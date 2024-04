En bikini, Galilea Montijo baila sensualmente ante su novio la canción “Texas Hold ‘Em” de Beyoncé

Galilea Montijo sabe muy bien cómo sorprender a sus fans, y en esta ocasión compartió en sus historias de Instagram un video (grabado por su novio Isaac Moreno) que la muestra bailando la canción “Texas Hold ‘Em” de Beyoncé Knowles. Ella usaba un minibikini con el que demostró que a sus 50 años tiene una figura escultural.

El fin de semana la conductora mexicana estuvo en la Riviera Maya, como invitada en la entrega de los Premios Platino, que se otorgan a lo mejor del cine iberoamericano. Ella aprovechó para posar con varias de las personalidades que se encontraban ahí, como Enzo Vogrincic, ganador por Mejor Interpretación Masculina en la película “La Sociedad De La Nieve”.

En la alfombra roja del evento Galilea platicó con reporteros, quienes la cuestionaron sobre su deseo de volver a ser madre. Amablemente ella dio detalles al respecto: “Me encantaría. Estoy viendo algún método porque bueno, mi reloj biológico terminó muy pronto porque yo sigo siendo una chiquilla”.

Una periodista le preguntó a Montijo si ya congeló sus óvulos, y ésta respondió: “No, fíjate que me arrepentí muchísimo de no hacerlo, porque al convertirme en mamá está siempre la posibilidad. Pero no sé, fue muy rápido, de hecho fue inesperado. Estoy intentando un método que sea en mi vientre. No sé, estoy ahorita con estas pláticas, el doctor…es un rollo de muchas hormonas, que te tienes que inyectar. También es parar (de trabajar) ¿sabes?”

Durante un tiempo corrió el rumor de que Galilea había terminado su relación con Isaac, pero el evento del fin de semana sirvió para que se presentaran públicamente como muchas otras parejas de famosos. El modelo español de 41 años cuenta con estudios en Contabilidad e Ingeniería Estructural; su fama aumenta, y en Instagram tiene ya más de 248,000 seguidores.

