Chicharito sigue sin justificar su costoso fichaje en Chivas; ahora vs. Querétaro seguirá ausente

Aquejado por las lesiones, Javier “Chicharito” Hernández sigue siendo el fichaje más caro de las Chivas del Guadalajara en el torneo Clausura 2024, al solo haber disputado 202 minutos en los cinco partidos que ha visto acción desde su debut en la jornada 8 vs. Pumas y que ahora contra los Gallos Blancos de Querétaro en la jornada 16 sumará su segundo partido ausente en forma consecutiva.

Sin duda un golpe duro para las aspiraciones de los aficionados de Chivas que esperaban ver convertido a Javier Hernández Balcazar como el máximo referente ofensivo del cuadro tapatío y echándose al equipo al hombro en los momentos cruciales del torneo, pero apenas suma un gol en los ya mencionados 202 minutos y lo anotó en la fecha 14 vs. Puebla.

Desafortunadamente, las molestias musculares no le han permitido tener la continuidad que todo mundo esperaba y sobre todo el técnico argentino Fernando Gago, quien ha visto como el ex artillero de Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United y LA Galaxy, se ha perdido los encuentros contra Monterrey, Pachuca y ahora contra los Gallos Blancos de Querétaro.

“Chicharito” no apareció en el grupo de convocados para este encuentro, con lo cual se convierte en el noveno jugador con menos minutos de actividad en el torneo Clausura 2024 del plantel que armó la directiva para el presente campeonato, apenas superando a jugadores casi desapercibidos para el técnico sudamericano.

En esta lista de nueve jugadores con menos minutos, el “Chicharito”, apenas supera a Yael Padilla con 70 minutos, Alan Eduardo Torres con 67, Jesús Enrique Sánchez con 63, Carlos Cisneros con 49, Armando González 32, Gael García 19, Ronaldo Cisneros 17 y Alejandro Martínez 1, entre los jugadores con menos minutos de acción en el campeonato.

Hasta el momento ‘CH14’ no fue tomado en cuenta para el duelo de este sábado al continuar las molestias musculares a partir de este jueves, pues en el inicio de semana hizo el trabajo al parejo del grupo, pero a la hora de armar el parado del cuadro titular se resintió de las mismas dolencias y por esa razón el técnico determinó no tomarlo en cuenta para el compromiso contra los “Gallos Blancos”.

Así, Javier Hernández suma su segundo partido ausente en forma consecutiva y el cuarto que no es tomado en cuenta por el cuerpo técnico desde su debut en la fecha 8 contra los Pumas. Tres de estos partidos ausente ha sido por problemas musculares y el cuarto malestares estomacales.

Por otra parte, en la lista de convocados no aparece de nueva Mateo Chávez, quien desde la fecha 12 vs. América dejó de ser tomado en cuenta por el técnico Fernando Gago, cuando parecía el jugador novato más destacado del plantel de Chivas. Por el contrario, la novedad es el jovencito Ariel Castro, quien por segunda ocasión es llamado al grupo de convocados.

Por otra parte, la lista de convocados para el duelo vs. Querétaro quedó integrada de la siguiente forma:

– Porteros: Raúl Rangel y Oscar Whalley.

– Defensas: Antonio Briseño, Gilberto Sepúlveda, Leonardo Sepúlveda, Jesús Sánchez, Gilberto Chiquete, José Castillo, Alan Mozo.

– Mediocampistas: Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Rubén González, Yael Padilla, Ariel Castro, Eduardo Torres.

– Delanteros: Ricardo Marín, Roberto Alvarado, Carlos Cisneros, Cade Cowell, José Juan Macias, Pavel Pérez, Isaac Brizuela.

