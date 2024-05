Papá de Benavídez espera que se “dé una sorpresa” en pelea de Canelo Álvarez y Jaime Munguía

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, espera que Jaime Munguía pueda dar la sorpresa y noquear a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la pelea donde disputarán el campeonato indiscutido de peso supermediano este sábado 4 de mayo en Las Vegas.

En una entrevista con Izquierdazo, Benavídez Sr. está consciente de que Canelo Álvarez tiene la experiencia a su favor y que es el favorito para ganar, pero espera que la juventud de Munguía y su potencia al golpear puedan hacerle daño al tapatío.

“Ojalá que Munguía nos dé una sorpresa, a quien no le gustan las sorpresas que pasan en el boxeo, que gane. Yo creo que tiene mucha potencia, imagínate que llegue a noquear a Canelo Álvarez, que Canelo Álvarez hace mucho tiempo y varias veces lo han lastimado, la vez que más lo lastimaron fue cuando peleó con el hermano de Cotto, esa es la única vez que lo he visto muy lastimado, entonces creo yo que hay muchas posibilidades de que pueda pasar algo así y nos dé una sorpresa. Pero creo yo que Canelo tiene todo para ganar y va a ser muy difícil también para que le ganen a Canelo por puntos”, dijo.

Jaime Munguía cree que tiene las habilidades necesarias para vencer a Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Tienes que noquear a Canelo, porque no creo que le vayan a dar la pelea Munguía (por decisión). Pues la verdad yo le voy a Canelo Álvarez. Creo yo que tiene la experiencia y como hemos visto a Munguía, con todo respeto, creo yo que es un peleador que no ha mejorado la defensa, ha mejorado en pegar un poco más duro, un poco, no bastante. (…) Pero al fin del día, creo que lo que le puede ayudar a Munguía es que es agresivo, tira muchos golpes y está joven. Creo yo que si Canelo no logra conectar ese golpe fuerte, Munguía tiene una gran oportunidad de ganar por su juventud y por tirar tantos golpes”, añadió.

De acuerdo con algunas de las predicciones de los expertos y conocedores del deporte, Canelo Álvarez es el favorito para llevarse la victoria por su experiencia, pero también coinciden en que Jaime Munguía le dará una dura pelea. Aunque otros piensan que el nativo de Tijuana podría dar la sorpresa el 4 de mayo y noquear al campeón de cuatro divisiones de peso.

Según Fernando Beltrán, promotor del retador, el enfrentamiento no cuenta con una cláusula de rehidratación, pero sí de revancha inmediata si gana el tijuanense. Cabe destacar que el tapatío anunció de manera oficial que Munguía, quien viene de una excelente actuación frente a John Ryder, sería su próximo rival tras haber retomado las negociaciones con la promotora Premier Boxing Champions (PBC).

Además, esta será la primera pelea entre mexicanos donde se disputan los cuatro cinturones. La última vez que el campeón indiscutido de las 168 libras peleó contra otro rival azteca fue en el 2017 cuando venció por decisión unánime en las tarjetas a Julio César Chávez Jr.

Canelo Álvarez defenderá nuevamente su campeonato indiscutido frente a Jaime Munguía en Las Vegas. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Jaime Munguía, de 27 años, retuvo el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear en el octavo asalto al retirado John Ryder. El nativo de Tijuana cuenta con un récord de 43 victorias de las cuales 34 de ellas llegaron por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

