Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de abril de 2024

Piscis

Cambia tu manera de pensar y de ser y enfócate en lo que en verdad vale la pena. Cuida mucho tu entorno y no permitas que la mala energía de quienes te rodean te ponga de malas y te arruine tus días. Cuida mucho tu autoestima y la forma en que tratas a quienes te rodean, no dejes que otros comentarios te afecten tu día o hagan que tu estado de ánimo recaiga. Una infección en estos días. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía. Amistad sufre accidente. Ten cuidado con una persona que andará muy pegada a ti, no tiene buenas intenciones, solo quiere sacar información. No caigas en provocaciones absurdas y tontas que solo te lleven a que te pierdan la confianza o creen un mal concepto de ti. No descuides la dieta, no comas tanto y menos sino estas ejercitándote, recuerda que eres de las personas que engorda muy rápido no te descuides. Muchas oportunidades de crecimiento en él área de los dineros solo deberás de cuidar mucho tu economía para no para para situaciones complicadas en cuestiones monetarias.

Acuario

Si una persona no quiso apostar y dar todo por ti no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino. Te vienen oportunidad de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu sombre pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando éstas te fallen. Si no tienes pareja te viene un amor exprés por face, solo serán amigos con derecho por un tiempo. Vienen cambios buenos en el área de las finanzas solo invierte en algo que te genere porque después andarás con la madre en rastra. Si no tienes una relación, está por llegar una persona a tu vida muy distinta a con lo que has lidiado en tus últimas relaciones, date la oportunidad de conocer a este nuevo amor, hay muchas posibilidades de que esa relación rinda frutos.

Capricornio

Ten cuidado con una noticia que llega por parte de una amistad la cual no será cierta y solo te afectará o dañará demasiado. Cuidado con echarle fruta a la piñata pues al hacerlo podrías estar subiendo considerablemente de peso. Cambios importantes en los dineros pues te llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar algunas deudas. Ya no temas a cambios y materializa cada una de tus sueños o metas, estas en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va a caer de lo mejor, aprende a no mal gastarlo. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. Si ya tienes una relación y sientes incomodidad o ya de plano no te sientes agusto, en estos días empezarás a sentir atracción por otra persona lo cual te va hacer cambiar los planes que tenías con tu actual pareja, deja las cosas en claro y no te metas en camisa de once varas no lastimes a quien no se lo merece y antes de dar el siguiente paso deja en clara la situación con ambas personas.

Sagitario

Es momento que visualices el escenario que quieres para tu futuro pues si pasa por tu mente las fuerzas del universo y tu empeño podrían lograr que en corto plazo se materialicen. Un amor por una red social se aproxima en estas fechas. Cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no hará nada por ti ni para ti. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. Es momento que veas lo más bello de la vida y te centres en cumplir cada sueño y objetivo que te has trasado desde hace algunos meses o años atrás. Cuídate de golpes y caídas y de amores de una noche que podrían dañarte la existencia. Es posible que te manipule una persona cerca a ti que querrá sacarle provecho a cierta información que tú tienes. Cuidado con cambios inesperados en tu economía y con compras de último momento.

Escorpión

Debes aprender a controlar tu carácter y más cuando no tienes la razón pues podrías cometer graves errores. Vienen cambios en tu estado de ánimo algo fuertes al punto que les harás la vida imposible a tus enemigos, te estás convirtiendo una verdadera perra de baldío. Si tienes pareja es posible que haya ciertos roces a causa de celos o de mentiras piadosas que ambos se han dicho. Momentos importantes se aproximan a tu vida, grandes cambios y posibilidades de crecimiento en el área de los trabajos, una noticia que esperas ansioso o ansiosa. La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo. Personas se acercarán a ti pa arruinar tus días con chismes o mensajes tontos, no permitas que te saquen de tu circulo de armonía, debes aprender a quitar a la fregada gente de tu vida a esas personas que alteran tu bienestar trayéndote cosas del pasado o chismes de situaciones que no existen. Ten mucho cuidado con amores de una noche los cuales pudieran estar presentes más que nunca y traerte algunos serios problemas.

Libra

Ten mucho cuidado con cometarios que llegarán a ti y serán mal intencionados, la vida te va a llenar de sorpresas pero debes de ser muy inteligente para no cometer errores de los cuales en un corto tiempo te puedas arrepentir. Si el amor no ha tocado tu puerta, espera un poco más, es mejor esperar al o la indicada que cometer equivocaciones. No hay razón para que te auto-dañes, tienes todo para ser feliz y te rodean personas verdaderamente importantes, está por llegar una persona que te hará cambiar tu manera de pensar y será por una red social. Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, o le aflojas o te comprometes. Escucharás chismes acerca de tu persona que te pondrán de malas ya que vienen de amistades y familiares, que te valga mauser, no tienes porque dar explicaciones de tu vida, aprende a que se te resbale lo que la gente piense, recuerda que el día en que aceptes tus defectos ese día los comentarios y tonterías de las personas dejarán de importarte.

Virgo

Es momento de cambiar la forma de ver a tus amistades pues muchas de ellas te han jugado chueco y ni cuenta te has dado. Oportunidad de mejorar en aspectos del área sentimental, pero tienes que ser muy inteligente para no cometer los mismos errores. Con el tiempo podrían desarrollarse sentimientos muy fuertes entre ustedes pues te dará la confianza que nadie te había dado. Pon atención a tus sueños te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. Las fechas importantes para ti son el los últimos 3 días del mes pues podrían ocurrir ciertos eventos que te van a ayudar a deshacerte de unas personas que solo te roban tu energía. Si sientes necesidad de ver a esa persona que en el pasado te lastimo, hazlo, pero que sea para despedirte y cerrar de una vez ese ciclo, no sigas martirizándote por algo que ya fue y nunca más será valórate y quiérete y date cuenta que no necesitad de nadie pa ser bien feliz.

Leo

En el amor mejorarás muchísimo, pero debes aprender a confiar más en las personas, que te hayan traicionado en el pasado no significa que vuelva a suceder, hay una persona que está interesada en ti, pero tu ni en cuenta, prefieres quedarte con el miércoles que con quien de verdad vale la pena. Etapa de renovación muy buena pues sabrás darte cuenta quiénes de las personas que te rodean valen la pena y quienes no te sirven ni para ir a incomodar a su madre. Hay mucha suerte en números que terminen en 3, 9 y 7. No confíes en amistades que llegarán de la noche a la mañana queriendo resolver tu vida y tu mundo pues solo te van a traer ciertos problemas. Cambio de planes de otoño momento y comenzarás a planear un viaje. Ten cuidado con tu corazón ha estado bien lastimado, necesitas empezar a reparar cicatrices antes de volver amar, te enamoras rápido y eso se debe a que necesitas muy poco para sentir algo por otra persona, eso es bueno, pero a la vez te puede perjudicar pues te expones a que las personas jueguen o abusen de tus sentimientos.

Cancer

Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas cuestiones de antes, no te permitas regresar a lo mismo. Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti. Eres uno de los signos más ambiciosos pues solo así logras obtener lo que te propongas sabes calcular las distancias entre las personas que te rodean, pero le fallas en las cuestiones sentimentales, muy noble pero cuando se trata de defender lo suyo se transforma, muy entregado y fiel y siempre buscará la protección de su pareja. Eres un ser de luz y tienes un gran corazón, recuerda que oportunidades solo una vez en la vida, una amistad está empezando a sentir amor por ti, no te atontes y aprende a distinguir de quien se trata, puede que ahí ese lo que has estado buscando. Vienen unos días perros en especial este próximo fin de semana, te la van a dejar o la vas a dejar caer bien perro, tu date y que te valga madres que vida solo es una.

Géminis

Una situación algo confusa te va a hacer valorar lo que tienes a tu lado. Familiar necesitará de ti en estas fechas, muéstrale tu cariño y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. Eres una persona bastante buena que siempre lucha por estar bien en lo económico y en lo sentimental sin embargo en estos últimos meses la vida te ha fregado mucho, no te des por vencido y enfrenta cada situación que venga con tu mejor cara pues entre tanto problema llegará alguien que te hará cambiar tu manera de pensar respecto al amor. Podrías enterarte de chisme nada agradable, ni te estreses recuerda que por algo pasan las cosas, te va a servir para darte cuenta de unas verdades que ya sabías, pero no querías aceptar. No sigas malgastando tu amor ni mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro solo tienen miércoles, fíjate bien a quien le llorar no cualquiera merece tus lagrimas.

Tauro

Ten mucho cuidado con cambios de ultima hora en la cuestión de los dineros los cuales podrían fregarte mucho o hacer que ciertos planes que tenías no te resulten de la mejor forma o de la mejor manera. Cambios y nuevas perspectivas en tu vida, comenzarás a ver un nuevo escenario muy perro que te llega en los próximos días, comprenderás el por qué no funcionó con unas personas y darás por terminados muchos de esos ciclos. Es momento de despabilarte y dejar tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar. Todo esfuerzo tiene su recompensa, eso por lo que has trabajado desde hace mucho empezará a rendir frutos, no te desesperes y espera paciente que la vida comenzará a devolverte con intereses lo que un día te quito. Momento de reflexionar y de pensar muy bien que es lo que quieres de tu vida y hacia donde te diriges, hay amistades que te ven de mala gana y que podrían meterte en serios problemas.

Aries

Tienen ciertos problemas con tu pasado que te detienen y te hacen dudar hasta de tu nombre, no seas tan desconfiado y vive tu vida, aprende a darte todas las oportunidades necesarias, amores a distancia si funcionan siempre y cuando aprendas a esperar. Familiar hablará mal de ti y podría poner en duda tu reputación y honorabilidad. Es posible que la vida te ponga en una situación compleja la cual te haga ver la verdadera cara de muchas de las personas que te rodean, ya deja de mendigar atención y cariño de gente tonta que solo busca sacarte de tu circulo de armonía y llenarte de conflictos la existencia. Pon en claro hacia donde te diriges y qué estás haciendo para cumplir tus metas y sueños. Días de mucho estrés laboral y de traer algo de cansancio emocional, este fin de semana se ve perfecto para salir a matar el estrés unos buenos días. Viene un viaje en puerta o salida por cuestiones de trabajo, trata de ir arreglando todo con calma y ser bien precavido o precavida pa que no te tome por sorpresa.