Gaby Espino reacciona a la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Desde hace varias semanas, el nombre de William Levy y Elizabeth Gutiérrez no ha dejado de ser noticia tras revelarse que su relación de más de dos décadas no solo llegó a su fin, sino que también se vio envuelta en altercados que terminaron en llamadas al 911.

Es en medio de la ola de dimes y diretes que la actriz Gaby Espino no pudo evitar compartir su perspectiva ante la polémica al ser cuestionada al respecto durante un reciente encuentro con la prensa.

Y es que la protagonista de “Más sabe el diablo” expresó que prefiere mantenerse al margen por respeto a su amistad con ambos famosos: “En ese tipo de temas yo trato de no meterme y no opinar”, contó mientras participaba en ‘El partido de las estrellas’, evento organizado por los Premios Platino.

Sin embargo, las preguntas no cesaron y terminaron por ganarse una contundente respuesta por su parte: “De farándula no me pregunten, pregúntenme sobre esto”, dijo para dejar claro que prefiere mantener su postura alejada de las cámaras y compartirla a puerta cerrada con los involucrados.

Gaby espino no es la única famosa que se ha pronunciado con respecto a la separación de Levy y Gutiérrez, pues recordemos que hace unos días el también actor David Zepeda envió un mensaje a sus colegas del medio artístico.

“A Elizabeth y a William les mando un abrazo a los dos”, dijo el mexicano ante las cámaras del programa de Univision, “Siéntense quien pueda”. “Esperamos que se solucione todo”, añadió.

Sobre si en algún momento de su convivencia con el cubano experimentó algún ataque de ira y violencia por su parte, Zepeda fue contundente al responder: “No (…) William tiene todo mi cariño al igual que Elizabeth”.

