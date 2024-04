Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de abril de 2024

Piscis

Una amistad te buscará nomas pa llevarte chismes de otras personas. A la fregada el pasado si te equivocaste o hiciste daño ya lo pagaste, enfoca tu fuerza, vida y energía en mejorar para ti y ser una mejor persona. No vivas situaciones que no te corresponden, no te metas donde no te llaman y no trates de cambiar o aparentar algo que no eres para complacer a personas que solo te buscan para dañarte u obtener algo de ti. Un trámite tendrá que esperar, no es tiempo de hacer dichos movimientos. Amistad del pasado pretende solucionar un problema que tuvo contigo. Tienes muchos conflictos con tu pasado y por esa razón te cuesta ver el presente con otros ojos, perdónate tus errores y busca tu felicidad en las pequeñas cosas. Trabajo que tiene que ver con ventas podría resultar excelente para mejorar lo que vienen siendo tus ingresos. Un nuevo trabajo o dinero extra se aproxima. Visitas inesperadas. Ten cuidado con comidas en la calle hay infecciones en puerta.

Acuario

Podrías necesitar a una persona que físicamente ya no pertenece a este mundo; no te preocupes está bien y te está protegiendo desde donde está. Si tienes una relación, date la oportunidad de consentir más a tu pareja y perdonar esos errores que siempre traes al presente y causan conflicto entre los dos. Podría surgir el interés por una persona del signo de agua en estos días, sabrás darte cuenta de sus sentimientos hacia ti, podría convertirse en una relación duradera si ambas partes ponen las ganas y el empeño que se necesita. No comentes nada de tus planes, podrían no cuajar bien debido a malas energías de personas que te rodean. El amor te ha de sonreír el día que aprendas a quererte, amarte y vivir en soledad, no veas al amor como una necesidad sino como una elección. Cuida mucho tus negocios o proyectos pues un error podría tumbar lo que te ha costado construir en años. Existe la posibilidad de un viaje y de que te reencuentres con familia a la que tienes tiempo de no ver.

Capricornio

Una amistad nueva entrará a tu circulo, te dará muchas alegrías y será tu cómplice en muchas maldades de las que solo tú eres capaz de hacer, aprende a valorar a quien está a tu lado siempre sin pedirte nada a cambio, aprende a expresar más tus sentimientos y decir lo que sientes, algunas veces caes en situaciones muy tontas pues te cuesta expresar lo que siente tu corazón. Podrías verte en vuelto en chismes por parte de familiares, son muy de que los valores y las buenas costumbres y esas fregaderas, tu disfruta tu vida y se feliz haciendo lo que te gusta, recuerda que a la gente nunca la tendrás contenta así que no te afecten comentarios negativos. Cuida mucho las cuestiones que tienen que ver con enojos y discusiones pues podrías dañar a personas que son realmente importantes. Nuevos amores se visualizan, una amistad muy cercana te dará una gran sorpresa. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada una nueva amistad, la oportunidad de un nuevo trabajo y cambios en tu forma de ver la vida, madurarás más rápido de lo que te imaginas.

Sagitario

Si tienes pareja y esta se ha alejado un poco de ti investiga un poco más ese aspecto y no lo dejes pasar, recuerda que algunas veces lo que no tienen en casa salen a buscarlo en otros lugares. Momento de despojarte de tanta tontería que te daña la existencia, muchas veces haces caso a comentarios tan tontos y te la vives de los comentarios que recibes de gente inútil que no debería de dañarte con lo que dice. Te enteras de rompimiento sentimental y de embarazo de amistad. Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Cuida más tu cuerpazo criminal, recuerda que eres muy sexual y sensual, bájale a la tragazón para que agarres mejor forma. Si tienes una relación se torna un escenario algo gris en cuestión de entendimientos, no discutas con tu pareja por cosas tan vánales, aprende a disfrutar los momentos simples.

Escorpio

En lo que respecta a cuestiones de amores tu corazón está más que listo para iniciar una relación, ponte las pilas y date la oportunidad de ser feliz, algunas veces te da mucho miedo el intentar algo y no poder consolidarlo. Amor de una noche en este fin de semana podría surgir, no te enamores tan rápido y espera que las cosas tomen su curso. Siempre que busques soluciones a tus problemas acércate a tu familia ellos sabrán brindarte el mejor consejo. Cuida más las cuestiones de pagos o podrías quedar mal con un deudor al punto que ya no te dé crédito. Una persona de tez blanca se te va acercar, sus intenciones no serán buenas. No permitas que nadie altere tu paz interior, recuerda que necesitas estar tranquilo o tranquila en tu interior. Empieza a buscar soluciones a tus problemas, no confundas tu camino y tus necesidades, la vida te pondrá una prueba muy grande para que valores lo que tienes a tu alrededor, hay momentos en que te desanimas un chorro por que algo no resulta como lo planeas sin embargo ten en cuenta que las cosas pasan por algo.

Libre

Estarás en un tono más tranquilo en estos días, debes aprender que las cosas siempre pasan por algo, muchas veces caes en situaciones muy pendejas y eso se debe a que no aprendes tan fácil de tus caídas y errores. Ex pareja andará fregando y dándote lata en estos días. Siempre que busques mejorar en un aspecto analiza por qué lo haces, recuerda que esos cambios son solo por ti y para ti y no para satisfacer a alguien. Amistad se compromete en estos días; es posible que sufras de celos por una persona que no es nada tuyo, ten cuidado pues son los primeros indicios de que sientes algo en tu corazón. A darle duro en los sueños y metas que tienes, no bajes la guardia por nada y centra tus energías y tiempo en luchas por lo que te mueve y hace sentir vivo. No confundas tus sentimientos y no des terceras oportunidades porque te volverán a jugar el dedo en el hocico. Aprende a mandar a la miércoles a esas personas y darte cuenta que comentarios negativos siempre va haber y más por ser una persona que no teme en decir lo que siente, recuerda que naciste pa ser el protagonista y no pa papeles secundarios, quien te quiera tendrá que darte ese valor.

Virgo

Es posible que tu carácter esté cambiando un friego, en los últimos meses has andado que nadie te aguanta, con los golpes que has llevado y las decepciones que te han marcado es normal que te cueste confiar en las personas. Aprende a valorarte un chorro y no esperar ya nada de nadie. Podrías sentirte triste al terminar el día debido a que las personas que has encontrado en tu camino no son lo que esperabas, no te preocupes que cuando menos lo esperes la vida te va sonreír con alguien que te hará llegar a las nubes en cuestión de minutos. Empezarás un ciclo donde verás más por ti y comenzarás a despojarte de toda esa basura que no te deja seguir ni continuar. Ex amor te ha pensado mucho y podría ponerse en contacto contigo en próximas fechas. Vienen invitaciones a unos eventos, se visualiza reunión familiar o un cumpleaños o boda en próximas fechas, te la pasarás increíble. Los sueños se cumplen, y lo que has pensado y soñado comenzará a hacerse realidad. Pon mucha atención a tus sueños pues te mostrarán cosas que sucederán muy pronto.

Leo

Amistad se despide de tu vida mediante una mentira o traición, te alejarás y dejarás de hablarle. Estrés en el trabajo, dolores estomacales e irritación puede surgir en estos días, necesitas aplicarte en lo laboral o no verás la salida. Te llegarán rumores muy fuertes de traiciones, infidelidades y habladurías. Ten mucho cuidado con caídas pues podrías exponerte a una en estos días, posibilidades de mejorar ingresos en tu trabajo o se aproxima un buen negocio que te dejará buenas ganancias. Cuida mucho la manera de interpretar lo que ves y las palabras que llegan a ti podrías tomarte las cosas muy apecho. Deja de mendigar atención con quien no debes, tu corazón cada día se hace más duro y con justa razón, ya no crees en promesas. Cuidado con actitudes pesimistas que podrían arruinar muchos de tus planes. En la medida que aprendas a ver el mundo de manera positiva será como te vaya en tu vida, así que no te pierdas en tu camino y busca eso que te hace feliz y te hace sentir bien.

Cancer

No trates de aparentar algo que no eres, no es necesario hacerlo mira que nadie vale la pena, quien te quiera bien te querrá como eres y le valdrá madre tu pasado y quien no que le busque que no tienes por qué dar explicaciones ni cambiar tu forma de ser por nadie. Ten cuidado con problemas de salud sobre todo infecciones en garganta o riñones. Ten fe en tus sueños que podrás realizarlos si así lo deseas, no finjas cariños tontos que solo son por fuera, recuerda que los buenos son esos que te dejan sin palabras y con el corazón acelerado. Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, traz, ten cuidado no te metas en esas cosas que no son para ti o podrías salir lastimado o lastimada y afectar a otras personas. Las oportunidades tienen fecha de caducidad, no esperes más tiempo en aceptar o ir tras eso que te gusta o esa propuesta que te hicieron o de lo contrario puedes terminar como el perro de las dos tortas y perder oportunidades muy buenas.

Géminis

Cuidado con no organizar tus tiempos y cosas pues en poco tiempo sufrirás las consecuencias. Nuevas aventuras llegarán y posibilidades de iniciar relación muy perra llena de atracción y sobre todo de muchísimo amor. Algunas veces te sientes desesperado o desesperada al no lograr concretar una relación, que te valga puritita madre, aprende a no necesitar de una pareja para ser feliz, sal, diviértete y se feliz con lo mucho o poco que tienes que nadie lo va hacer por ti. No temas a cambiar esos defectos que conoces y puedes corregir, eso sí, no lo hagas por nadie más que no seas tú. Viene nueva etapa, nuevos sueños y anhelos en tu vida, es posible que comiences a sentir atracción por una persona con la que has estado saliendo. Cuidado con confrontaciones innecesarias, no te metas en problemas o pedos que no necesitas; algunas veces solo buscar pelear y ganar las discusiones cuando no hay motivo ni sentido para hacerlo. Cuida mucho tu alimentación pues dietas no confiables podrían bajar tus defensas y podrías contraer una enfermedad complicada. Infecciones de garganta en puerta.

Tauro

Eres de las personas que puede perdonar, pero jamás olvidar el daño que te hicieron. Muy materialista y sabes que te gusta la buena vida y harás todo por tenerla y conseguirla. Quien quiera azul celeste, que le cueste y tú eres de los caros. Una amistad andará hablando de ti a tus espaldas y amor del pasado podría volver a mover partes de tu corazón y andarás algo confundido o confundida sin saber qué hacer. Sueles llegar a ser demasiado posesivo sin importar lo que crea o piense la otra persona. Deja aun lado la flojera si quieres hacer ese sueño realidad. No bajes tu precio si quieren algo contigo deberán de luchar más y esforzarse pues ya no estás de oferta. ¡Es momento de darte tu lugar y no rebajarte por nadie, ponte perrucho! Viene un evento especial en el cual brillarás mucho y despertarás el interés de una amistad hacia ti solo ten cuidado de no lastimar a las personas ni hacerles daño. Hay movimientos en lo familiar que te pondrán un poco tenso y te sacarán mucho de onda. Algunas veces sueles ser muy superficial, necesitas tener la capacidad para tomar decisiones sin que lo demás te importe.

Aries

En la medida en que trabajes en esos sueños y metas que has tenido desde siempre será en la medida en que tus sueños y metas comiencen a suceder siempre y cuando trabajes en eso y no pierdas la fe. Atiene tus metas y no las dejes comenzadas. Nunca te dejes manipular por tu familia al final tu tendrás la última decisión. Activa tu escudo y no vayas por la vida enamorándote de cualquier hijo e hija de la fregada, debes ser más consiente que el amor no es juego y que si desde el inicio no muestra interés e importancia por ti estas en el lugar equivocado y tienes que tomar nuevo camino. Vienen problemas serios de ansiedad que deberás de atender a la brevedad posible, debes de creer en ti y darte cuenta de que no necesitas de nadie para conseguir lo que quieres. Cierra todo lo que esté pendiente y no dejes nada para mañana ni otro día. Aprende a decir que no y no darle el sí a todo el mundo solo por quedar bien porque se te va complicar mucho y te meterás en camisa de once varas.