con traje de alas, buceo sin bombonas y escalada en roca. Serie documental que ya está en Peacock

Seguir leyendo:

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 12 al 14 de abril

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 5 al 7 de abril