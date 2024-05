OpenAI cerró un nuevo acuerdo para tener acceso a más información para entrenar a ChatGPT

OpenAI ha dado un paso significativo en su búsqueda de mejorar su modelo de inteligencia artificial, ChatGPT, al cerrar un acuerdo estratégico con el prestigioso Financial Times. El acuerdo permitirá a OpenAI acceder al vasto contenido archivado del Financial Times para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

El Financial Times otorgará una licencia especial de su contenido a OpenAI para ayudar en el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial generativa. Esto significa que ChatGPT podrá aprender de una amplia gama de artículos, permitiéndole crear texto, imágenes y códigos que sean prácticamente indistinguibles de las creaciones humanas.

Una de las implicaciones más destacadas de este acuerdo es que ChatGPT podrá ofrecer a sus usuarios breves resúmenes de artículos del Financial Times, junto con enlaces directos a FT.com. Esta integración no solo proporciona acceso a la valiosa información del Financial Times, sino que también ofrece una vía de regreso al material original, brindando una experiencia más completa a los usuarios.

John Ridding, director ejecutivo del FT, destacó la importancia de que las plataformas de inteligencia artificial compensen a los editores por el uso de su contenido. Esta compensación no solo reconoce el valor del trabajo periodístico, sino que también garantiza la transparencia y la atribución adecuada.

Más contenido para ChatGPT

Brad Lightcap, director de operaciones de OpenAI, expresó su entusiasmo por esta asociación, destacando el objetivo de enriquecer la experiencia de ChatGPT con periodismo de clase mundial en tiempo real. Esta colaboración no solo beneficia a OpenAI y al Financial Times, sino que también abre nuevas posibilidades para el papel de la inteligencia artificial en el periodismo y la difusión de información confiable.

Este acuerdo marca el quinto de su tipo para OpenAI en el último año, siguiendo acuerdos similares con otros destacados editores de noticias como Associated Press, Axel Springer, Le Monde y Prisa Media. Aunque los términos financieros no han sido revelados, se espera que estos acuerdos generen beneficios significativos tanto para OpenAI como para los editores de noticias.

Es importante destacar que este acuerdo se produce en un contexto más amplio de discusiones entre empresas de tecnología y editores de noticias sobre el uso de contenido periodístico para entrenar modelos de inteligencia artificial. Empresas como Google, Microsoft y Adobe han estado en conversaciones con varios editores de noticias, incluidos News Corp, The New York Times, The Guardian y el Financial Times, buscando acuerdos de licencia similares.

A medida que la inteligencia artificial continúa desempeñando un papel cada vez más importante en la generación de contenido y la prestación de servicios, es crucial que se establezcan relaciones sólidas entre los desarrolladores de tecnología y los proveedores de contenido. Estos acuerdos no solo benefician a ambas partes, sino que también promueven la transparencia, la atribución adecuada y la compensación justa por el trabajo periodístico.

