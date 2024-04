Subastarán la centenaria mansión de Los Ángeles del fallecido boxeador Muhammad Ali

El boxeador Muhammad Ali, quien falleció en el 2016 a los 74 años, volvió a ser noticia luego de que se diera a conocer que su antigua propiedad de Hancock Park, de Los Ángeles será subastada.

La propiedad, que le perteneció de 1979 a 1984, podría cambiar de dueños muy pronto, pues este mismo viernes se comenzarán a escuchar pujas de magnates interesados en adquirirla y la dinámica llegará a su fin el 15 de mayo.

“Esta es una oportunidad única de poseer el glamour del viejo Hollywood en el corazón de una de las comunidades más preciadas de Los Ángeles”, se lee en un fragmento de la descripción de la puja.

En la misma puja se explica un poco de la historia de la mansión, que fue construida hace cerca de 100 años por el arquitecto John C. Austin, al hacerse mención que por ahí llegaron a pasar Clint Eastwood, Michael Jackson y Silvester Stallone. También fue habitada por A.P. Giannini, el fundador de Bank of America y por King C. Gillete, el fundador de Gillete.

Sus últimos dueños, quienes no aman estar en el ojo público, la poseían desde el año 2001 cuando pagaron $2.5 millones de dólares por ella.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos medios especializados, el inmueble cuenta con una extensión de 10,500 pies cuadrados y se sitúa en un lote de 1.6 acres.

Al interior goza de 7 recámaras, 8 baños completos, vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, conservatorio circular, bar, ballroom, dos oficinas, cuarto de lavado, entre otras habitaciones.

Al exterior cuenta con terraza, áreas verdes, piscina con su respectiva área de spa, de casa de huéspedes con un dormitorio, de una pérgola, entre otras amenidades.

