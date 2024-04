Primeras palabras de Xavi Hernández a los medios sobre su continuidad en el FC Barcelona hasta 2025

El entrenador español y leyenda del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández anunció finalmente el día de hoy que seguirá como técnico de la entidad catalana hasta el año 2025; Hernández habló en rueda de prensa junto al presidente de la entidad culé Joan Laporta sobre los motivos que lo llevaron a cambiar su decisión, al mismo tiempo que desmentía por completo las informaciones y rumores de que en caso de que se hubiese marchado, recibiría el dinero de lo que le restaba de contrato.

Por su parte, Laporta también dejó en claro desde un principio que quería convencer a Xavi para que siguiera al frente del Barcelona hasta que su contrato finalizara en 2025 y finalmente pudo conseguirlo.

🗣️ @JoanLaportaFCB: "Tengo la satisfacción de comunicaros que Xavi continúa como entrenador del primer equipo del Barça".



"Siempre mira por el interés del Barça. Es una muy buena noticia que Xavi continúe". pic.twitter.com/Y6pUX35fd2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 25, 2024

Hernández se sinceró ante los medios y la fanaticada

“Sabes que soy un gran seguidor del Barcelona y siempre trato de hacer lo mejor para el equipo. Lo más importante es pensar en el club. Cuando nos reunimos con el presidente puse mi puesto a su disposición, y gozo de mucha confianza por parte del presidente y de toda la junta directiva.

“La confianza que deposité en el presidente fue mutua. Tenemos muy buena sintonía con la administración deportiva y con la afición. Esto te hace pensar de nuevo. Gracias por su apoyo en la carretera y en el campo de juego. Creo que si logramos corregir algunos detalles estaremos cerca de lograr grandes éxitos para el equipo y toda la afición.”

Sobre su decisión el técnico catalán con pasado en el fútbol de Qatar dijo lo siguiente: “No fue una decisión fácil. En enero le transmití al presidente, a Deco y a la directiva que era lo mejor para el club. Ahora las circunstancias han cambiado. Ayer hablamos de ello muy directamente. Creo que el trabajo no está terminado y estoy convencido de que podemos salir victoriosos con toda la esperanza del mundo”.

“Los jugadores lo creen y yo he cambiado de opinión. Es una combinación de razones que me hacen querer continuar, especialmente la confianza del presidente, de Deco y de los jugadores. No se trata de dinero o ego. Vi la confianza de todos y me siento más fuerte. Esta es la película.”

🎙️Le he preguntado a Xavi Hernández si uno de los motivos para seguir es por tener una espina clavada por la forma de caer en Champions



🗣️“Hace 2 años ibas al estadio del Bayern y tenías la sensación de que no nos llegaba. Ahora estamos en condiciones de competir”@10delBarca pic.twitter.com/sgSC7iPAvA — Adrià Regàs (@RegasAdria) April 25, 2024

En enero había dicho que se marchaba

El anuncio oficial se hizo el día de hoy y dejó atrás las declaraciones que sorprendieron al mundo del fútbol, en especial al de los fanáticos y seguidores del equipo catalán en enero pasado, donde Xavi había declarado que se marcharía del equipo para bajar las presiones del mismo y siempre buscando lo mejor para el equipo de sus amores.

Hernández en la rueda de prensa se refirió sin titubeo alguno a lo que fueron los motivos y las razones que lo llevaron a tomar la decisión de continuar con el equipo hasta 2025 a pesar de que en su momento también dijo que bajó ningún concepto se retractaría de su decisión de poner punto y final a su etapa como entrenador en el Barcelona.

Cero arrepentimientos por parte de Xavi con esta decisión

“La decisión fue acertada porque el club necesitaba un cambio. Se lo transmitió al presidente. Ahora está mal porque creo todo lo contrario. La plantilla me brindó su apoyo, además de la confianza del presidente y Deco. Me hizo repensarlo y tengo energía para seguir adelante”.

Respecto a las informaciones y todos los rumores que comenzaron a circular en medios de comunicación y en especial a través de las redes sociales sobre Xavi pidiendo el dinero de su contrato en caso de despido, el ex jugador de la selección nacional de España fue tajante en su respuesta: “Si dijeran que es para causar daño. Si no siguiera, no recibiría ni un euro. El presidente lo sabe. El dinero del contrato para mí era para el próximo entrenador”.

El Barcelona ahora se prepara para enfrentar el próximo lunes 29 de abril al Valencia CF en una nueva jornada de LaLiga.

