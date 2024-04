Guillermo Almada arremete contra la organización de la Liga MX: “Seremos el hazmerreír del mundo”

Los Tuzos del Pachuca son uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, en la actualidad. Este modesto club ha conseguido levantar trofeos y pelearle a los “grandes” de la Liga MX. Sin embargo, Los Mineros jugarán un par de partidos con pocos días de descanso y Guillermo Almada manifestó su molestia con la organización.

El Club Pachuca es un animador del Clausura 2024. El conjunto liderado por José Salomón Rondón, Erick Sánchez, Oussama Idrissi y jóvenes talentosos, son uno de los clubes candidatos a luchar por la Liga MX.

Sin embargo, el conjunto azteca también tiene grandes opciones de quedarse con la Liga de Campeones de la Concacaf. El Pachuca está a un paso de clasificar a la final de la Concachampions luego de conseguir un empate en la casa del Club América (1-1). Ahora solo les queda disputar la vuelta.

🎙️ | "Lo vamos a afrontar como todos; tratar de imponer nuestro juego, salir a buscar y tratar de ganar el partido. Seguramente habrá un rival enfrente que también proponga cosas y que tiene muy buen equipo con muy buenos jugadores pero nosotros no hemos cambiado nuestra… pic.twitter.com/XSFi8QPoiZ — Club Pachuca (@Tuzos) April 29, 2024

El problema radica en que ambos torneos comienzan a chocar entre sí. Esto ha hecho que el Pachuca juegue un par de partidos en dos días. Guillermo Almada reveló que los Pumas de la UNAM, equipo al que se enfrentarán el jueves por la Liga MX, no se negaron a rodar el partido. El uruguayo resaltó que fueron los directivos del balompié azteca.

“Pumas no fue el que nos obligó a jugar el jueves, ellos querían apoyarnos. Fue alguien más quien no quiso (…) Seremos el hazmerreir del mundo con tantos partidos en tan pocos días. No cuidan a los jugadores, los de pantalón largo jamás pisaron la cancha”, cuestionó Almada en conferencia de prensa.

Guillermo Almada molesto por la falta de empatía de los clubes ante la falta de empatía en la fase final pic.twitter.com/lXvuIGix9Z — Raúl Gómez (@R_Gomez_06) April 29, 2024

El fútbol mexicano debe evolucionar

Guillermo Almada estaba visiblemente molesto por la falta de consideración de los organizadores de la Liga MX. El uruguayo considera que con este tipo de acciones no crece el fútbol mexicano. El estratega del Pachuca explica que la resolución de este tipo de problemas forman parte del crecimiento de un torneo.

“Si queremos hacer crecer la Liga (MX) como lo que se comunica, situaciones como esta son lamentables. La realidad es la realidad y hay que afrontarla, nuestro primer objetivo es mañana. Esta situación que nos toca vivir es lamentable y no se ve en ninguna parte del mundo, solo exclusivamente aquí”, agregó.

¡Auriazules, nos vemos el jueves en Pachuca! 🫡



📆 El Play In lo jugaremos ante @Tuzos este jueves a las ⏰ 21:15 horas en el 🏟️ Estadio Hidalgo.



¡Con garra y entrega, Pumas! 🐾#DePumasSoy #DeCanteraSomos pic.twitter.com/2faPZFKWdD — PUMAS (@PumasMX) April 29, 2024

Los Tuzos del Pachuca jugarán este martes su partido de vuelta por la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf. Este partido contra las Águilas del América podría tener tiempo extra.

El jueves, dos días después de este compromiso, Los Mineros se jugarán la “vida” contra los Pumas de la UNAM por la Liga MX. En esta situación, ¿cuál de los dos torneos debe priorizar el Pachuca por los caprichos de los dirigentes del balompié mexicano?

