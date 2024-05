Expareja de Cristian calderón confirma ruptura con el jugador y se disculpó con las Chivas

Cristian Calderón no se fue muy bien de las Chivas de Guadalajara. Un acto de indisciplina le costó su puesto en el club y fue contratado por las Águilas del América. Adriana Castillo, su pareja, constantemente utilizaba sus redes sociales para defender al “Chicote” de las críticas. Pero ahora Castillo confirmó su separación con el jugador y no quiere ser vinculada al fútbol.

Esta información fue difundida por David Medrano. Para el programa Supergol, el periodista reveló que Adriana Castillo lo contactó para que pudiera aclarar públicamente su estatus con Cristian Calderón.

“Señor Medrano, a ver si en su programa me pueden ayudar a decir que mi matrimonio con Cristian Calderón terminó, estamos separados y no quisiera que me metieran ya en más temas de fútbol o cosas que me vinculen por respeto a mis niños y a mí“, reveló el periodista.

No está de más recordar que Adriana Castillo utilizaba sus redes sociales para defender al “Chicote” de las críticas sobre sus actitudes y rendimientos dentro del campo. Sin embargo, en ocasiones la expareja de Calderón cuestionaba directamente a los aficionados de las Chivas de Guadalajara y se ganaba algunas críticas.

Por sus actitudes en el pasado, Castillo le pidió disculpas a los aficionados del Rebaño Sagrado. La expareja del “Chicote” argumentó sus actitudes en la frustración que se siente cuando las críticas de los aficionados sobrepasaban al “Chicote” y llegaban hasta su familia.

“Pedir disculpas a la afición de Chivas por lo que dije en su momento, pero es muy frustrante cuando se meten con la familia. Es una situación muy complicada por la que estoy pasando, no es nada fácil asimilar esto y más cuando una persona que amaste y amas te paga muy mal”, argumentó.

¿Qué dijo Adriana Castillo?

A través de las redes sociales, la expareja de Cristian Calderón realizó unas fuertes declaraciones dirigida a los aficionados de las Chivas de Guadalajara. Castillo expresó su repudio sobre los seguidores del club. Este comentario fue realizado en medio de los problemas entre Cristian Calderón y las Chivas.

“Yo siempre fui chivista desde niña, pero la afición es un asco, en vez de apoyarte te da para abajo. Los de la barra mis respetos, a ellos sí. Vivimos momentos felices en Chivas, pero fueron más malos, y fue más en el aspecto de la afición, no sabe respetar a la familia”, fueron las palabras de Castillo.

