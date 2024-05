Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 2 al 8 de mayo

Música norteña

El Rey del Acordeón, Ramón Ayala, es parte de la serie de conciertos de la Los Angeles County Fair, que tiene lugar en el Fairplex (1101 W. McKinley Ave., Pomona) y que comienza mañana viernes; incluye la participación de artistas de todos los géneros y de épocas que abarcan de los años setenta hasta la actualidad. El cantante de música norteña celebrará con este show la festividad del 5 de Mayo. Domingo. Domingo 7:30 pm. Boletos desde $51. Informes lacountyfair.com.

Música chicana

La banda chicana más popular del país, La Santa Cecilia, ofrecerá dos conciertos este fin de semana en el Garden Amphitheatre (12762 Main St., Garden Grove). El grupo, liderado por la cantante Marisoul, interpretará los éxitos que han acumulado en sus más de 20 años de carrera. Sábado y domingo 6 pm. Boletos desde $30. Informes gardenamp.com.

Show de bachata

La reunión de Romeo Santos y su antigua banda de bachata, Aventura, llega a Los Angeles para presentar el tour Cerrando Ciclos, con dos conciertos en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). El grupo dominicano interpretará los temas románticos que los llevaron a ser los máximos exponentes de la bachata en el mundo. Sábado y domingo 8 pm. Boletos desde $136. Informes axs.com.

Música clásica

La serie barroca de la Los Angeles Chamber Orchestra concluye con una selección de grandes piezas del barroco italiano, como de Vivaldi, Scarlatti y otros. Bajo la dirección de Margaret Batjer y con la presentación de la guitarrista surcoreana, Jiji. Sábado 7:30 pm en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N Santa Monica Blvd., Beverly Hills), y el domingo en el Rothenberg Hall del Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino). Boletos desde $19. Informes laco.org.

Exhibición de arte

La exhibición Wild Things Are Happening: The Art of Maurice Sendak ya abrió sus puertas en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles), e incluye más de 150 bocetos, guiones y pinturas del autor de, entre otros libros infantiles, “Where the Wild Things Are”. También se presentan algunos de los diseños que Sendak realizó para la ópera, el teatro, el cine y la televisión. Se trata de la primera y gran retrospectiva de este creador desde su muerte en 2012. Termina el 1 de septiembre. Boletos desde $13. Gratis los jueves. Informes skirball.org.

Nuevo show en Universal Studios

Universal Studios (100 Universal City Dr., Los Angeles) está presentando por tiempo limitado The Fall Guy Stuntacular Pre-Show, un espectáculo inspirado en la película The Fall Guy, protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt, y que se estrena el viernes. El show es parte de la atracción WaterWorld del parque temático; termina el 19 de mayo. Gratis con el pago de entrada al parque. Boletos desde $109. Informes universalstudioshollywood.com.

Festejo del 5 de Mayo

El festival Viva La Música está de regreso en SeaWorld (500 Sea World Drive, San Diego), con la participación de varios exponentes de la música tradicional mexicana. La fiesta para celebrara la cultura latina incluye también un menú nuevo, decoraciones festivas y entretenimiento para toda la familia. Hay música en vivo todo el día y exhibición de autos low rider. Este sábado actúa el Mariachi Divas y el domingo Pablo Montero. Los conciertos tienen lugar en el Bayside Amphitheater y son gratis con el pago de entrada al parque. Boletos desde $72. Informes seaworld.com.

Día del Niño en el zoológico

Por primera vez en su historia, el Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) celebrará el Día de los Niños, con un programa bilingüe en inglés y en español. Habrá narración de cuentos, presentaciones de baile, estaciones educativas, alimentación de animales, estaciones para crear arte y más. Sábado y domingo 10 am a 4 pm. Boletos desde $17. Informes lazoo.org/childrensday.

Poesía y flores

El Central Garden del Getty Center (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) ofrecerá lecturas de poesía en vivo en su serie Poetry in the Garden, en la que se presentarán voces poéticas distintas todos los miércoles del mes. En esta ocasión será el turno de Senon Williams. Miércoles de 2 a 3 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Música en el museo

La temporada 33 de Jazz at LACMA en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) comienza esta semana con la presentación de la Bob Mintzer Big Band. Mintzer es un saxofonista con 30 años de experiencia y también conductor de la WDR Big Band en Colonia, Alemania. Viernes 3 a 6 pm. Entrada gratuita. Informes lacma.org.