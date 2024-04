Protestan en Sacramento contra recortes a programas del medio ambiente

En mi columna de enero y artículos subsiguientes enumeraba los recortes de programas ambientales en la propuesta de presupuesto de California y detallaba los daños que acarrearían.

Damnificados por los recortes

A medida que se acerca la fecha decisiva para la aprobación del presupuesto se agudizan las diferencias entre el programa presupuestario aceptado por el gobernador Gavin Newsom y los intereses de la población, especialmente la de bajos ingresos y entre ellos mayormente latinos y afroamericanos, dentro del ámbito de la lucha por un mejor medio ambiente. Son quienes viven más cerca de los focos de contaminación, quienes usan o consumen o respiran o ingieren más sustancias que los enferman, los que menos recursos tienen para sanarse, los que menos acceso tienen a fuentes de información.

El debate se vuelve una competencia por influencia en legisladores y funcionarios estatales. Los más damnificados, por naturaleza, comienzan con una desventaja porque carecen de los fondos, las conexiones sociales, el acceso a cabilderos en Sacramento, y promesas de donaciones a los fondos en las campañas de reelección.

Es a partir de estas verdades que examino, tuvo lugar el evento que una coalición de “defensores de la salud y el aire limpio” – como se definen en su comunicado – organizó frente al Capitolio californiano. Allí pidieron insistentemente al gobierno restablecer la financiación de al menos algunos de los programas que buscan un aire más limpio para los pulmones de la gente de bajos ingresos.

Fue una presentación por parte de los dirigentes de las organizaciones participantes. Les antecedieron en su apoyo los asambleístas Laura Friedman, Dawn Addis, Damon Connolly, Rick Chavez Zbur, Chris Ward, y el senador estatal Dave Min, Estos representan con sus distritos amplias partes de California. Instaron a los californianos a hacer pública su opinión llamando a sus representantes electos en todos los niveles. Les siguieron los activistas de diversas organizaciones comunitarias.

Los subsidios fiscales

Ante la respuesta permanente de los gobiernos cuando se trata de beneficiar a la población que los votó – cuando los votan – de que “no hay dinero”, mostrando unos bolsillos vacíos e insistiendo en que el presupuesto estatal confronta un déficit de – los números cambian todo el tiempo – 68,000 millones de dólares, los activistas señalan una fuente de recursos existentes y a la mano de las autoridades: los subsidios fiscales que desde hace años California entrega a la industria del petróleo y el gas. Ahí está el dinero, que se utiliza al menos parcialmente, para causar los problemas que los programas en peligro de eliminación o recorte tratan de atenuar.

Las compañías petroleras están obteniendo, según la misma oficina del gobernador, ganancias récord gracias a los precios del gas históricamente altos.

En tres meses de 2023, tuvieron un lucro de 33,000 millones de dólares, especialmente en septiembre. Podían haber usado el dinero para bajar sus precios, pero por supuesto, lo enviaron a sus accionistas y a Wall Street.

Esto es lo que ganó cada una de las grandes petroleras según la oficina del gobernador.

Valero – $2,600 millones de dólares

Phillips 66 – $2.1 millones

Marathon – $3.28 millones

PBF Energy – $786 millones

BP – $3,300 millones

Exxon – $9,100 millones

Chevron – $6,500 millones

Shell – $6,200 millones

Fuentes del dinero

No estoy afirmando aquí que la industria tiene al gobernador en su bolsillo, ni que Newsom haga oídos sordos a lo que le dicen los activistas. Todo es relativo. Ha tomado decisiones importantes que sus predecesores evitaron. El año pasado, promulgó una sanción por el aumento injustificado de precios. También demandó a las petroleras por su responsabilidad por el cambio climático.

¿Pero, qué sentido tiene continuar subsidiando a esta industria cuando se opone a la meta de California de “neutralidad de carbono” para 2045?

La tarea de identificar y cuantificar estos beneficios no es fácil. Están desparramados en los volúmenes del presupuesto, los textos legislativos, las decisiones de agencias del gobierno y en la correspondencia entre los participantes. Después de todo, expertos al servicio de la industria han trabajado por años en obtener ese dinero.

A partir del reporte anual sobre gastos impositivos producido por el Departamento estatal de Finanzas, esta vez quienes luchan por el medio ambiente detallan de dónde puede provenir el dinero necesario.

Proponen limitar la práctica común – llamada aquí Elección de Water’s Edge – por el cual las corporaciones canalizan miles de millones a través de filiales a paraísos fiscales.

Por ejemplo, una investigación de 2021 del Senado federal – conducida por el senador Bernie Sanders- acusó a Chevron de ocultar 31,000 millones de dólares en ganancias en 13 paraísos fiscales.

La elección del Water’s Edge – es decir la regulación limítrofe “más allá de las costas”- permite a una corporación excluir sus ingresos en su declaración de impuestos en California. Elige lo que más le conviene. El total de ganancias que obtienen gracias a esta maniobra – 4,300 millones de dólares – abarca a todas las industrias, no solo la de energía. De la misma manera lo hacen los créditos que las corporaciones reciben para gastos de investigación y desarrollo – el total de las industrias reciben exenciones de 3,100 millones. Anulando la exención del impuesto sobre las ventas para equipos de fabricación totalizaría 495 millones, otra vez, para todas las industrias.

Crédito: Cortesía

Los firmantes de la solicitud al gobernador son las siguientes organizaciones:

The Climate Center, Coalition for Clean Air, Environment California, The Greenlining Institute, NextGen California, Central California Asthma Collaborative, Leadership Counsel for Justice and Accountability, California Nurses for Environmental Health and Justice, Climate Action California, Natural Resources Defense Council (NRDC), Communities for a Better Environment, San Francisco Bay Physicians for Social Responsibility, Regional Asthma Management & Prevention (RAMP), Plug in America, Sierra Club California, Maternal and Child Health Access, California Interfaith Power & Light, GreenLatinos, Vote Solar, 1000 Grandmothers for Future Generations, California Bicycle Coalition, Lutheran Office of Public Policy – California, Community Water Center, American Lung Association, Grandparents4Action, CleanEarth4Kids.org, Active San Gabriel Valley, Let’s Green CA! (Romero Institute), TransForm, Environmental Action Committee of West Marin, California Environmental Voters, Center for Community Action and Environmental Justice, Climate Reality Project Orange County Chapter, Los Angeles Cleantech Incubator (LACI), Families Advocating for Chemical and Toxics Safety