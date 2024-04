‘Ninguna mujer pide ser acosada’, dicen activistas en Los Ángeles en Denim Day

¡No es no! Ese debería ser siempre el mensaje cuando una mujer decide no tener ningún tipo de relación con un hombre.

En el aniversario 25 de la campaña de prevención y educación contra la violencia sexual llamado “Denim Day” (Día de Jeans o Día de la Mezclilla”), funcionarios de gobierno, sobrevivientes de violencia doméstica, de violencia sexual y activistas escucharon que, cada 66 segundos una mujer en los Estados Unidos es atacada sexualmente.

“Se necesita mucha fuerza y resistencia para seguir luchando durante 25 años”, dijo Aisha, una mujer sobreviviente de abuso sexual. “Este movimiento es tan poderoso, pero al mismo tiempo es agotador”.

En efecto, en 1999, el máximo tribunal de apelaciones de Italia anuló la condena por violación de un instructor de conducción de 45 años, diciendo que no había pruebas suficientes de que había violado a su alumna de 18 años.

El veredicto decía que una mujer no pudo haber sido violada porque vestía jeans.

En su fallo, el tribunal dijo: “Es de conocimiento público. . . que los [pantalones] jeans no pueden ni siquiera quitarse parcialmente sin la ayuda de la persona que los lleva. . . y es imposible si la víctima lucha con todas sus fuerzas”.

Algunas mujeres del parlamento italiano respondieron con carteles que decían: “Jeans: la coartada para la violación”, “Esta sentencia es inaceptable. . . Es una señal peligrosa para todas las mujeres en Italia y usaremos jeans hasta que sea anulada”.

Aisha, trabajadora de la moda y víctima de acoso. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

El taxista, que había negado los cargos de violación, recibió una sentencia de dos años y diez meses de prisión. Sus abogados afirmaron que la chica había dado su consentimiento para tener relaciones sexuales con él y que no había pruebas de violencia.

“Ninguna mujer pide ser acosada”

Frente a las escalinatas sur de la alcaldía de Los Ángeles, Aisha declaro que, aunque pensó que la violación de la chica italiana ocurrió en 1999, se dio cuenta de que, en Estados Unidos, cada 68 segundos aquella historia de agresión sexual se repite.

“Yo soy una sobreviviente de violencia doméstica y agresión sexual”, dijo la trabajadora de la industria de la moda y el entretenimiento. “He experimentado agresión sexual en mi lugar de trabajo y también en mis relaciones íntimas de pareja. Es muy difícil para una sobreviviente aceptar el hecho de haber sufrido una violación”.

Aisha comentó que el tema para ella era que los hombres se sentían cómodos al tener derecho a mi cuerpo”.

El silencio no es consentimiento, dice un cartel de una angelina. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Las críticas internacionales por la violación de la chica italiana y el veredicto inspiraron a Patty Giggans, quien era directora ejecutiva de la Comisión de Ataques contra las Mujeres (Ahora Peace Over Violence o Paz Sobre la Violencia), bajo la administración del alcalde Antonio Villaraigosa.

“Ninguna mujer pide ser acosada”, dijo Giggans a La Opinión. “Siempre se culpa a las víctimas por el abuso, el acoso; la violación que les sucede se remonta a cientos y cientos de años. Es una vieja historia. Por eso tenemos que ser persistentes para cambiar corazones y mentes, hacer que la gente y la comunidad comprendan que no es culpa de la víctima si es agredida”.

“El caso de Italia le dio la vuelta al mundo y cuando anularon la decisión, dijeron que la mujer vestía jeans ajustados, por lo que él tuvo que ayudarle a quitárselos. Por lo tanto, fue consentimiento y no violación”.

Patty Giggans añadió que, cada escenario y situación en la que alguien resulta brutalizado emocional, física, mental y sexualmente “es el peor de los casos”.

“Tenemos que educar al público, a los jóvenes, a los jueces y a la policía”, dijo. “Tenemos que educar a quienes son parte de un jurado para que comprendan que una violación no es culpa de la víctima por lo que lleva puesto, porque tomó algo o si se quedó fuera hasta tarde”.

Mujeres unidas contra el acoso y violación sexual. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Antonio Villarraigosa: Su madre fue abusada

El exalcalde Villaraigosa, quien fue el primero en la historia en declarar el Denim Day en Los Ángeles, narró a La Opinión que su madre, Natalia Delgado fue víctima de violencia doméstica.

“Yo tenía cinco años y vi cómo mi papá abusó de mi mamá, le pegó, la jalaba del cabello”, dijo. “Por eso siempre estoy con este grupo (Peace Over Violence)… Tenemos que trabajar mucho para eliminar la violencia sexual y doméstica”.

En California, informes del Departamento de Salud Pública muestran que más de 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 4 hombres informan haber experimentado violencia sexual que implique contacto físico a lo largo de su vida.

A nivel nacional, se estima que 23 millones de mujeres han sufrido una violación o un intento de violación a lo largo de su vida.

Esto no abarca la importancia del problema, ya que muchos casos de violencia sexual no se denuncian. El costo estimado por víctima de violación es de $122,461 dólares a lo largo de su vida.

“Es un problema de hombres: George Gascón

“Tenemos que admitirlo, el asalto sexual no es un problema de las mujeres, sino es un problema de los hombres”, consideró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón.

“Tenemos que educar a nuestros hijos de manera diferente; hablar con nuestros hermanos y compañeros de trabajo, y, sobre todo, reconocer que el problema principal es de los hombres, porque cuando alguien dice no, ¡es no!; no es un quizás, ni un tal vez, ¡es un no!”.

Una sobreviviente más de violencia sexual es la concejal de Los Ángeles, Eunisses Hernández (Distrito 1).

“Me pasó en primer año de universidad por alguien que conocía desde la escuela secundaria”, relató. “Para mí, es una locura que pueda haber una persona que pueda dañar a muchas personas en un círculo, pero no hablamos de eso”.

Hernández dijo que hablaba sobre la agresión sexual en su contra para que, “con suerte,

otros también puedan tener la valentía de hablar sobre ello, porque así es como evitamos que ocurran más daños y violencia en nuestros círculos”.

La concejal informó que el 99% de los perpetradores son hombres, pero es una dinámica de poder.

“Nunca puedes estar demasiado borracho; tu ropa nunca puede ser demasiado apretada… Esas no son excusas para que te agredan todavía y sucede a menudo”, agregó.

Quieren recortar fondos en el Congreso

La celebración del Día de la Mezclilla llegó en momentos que el Congreso de los Estados Unidos pretende recortar en $700 millones los fondos de la Ley de Víctimas de Crímenes (VOCA) que apoya a los sobrevivientes de crímenes de violencia sexual con servicios esenciales.

La presidenta de la Junta de Supervisores, Lindsey Horvath afirmó que el condado de Los Ángeles garantizará que continúe el financiamiento para las organizaciones que ayudan a las mujeres y hombres víctimas de asalto sexual o violencia doméstica.

Por su parte, la supervisora Hilda Solís entregó un premio de $50,000 a Paz Sobre Violencia para ayudar con su programa de “Jóvenes contra la Violencia”, mediante el cual proporcionarán servicios a jóvenes inmigrantes que no hablen inglés o sean menores no acompañados.