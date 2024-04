Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de abril de 2024.

Piscis

Quien te quiera que le trabaje para obtenerte, no bajes tu precio por nadie y menos te pongas de oferta, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú quieres o crees que es correcto. Tu carácter es un arma de doble filo que podría dañarte demasiado, debes de tener mucho cuidado en ese aspecto o saldrás muy lastimado. Un nuevo amor está por llegar mediante red social o amistad, te dará tus buenas noches de pasión desenfrenada que vas a disfrutar como nunca antes. Hay momentos en que te desespera la estupidez de otras personas, no te metas en camisa de once varas, atiende tus cosas y deja que las otras personas se hagan garras con sus pedos. Hay momentos en que te desesperas al no ver cumplidas tus metas, recuerda que si tú no vas por eso no vendrá solo, ponte las pilas y trabaja en lo que deseas que está por cumplirse si le pones el empeño adecuado. Hay cambios en el universo que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos sexuales estarán muy despiertos, aguas o podrías encamarte con alguien del cual te puedas arrepentir.

Acuario

Ya basta de parecer una mosca muerta, basta de que te manipulen y hagan contigo lo que les de su fregada gana, tienes el poder de decir que no y no lanzarte al vacío solo porque alguien te lo pide. La vida te pondrá en una situación algo complicada en la cual tendrás que aprender a tomar decisiones importantes. En lo laboral vienen grandes cambios que deberás atender o de lo contrario podrías perder una oportunidad de un dinerito extra. Días de mucha reflexión, viene una semana intensa de grandes cambios, bufaras a dos que tres que se te interpondrán en tus planes. Que el amor no te haga cometer equivocaciones, tienes que ir por algo seguro. Si tienes pareja busca manera de fortalecer la relación y llevar la fiesta en paz, si ya de plano no te llena o todo son disgusto cierra ese ciclo y date la oportunidad de salir y conocer nuevas personas. Vienen cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente.

Capricornio

En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. Dinero que te debían regresa. Familiar se enferma, nada de gravedad. Te enteras de cómo está jodiendo la vida a ex pareja. Planes de un viaje en el cual el placer será el motivo principal. Explicaciones absurdas llegarán a ti de personas que querrán justificar sus errores, sabes darte cuenta cuando alguien te miente y lo pondrás en evidencia sin importar el pedote que se pudiera armar. Ten cuidado con tus pies y rodillas pues hay posibilidades de caídas y fracturas. Cuidado con cambios en tus estados de ánimo pues ese carácter podría hacerte cometer errores en el terreno laboral, pero sobre todo en el terreno de los amores. Hay amistades que te ven con ojos de amor sin embargo estás viviendo una etapa en cual desconfías hasta de tu propia sombra, nuevos proyectos en puerta y comenzarás a planear un viaje. No tienes por qué rendirle cuentas a nadie. Disfruta tu vida y dále pa delante a todos tus sueños y proyectos. Date tu lugar y ponte más perruchon antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental.

Sagitario

Deja de pensar que el mundo va a cambiar para bien por su propia cuenta, pon de tu parte y cambia tu entorno y no trates de modificar el de los demás o de lo contrario te meterás en serios problemas. Podrías ser víctima de celos por parte de una amistad, algunas ocasiones muestra interés sentimental por ti y otros simplemente te ignora y te manda a la mie#rda sin que tú te des cuenta. Aprende a valorar quién eres, no te dejes caer ni vencer por nadie, entras en una etapa muy perra llena de altibajos, días andarás que no te caliente ni el sol y otros días serás un Ángel caído del cielo, ten cuidado con las oportunidades que llegarán en estos días pues por pensarle mucho podrías dejar ir una bastante buena. Si tienes pareja mejorará mucho la relación y una situación podría unirlos más que nunca, podría ser embarazo o un problema que estarán enfrentando. En el amor andarás algo tenso, ya estas hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa ultrajarte la caricia y después ni adiós te dicen.

Escorpio

No tengas miedo de cambios laborales pues te van a beneficiar mucho más de lo que crees y piensas, eso sí, no sueltes uno hasta tener asegurado el otro o de lo contrario podrías perder ambos trabajos y quedarte sin nada estable. Muchos problemas en la familia que se arreglarán cuando aclares todo el pedo y pongas un alto a esas personas que han estado hablando pestes y medios de ti sin saber la situación. Amistades desaparecerán y hacen bien en irse pues nunca aportaron nada y solo servían pa lo que viene siendo la borrachera y el desmadre. No permitas que te manipulen y al final termines convirtiéndote en un títere de esas personas que buscarán hacer contigo lo que les venga en gana, aprende a tomar tus propias decisiones. Amistad sufrirá una traición de amor, si sabes dar el consejo dalo sino es mejor quedarte callado o callada. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. En días próximos tendrás noticias de una persona la cual tienes rato de no ver, ponte las pilas en quien llega a tu vida, no viene personas de fiar y podrías cometer grandes errores sin darte cuenta.

Libra

Viene muy fuerte la cuestión de los negocios para ti, pero deberás de ser muy inteligente y saber con quién si puedes invertir y con quien de plano ni a la esquina. El amor será un sentimiento complicado para tu vida pues no sabrás qué camino recorrer para lograr consolidar una relación estable y duradera. Descubrirás un sinfín de mentiras de cierta persona, las decepciones se harán presentes. No tengas miedo a decir lo que sientes, te has endurecido el corazón y eso se debe a personas que te han fallado o han jugado chueco en tu pasado; debes de volver a creer y confiar si realmente quieres y deseas concretar algo en un futuro próximo. No temas a cambios, la vida te llenará de momentos inolvidables con una persona especial que ha llegado o está por entrar en tu vida, llévate las cosas con calma para que no cometas errores y equivocaciones. Tus sueños y metas son tu responsabilidad y deberás de cumplirlos sin dar explicaciones a otras personas recuerda que eres una persona cargada de envidia. No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas.

Virgo

Perderás una amistad por malentendidos y familiar lejano se acercará más a la familia, ten cuidado con hablar de más cuando no te pidan tu opinión o podrían ocasionar un pleito bien cabrón. No permitas que te manipulen ni hagan de ti lo que les de su gana, recuerda que tú tienes la última palabra en tu vida, podrías sufrir cierto rencor por una persona que te traicionó sin embargo la vida les dará una segunda oportunidad para enmendar los errores que pudieron haber existido. Enfócate en tus sueños a corto plazo si eres demasiado ambiciosos con ellos o conseguirás ni maíz. Oportunidad de un negocio que se consolida, te va a ir de lo mejor solo necesitas saber con quién vale la pena invertir y con quien de plano no. Si tu pareja se muestra distante, dale su tiempo, algunas veces le fastidias mucho. En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de julio, aunque movimientos lunares podrían adelantarla. Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores.

Leo

Ten cuidado con tus alimentos pues le has echado mucho a la piñata y podrías sufrir de serias infecciones. Te vienen días muy buenos en los cuales tu sentido de humor cambiará mucho, aprovéchalo para tener a tu lado a la persona que te de tu gana. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días. Enfermedades respiratorias y cambios en tu interior te harán más perra o perro que antes, es decir ya no tan fácil podrán jugarte el dedo en el hocico o hacerte sentir mal. No temas a nuevas oportunidades laborales, la vida te dará lo que necesitas y mereces, pero deberás de ser muy inteligente pues podrías perder un buen trabajo por ir por uno que no te dejará nada más que dolores de cabeza. Cambia la manera de ser con quien te trata bien, sueles valorar más a quien solo te lastima y da dolores de cabeza, eres muy de que te gusta que te traten mal y después no te aguantas y ya no sabes qué hacer. La vida se encargará de ponerte lo que mereces en tu camino, pero tendrás que lucharle pa que se te dé y sea para ti.

Cancer

Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía. La llegada de un nuevo amor cambiará tu forma de ver la vida y de ver tus sueños. Vienen posibilidades de realizar un cambio en tu vida el cual te va a beneficiar mucho, dale pa delante. Ya no te compliques la existencia, depura de tu alrededor esas personas que no te aportan nada más que dolores de cabeza y problemas en tu vida. No finjas sentimientos que no sientes, trata de no exigir lo que no puedes dar y ofrecer sobre todo en las relaciones de pareja. Te vas a enterar de noticia sobre un familiar, te darás cuenta de que no es de fiar y que no merece tenerte en su vida ni estarle apoyando como lo has hecho hasta el día de hoy. Acuérdate que tus sueños y metas son tuyos no de los demás ancina que empieza por cumplirlos y que te valga ñonga lo que las demás personas piensen o hagan de su vida. Tu trabajo se visualiza bien sin embargo si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas. Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca.

Géminis

Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento para hacerlo. Días muy complicados en pareja en caso de tener una relación pues podrían salir noticias del pasado que pongan las cosas muy tensas. No aparentes por nadie algo que no eres, mentaliza lo que quiere y necesitas en tu vida y se te dará, pero no bajes la guardia pues los sueños se cumplen con trabajo y no caen del cielo. Duerma más y cuida más tu salud pues podrías enfermarte en estos días de alguna infección en garganta y anginas. Recuerda que la soltería no es un error sino la mejor etapa del hombre para conocerse, encontrarse y disfrutar a lo máximo, pero responsablemente. Amistad termina relación y podría necesitar de tu apoyo. Cuidado con un viaje en el cual las cosas no saldrán como esperas y podría haber un accidente. Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va encargar en poner en su lugar.

Tauro

Tu orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona de el primero. Trata de buscar el equilibrio en todo lo que te rodea, no permitas que comentarios y chismes de personas sin qué hacer te arruinen tu día o te pongan de malas. Hay oportunidades de nuevas amistades a tu vida, debes de ser muy inteligente para no dejar entrar en ellas personas falsas que solo buscan sacar información y algo de provecho de tu parte para en poco tiempo dañarte. Una fiesta en puerta y la llegada de una noticia especial te ayudará mucho a lograr cierto equilibro que te faltaba en tu vida. Un ciclo muy bueno se aproxima y pronto tendrás noticias de personas que son muy importantes para ti y a quienes has echado mucho de menos. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquier que no sabe ni lo que quiere en la vida, eres de gustos caros y te encanta la buena vida así que si no tienes la capacidad para producir dinero busca quien te complazca en tus gustos, recuerda que no es interés sino aseguramiento de tu futuro y bienestar.

Aries

Posibilidad de cambio de residencia o viaje en próximas fechas a lugar de río o playa en el cual te la pasarás a toda madre. Cuídate de cambios de humor pues si tienes pareja podrías salpicarla con tus malas vibras y enojos y ocasionar una bomba de tiempo. Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado que no te estaban aportando nada, la soledad siempre ha sido digamos un problema, pero en los últimos meses has aprendido a vivir con ella sin que te dañe o afecte del todo, últimamente se te resbalan los cometarios de quienes te rodean y han dejado de simbolizar algo importante en tu vida. Este es tu momento pero necesitarás poner mucho de tu parte para que todo salga de la mejor manera, no necesitarás andar de arrastrado o arrastrada por nadie pues la misma vida te dará un montón de opciones para que logres concretar algo estable y duradero. Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo. Si te lo propones podrás realizar ese viaje que has planeado desde hace tiempo.