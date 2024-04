Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de abril de 2024.

Piscis

Mejoras en relaciones de pareja. Se cancela salida en último momento. En la familia hay un ambiente complicado y duro, siempre tratas de querer solucionar la vida de todo mundo, pero al final te olvidas de la tuya, necesitas poner los pies en la tierra y darte cuenta de que tu felicidad está en ti, en hacer tu vida y vivir intensamente. Te vienen encamamientos con amistades. Es momento de terminar con eso que ya dolió mucho, deja de flagelarte y lamentarte. Empezarás a sentir mucha atracción por una persona que llegará a tu vida, podría haber intimidad y a lo largo de los días siguientes te moverá mucho el tapete, la vida te ha de compensar todo el sufrimiento que pasaste en tu pasado y comenzará a darte a manos llenas la felicidad y los recursos para ser feliz. La vida te dará nuevas lecciones y en el amor te llenará de felicidad si estas soltero o soltera está por llegar dos personas una de piel blanca y otra morena clara que te van a hacer dudar sobre tus sentimientos, sigue a tu corazón y no a tu economía. Confía más en tu poder de atracción y en la oportunidad de consolidar tus sueños y tus metas, no tengas miedo a lo que viene, enfrenta todo lo que llega a tu vida y disfrútalo pues estas en los tiempos perfectos.

Acuario

Viaje en puerta y cambios que te llevarán a cometer estupideces de las cuales te podrías arrepentir el resto de tus días. Ten presente que es mejor arrepentirse que quedase con las ganas, estas en una etapa muy difícil pues. No dejes de creer en tus sueños y metas pues ahí está la clave para que todo se materialice y se concrete, en muchas ocasiones sientes temor de hacer las cosas pues crees que no van a resultar como crees, la vida es muy simple y de los errores se aprende, disfruta lo que venga, arriésgate y si te equivocas arregla el error y continúa tu camino. Es momento de confiar en tus sueños y metas y no perderte en tu andar, cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día y podrían traerte problemas. Es importante que pongas más atención a tu salud, la has descuidado mucho, necesitas ejercitarte más y poner más empeño en lo que respecta a dieta y ejercicio para que puedas mantenerte bien. Ya no finjas sentimientos que no son, si estas saliendo con alguien y tienes dudas si es la persona que quieres en tu vida no tiene caso seguir haciendo más preguntas, cuando hay amor no hay dudas solo ganas de estar con la persona amada.

Capricornio

Es importante que veas hacia el futuro y no te pierdas en tu camino, tienes muchas virtudes por exponer y mil defectos que debes aceptar pues si tu no lo haces nadie más lo hará. En lo familiar se solucionarán problemas en un corto plazo, podrías darte cuenta de que las cosas no son como creías en muchos aspectos de tu vida. El día que aprendas a vivir de manera simple y sin problemas ese día conocerás la felicidad. Aprende a cuidarte mucho y a no exponer tu tranquilidad por alguien que solo te da dudas y engaños. Hay días en que te sientes sin fuerzas o te deprimes mucho, cambia tu perspectiva y se más positivo recuerda que todo tiene solución. Cambios importantes, tu carácter se va calmará mucho en estos días pues una persona te va dar esa felicidad que tanto has buscado desde hace tiempo. Tienes que cambiar tu forma de pensar y ver si quieres que el universo conspire en tu contra. Cambios de último momento y cancelación de cita o reunión con amistades o familia. Podrías cometer grandes errores si sigues pensando que el mundo gira a tu alrededor.

Sagitario

Si tienes una relación te esperan días muy buenos pues mejorará mucho la relación en estos días. No caigas en situaciones por las que ya caíste y ya te dañaste, aprende más de tus errores, sueles tropezar mucho con la piedra y encariñarte con ella. Viene culminación de ciclo ya sea laboral o sentimental, si tienes una relación determina hacia dónde se dirigen pues podrían estar perdiéndose en el camino, en lo laboral oportunidades de cambios de trabajo u horarios. Podrías sufrir de nuevo por amor si sigues dando entrada a quien no lo merece, ten cuidado con lo que está llegando a tu vida muchas cosas no son sanas y podrían afectar tu futuro. Cuida tus apariencias algunas personas no se han llevado un buen concepto de ti, quizás no te importe, pero a la larga eso va pesar mucho. Ten cuidado con un viaje que ha estado en mente las cosas podrían no resultar como esperas, necesitas organizarte más. Es probable que en próximas fechas recuerdes mucho a una persona de tu pasado que fue muy importante para ti; no vale la pena seguir viviendo de lamentaciones o de cosas que ya fueron, date la oportunidad de soltar y empezar de cero.

Escorpio

Tienes muchas posibilidades de concretar algo pleno y feliz, pero lo has descuidado mucho por atender otras cuestiones que nomás no te aportan ni mauser pero que te encanta seguir ahí perdiendo el tiempo. El pasado y tu presente estarán en este fin de semana en tu vida. Cuida más lo que comes pues vienen infecciones en el estómago. Éxito en un evento al que irás o realizarás. Dos amores en tu camino aparecerán y podrían darte mejor trato que la persona que tienes a tu lado. Amores pasajeros llegarán y cambios en cuestión de negocios. Momentos de incertidumbre y cuestiones que te harán madurar mucho. Ten cuidado con chismes en casa o con familia, podrías meterte en graves problemas por ciertas cosas que saldrán de tu boca, tu sueltas todo no te callas nada y te vale quien sale herido, en cierta medida eso es bueno pues te hace ser una persona de fiar y sin pelos en la lengua pero hay personas que se pueden llega a sentir ofendidas. El amor llegará cuando tenga que llegar, así como las oportunidades, mírate en un espejo y si no te gusta lo que ves trabaja en eso para que puedas sentir satisfacción.

Libra

Es importante que ya te pongas las pilas y lo que es del pasado déjalo al pasado, te atontas mucho y te encanta seguir viviendo y conviviendo con la miércoles y por eso nomás no logras avanzar en nada, no es momento ya de seguir flagelándote y haciéndote daño de esa manera, la vida está llena de oportunidades que debes saber aprovechar de la mejor manera para que todo resulte como quieres y esperas. Cuida tus espaldas pues te rodean personas a quienes consideras amigos o amigas y se la han pasado despotricando en tu contra con otras personas o dañándote con comentarios fuera de lugar. Enfermedad en la familia, no te preocupes todo saldrá de lo mejor, agradece y pide al ser supremo y se te será dado. Deja de guardar rencores, cierra el pasado y ocúpate del presente, te viene un convivio con amistades y posibilidad de salida con una persona que tiene cierto interés por ti, llévate todo tranquilo y verás como todo toma forma. Ya no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor, date la oportunidad de conocer a quien te rodea pues no te has dado cuenta de que ahí está lo que has buscado desde hace mucho tiempo en personas equivocadas.

Virgo

Te viene la oportunidad de planear un viaje muy perro con una persona que es muy importante para ti, no te quedes con ganas de realizarlo y planéalo desde ahorita y todo resultará a salir de boca solo cuida tus gastos y demás cosas. Amores de una noche presentes y cambios que te van a beneficiar muchísimo. La vida te llevará hacia el lugar y la persona correcta sin necesidad de tener que estar buscando y equivocándote día tras día. Te vienen cambios en el amor y posibilidad de sentir atracción por persona que vive lejos de tu tierra, si crees poder con ese paquete no lo pienses y adelante. Cuidado con decir comentarios fuera de lugar en reuniones familiares pues podrías cometer indiscreciones fuera de lugar. Ya no trates de cambiar tu esencia por quien no va a mover un dedo por ti, recuerda que quien quiera modificar lo que eres no te merece y tu deber es mandarlo a la fregada. No te culpes de errores que no son tuyos ni te dejes manipular por nadie, tú tienes el control de tu vida y solo tú decides hasta dónde quieres llegar y a quien no le guste o parezca es muy su problema.

Leo

Tu carácter te va a ayudar en una situación que está por suceder solo debes ser muy inteligente para no cometer errores, pon a las personas que se quieran meter en tu vida en su lugar pues solo así aprenderán a respetar lo ajeno. La vida te pondrá en una situación bien difícil que hará que valores lo que de verdad importa y lo que no simplemente lo mandarás a la fregada sin pena ni gloria. Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para contarle tus problemas, necesitas desahogarte porque traes muchas cuestiones de tu pasado que no te han dejado seguir y te joden mucho la existencia; ten presente que siempre tu familia deberá de ser prioridad en estos asuntos, aunque no la lleven del todo bien, sabes bien que tienes pocos amigos y no todos te ven con buenos ojos. Te viene un dinerito extra el cual te ayudará en la solución de muchos problemas que habías enfrentado. Te vas a enterar de ciertos chismes que andan rondando en tu familia. Te llegará una noticia de tierras lejanas y un comentario de persona importante para ti te hará bien feliz.

Cancer

Te vienen cambios en tu estado de ánimo, podrías meterte en problemas por andar hablando de más sobre cierta amistad, sino estas seguro o segura de la información quédate callado o callada y no digas nada. Es probable que en este mes que llega tengas ciertos traumas con tu pasado o te agobien tristezas al no ver claro tus proyectos y tus metas y sueños, recuerda que las cosas no vienen solas, tienes que luchar por lo que quieres y conseguirlo, que nadie te detenga en eso y quien lo haga no merece compartir tus triunfos y tus éxitos. Deja que el mundo ruede y que los comentarios positivos o negativos hacia tu persona sigan su curso, no cometas los mismos errores que cometiste ya en tu pasado, tienes el poder para remediar cualquier error que hayas cometido, pero no está permitido seguir viviendo en lo mismo; recuerda de qué estas hecho y lo que necesitas para ser fuerte y salir adelante. Si tienes pareja los celos estarán a la orden del día, tienes que volver a creer y confiar si quieres que todo funcione. No descuides dieta ni ejercicio pues estás en una etapa en la que estas subiendo mucho de peso y solo una buena dieta y ejercicio podría hacerte llegar a tu peso ideal.

Géminis

Vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios, podrías recibir críticas de una persona muy importante para ti, que no te afecte y que se te resbalen comentarios negativos, debes mandar a la fregada a esas personas que lejos de ayudarte solo buscan afectarte. Ten mucho cuidado con tratar de aparentar algo que no eres, podrías decepcionar a muchas personas que son importantes para ti. Cuídate de pérdidas de objetos las cuales estarán a la orden del día. Amistad te busca para pedirte consejo, apóyala y dáselo pues en un futuro cercano te lo va a agradecer. Amores muy marcados en este mes que llega, solo que uno de ellos retorna del pasado, no caigas en cuestiones por las que ya pasaste o de lo contrario jamás vas a lograr avanzar como quieres y deseas. Cuidado con contar tus proyectos hay mucha gente muy viva y mala leche que te podría robar ciertas ideas. Debes ser muy cauteloso con la manera de actuar con las personas que te rodean pues muchas de ellas solo buscan sacar cierta información para después irse y dejarte metido en problemas.

Tauro

Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día sobre todo camino al trabajo o escuela. Si tienes pareja se mostrará algo distante, pregúntale y arregla las cosas pues tiene muchas dudas de chismes que le han contado. Debes de ser muy inteligente para no dar pie a equivocaciones en el área laboral pues vienen cambios los cuales, así como te podrían beneficiar muchos de ellos te podrían terminar afectando más de lo que te imaginas. Se te presentará una oportunidad para entrar en una relación de 3, ya has pasado por esas situaciones antes, no vuelvas a cometer los mismos errores o de lo contrario quien saldrá lastimado o lastimada serás tú, date a respetar y no aflojes la cuerpa tan rápido o se perderá el encanto. No te confundas en tus sentimientos, deja en claro qué es lo que quieres y buscas en esa persona que tanto te atrae, algunas veces das todo esperando recibir lo mismo y te fallan, debes ser más perra y no ser tu siempre la que sueltes y sueltes. Si tienes miedo de caer y cometer los mismos errores jamás lograrás avanzar de las equivocaciones y de los errores se aprende mucho solo que no has sabido verlo de esa manera.

Aries

Es importante que medites bien sobre tus sueños, has estado metido en problemas grandes con tu yo interno y eso te ha detenido mucho en tu camino, deja que la vida te sorprenda y no te quedes con ganas de nada, recuerda que algunas veces es mejor arrepentirse que quedarse con el antojo. Ten cuidado con amistad de piel blanca pues podría llenarte el buche de piedras con información que no es cierta, no hagas caso y si no lo vieron tus ojos no existe. No te dejes mal influenciar por personas que te rodean pues podrían hacerte cambiar la manera de pensar sobre cierta persona que te interesa mucho, sino lo ven tus ojos no existe. Vienen cambios en tu trabajo, nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso oportunidad de viajar, pero deberás de cambiar mucho ese carácter que te cargas porque podrías arruinar todo con tu mala energía. Posibilidad de aflojar la caricia con una persona que apenas y conoces, ten mucho cuidado. Te enteras de habladurías por parte de una amistad de piel blanca o amigo de trabajo, déjala que ladre, mientras no te detenga en tu camino que siga soltando veneno. No te dejes caer ni vencer por nadie, tú tienes el poder de levantarte y hacer lo que se te dé la gana. Cuando hay amor, confianza y responsabilidad cualquier relación puede funcionar así que si tienes una deberás de hacer algunos cambios que los beneficien en todos los aspectos.