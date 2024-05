Kendrick Lamar lanza un nuevo dardo a Drake con el lanzamiento de “6:16 in LA”

El mundo del hip-hop se encuentra nuevamente en vilo con el lanzamiento de “6:16 in LA” de Kendrick Lamar, una canción que reaviva la llama de la rivalidad entre dos de los mayores exponentes del género: Kendrick Lamar y Drake. Este último capítulo en la saga del beef entre ambos artistas ha desencadenado un frenesí entre los fanáticos y los observadores de la industria musical, quienes esperan ansiosamente la respuesta de Drake y el posible desarrollo de esta disputa.

Por medio de su cuenta de Instagram, Kendrick publicó la canción que puedes escuchar a continuación:

El pasado martes 30 de abril, Kendrick sorprendió a todos lanzando “Euphoria”, un tema en el que se lanzó de lleno en contra del rapero canadiense, cuestionando su identidad, su trabajo y su rol en la industria y la cultura. Con su estreno, acumuló impresionantes 9.2 millones de reproducciones en Spotify en su primer día, convirtiéndose en el lanzamiento más exitoso del año en el hip-hop. La decisión de Lamar de atacar nuevamente deja a los fanáticos al borde, esperando ansiosamente un contraataque del capitán de OVO. Drake, aparentemente imperturbable, desestimó el movimiento inicial de Lamar al publicar un clip de la comedia romántica de 1999 “10 cosas que odio de ti” en Instagram. Sin embargo, su comentario críptico durante su aparición con Nicki Minaj en su parada del Pink Friday Tour el 30 de abril insinuaba una posible represalia: “Sabes a qué hora es — sabes lo que tengo que hacer”.

Una breve recapitulación de la historia del beef entre Kendrick Lamar y Drake

La animosidad entre Kendrick Lamar y Drake se remonta a más de una década, con intercambios de mensajes y críticas que han marcado la relación entre estos dos artistas. Si bien Drake jugó un papel importante al promover la carrera de Kendrick en sus inicios, la relación entre ambos se ha ido desgastando con el tiempo, dando lugar a una serie de dis tracks y ataques verbales.

Una de las primeras señales de tensión entre los dos fue la colaboración en el álbum de Drake, “Take Care”, que incluyó la canción “Buried Alive”. Desde entonces, se podía percibir una creciente irritación por parte de Kendrick hacia Drake, especialmente por la percepción de que este último estaba más inclinado hacia el pop que hacia el rap puro. Y con el paso del tiempo esta rivalidad no ha hecho, sino seguir en aumento.

Kendrick Lamar durante su presentación en los Premios MTV Video Music Awards en The Forum el domingo 27 de agosto de 2017, en Inglewood, California.

El lanzamiento previo de “Euphoria” y la calma antes de la tormenta

El lanzamiento de “Euphoria” de Kendrick Lamar marcó el inicio de una nueva fase en el conflicto entre ambos artistas. Con letras cargadas de referencias y alusiones a la vida personal de Drake, la canción generó especulaciones sobre la posible respuesta del rapero canadiense.

Sin embargo, en un giro inesperado, Drake optó por mantener un perfil bajo y no respondió de inmediato al desafío de Kendrick. Esta falta de reacción por parte de Drake solo sirvió para aumentar la anticipación ante el próximo movimiento en este juego de ajedrez musical.

Análisis de “6:16 in LA”: Letras y simbolismo

La letra de “6:16 in LA” es una exhibición magistral del ingenio lírico de Kendrick Lamar. A lo largo de la canción, Kendrick teje un tapiz de metáforas y referencias ocultas que desafían al oyente a descifrar su verdadero significado.

Las líneas como: “Conspiracies about Cash, dog? That’s not even the leak/ Find the jewels like Kash Doll, I just need you to think/ Are you finally ready to play have-you-ever? Let’s see/ Have you ever thought that OVO is workin’ for me?” sugieren una red de intrigas y traiciones dentro del equipo de Drake, dejando al oyente preguntándose quién está realmente del lado de quién.

Otro extracto revelador de la canción es: “It was fun until you started to put money in the streets/ Then lost money ’cause they came back with no receipts/ I’m sorry that I live a boring life, I love peace/ But war-ready if the world is ready to see you bleed”.

Estas líneas insinúan una estrategia de Drake para obtener información y evidencia sobre sus oponentes, aunque con resultados poco satisfactorios. Kendrick, por otro lado, afirma su preferencia por una vida más tranquila, pero advierte que está preparado para la batalla si es necesario.

Kendrick Lamar se ha ganado el respeto de la industria y es reconocido como uno de los mejores raperos de su generación.

La espera de la respuesta de Drake

Con el lanzamiento de “6:16 in LA”, el mundo del hip-hop está a la espera de la respuesta de Drake. ¿Optará por el silencio una vez más o tomará el desafío de Kendrick y responderá con una nueva tiradera en contra del nativo de Compton?

La falta de reacción inmediata de Drake podría interpretarse como una táctica para evaluar cuidadosamente su próximo movimiento, o tal vez sea una señal de que está tomando en serio la amenaza que representa Kendrick Lamar. Esta misma semana, Drake apareció en un concierto de Nicki Minaj en Toronto e hizo alusión a que estaría trabajando en su respuesta, sin embargo, esto fue antes del lanzamiento de “6:16 in LA”. Sea cual sea el caso, los fanáticos están ansiosos por ver cómo se desarrolla esta intriga y hacia dónde conducirá esta nueva fase en el beef entre Kendrick y Drake.

Algunas teorías sobre significado detrás de “6:16 in LA”

El título “6:16 in LA” lleva consigo un simbolismo profundo. Más allá de ser una referencia al horario de lanzamiento de la canción, 6:16 puede interpretarse de múltiples formas. Por ejemplo, el 16 de junio es el Día del Padre en muchos países, lo que podría aludir a las referencias de Kendrick sobre la paternidad ausente por parte de Drake en “Euphoria”.

Además, el 16 de junio es el cumpleaños de Tupac Shakur, una figura a la que Kendrick admira profundamente. La conexión con Tupac se hace evidente en la canción, donde Kendrick critica a Drake por su intento de recrear la voz de Tupac en un dis freestyle anterior. Asímismo, el 16 de junio de 2011 Kendrick Lamar tuvo su primera presentación en Toronto, la ciudad natal de Drake.