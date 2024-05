Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de mayo de 2024

Aries

No es momento de pensar en el pasado, cuidado con regresar con ex parejas porque eso podría constituir un grave problema a mediano plazo del cual podrías arrepentirte. Si la vida no te da lo que deseas quítaselo tú a la vida y logra tus objetivos. Posibilidades de viaje y de mejorar ingresos económicos. En estos días podrías bajar de peso y si te cuidas y haces ejercicio pronto lograrás tus metas, no confíes al 100 en las personas y date la oportunidad de salir con quien se te antoje y disfrutas cada minuto que otras personas te brinden. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en cuestión de dinero, podrías enfrentar una racha económica alago complicada en este mes de mayo. Viene un fin de semana algo pensativo, si bien es cierto que traes toda la actitud para salir adelante y verte y sentiré mejor, no puedes evitar sentirte solo o apartado del mundo y eso se debe a la naturaleza de tu signo, necesitas no estar tanto tiempo solo o sola y buscar la manera de salir más con tus amistades o pasar ratos agradables con tu familia, aléjate de todo eso que te deprima porque eres muy de martirizarte con música o situaciones que te recuerden tus fracasos. Mucha suerte en números con terminación 11, 19 y 24.

Tauro

Deja de esperar algo que no va llegar y menos si lo esperas de la persona incorrecta. Cuídate de pérdidas materiales y guarda bien tu dinero y cuida tus cosas. No tengas mucha confianza en todas tus amistades, recuerda que entre ellos siempre habrá un judas que te enchorice con tal de obtener algo a cambio. No te sientas mal sino has logrado cumplir todas tus metas o sueños, mejor pregúntate qué estás haciendo para lograrlos. Aprende a demostrar tus sentimientos y más con tu propia familia a veces eres tan duro de corazón que te olvidas de hacerlos sentir especiales. A veces nos sentimos bien solos por el simple hecho de no tener una pareja con quien gratinar mollete, recuerda que no necesitas a nadie para ser feliz, y si lo que necesitas es sexo eso lo encuentras a la vuelta de la esquina. Posibilidades de arreglar un problema que tenías desde hace tiempo con una persona, te invitarán a un evento social o reunión familiar. Aguas con las relaciones a distancia, solo son para personas realmente enamoradas, de lo contrario están condenadas al fracaso. Estas en tu ciclo de cumpleaños, que se arme la fiesta en grande, es momento de dejarte de decencias y moral y dejar de darle importancia a lo que la gente dice. Necesitas trabajar en tu felicidad y que te la perez prado lo que la demás gente piense de ti. Tus números de la suerte para este fin de semana son 14, 46 y 78.

Géminis

Date la oportunidad de conocer a más personas antes de tomar cualquier decisión. Si quieres cambios en tu vida actúa diferente y no sigas haciendo lo mismo siempre. Te enteras de chismes hacia tu familia y te vista una amistad. Tendrás un problema en tu trabajo por descuido pero todo se arreglará de la mejor manera. Este nuevo ciclo trae cosas positivas para tu vida, pero recuerda que si sigues de pesimista y flojo no lograras ni madres, las oportunidades llegan a tu vida una sola vez, aprovéchalas y no te atontes, no esperes a quien no te espera y no busques a quien no te busca. Hoy comienza un ciclo muy perro en tu vida en el cual todos tus sueños y metas podrán ser logradas siempre y cuando trabajes en eso y no bajes la guardia, necesitas alejarte de gente tonta que se la vive en la depresión, pues andas muy sensible y pueden arrastrarte a su estado de ánimo al punto de arruinarte tus días. Si ya tienes una relación y has notado distante a tu pareja o cambiada, no pienses cosas negativa, mejor busca la manera de cambiar tu manera de ser y tratar de regresar el tiempo para ser la misma persona que eras cuando lo o la conquistaste. Números de la suerte para este fin de semana 13, 35 y 78.

Cancer

En lo que respecta al trabajo todo se torna bien bonito, si estás viviendo cambios en tu jale, hay posibilidades de cambio de puestos y mejora en tu economía. Si has tenido problemas con tus riñones, hígado o estomago empezarás a mejorar mucho!! No te descuides, recuerda que la salud tiene que ser lo más importante para ti y tu vida. Estas en una etapa muy buena de tu vida, las cosas comenzarán a mejorar un friego, y es que le has taloneado mucho y lo que sembraste comenzarás a cosechar, las relaciones amorosas estarán a la orden del día, despabílate y date esa oportunidad de amars y ser amado, no exijas demasiado en las relaciones amorosas sino estás dispuesto a ofrecer en la misma medida. Mucha compatibilidad con el signo de piscis y escorpión, si conoces a alguien de ese signo y te agrada date esa oportunidad que existe mucho futuro. No te adelantes a los hechos y acontecimientos y espera que estos sucedan o llegan, a veces te da por soltar la lengua sin conocer las situaciones y eso hace que la vivas regando mucho. No permitas que nadie te robe tu felicidad, aprovéchala y agradece que solo tienes esta vida para hacerlo. Tus números de la suerte para esta semana son: 24, 57 y 89.

Leo

Recuerda que siempre habrá alguien mejor que tú que te puede comer el mandado por descuidar tu figura. Aprende a respetar a los demás y seras respetado, eres muy de desir las verdades en la cara de las personas y eso pues está bien pero tampoco abuses porque siempre va existir alguien que te pare los pedos. Recuerda que eres muy de seguridad y obtener lo que quieres cueste lo que cueste, pero no trates de lograr tus metas acosta de terceras personas. No confundas necesidad de sexo con amors, y aléjate de relaciones prohibidas, no estas pa estar comiendo sobras o babas. Necesitas cuidar más tu alimentación y preocuparte más por tu físico, date tiempo para estar bien, a veces descuidamos esa parte y más cuando tenemos ya piores nada! El fin de semana se muestra buena, aunque tendrás mucha actividad y que hacer en estos días. Si de plano esa persona con la que sales no logra convencerte, next no pierdas tu tiempo y el o la que sigue que de eso se trata esta vida. Posibilidades de reencuentro con amistades con las que habías tenido problemas en tu pasado, ya es momento de llevar la fiesta en paz. No abuses de la bebida porque después andas aflojándole la caricia a medio mundo. Tus números de la suerte para este fin de semana son el 26, 56 y 81.

Virgo

No es momento de confiar en nadie y menos en quienes ya anteriormente te fallaron o de lo contrario te meterás en problemas. Es posible que en estos días sientas depresión o tristeza al recordar a personas que ya se fueron o no están a tu lado, necesitas aprender a soltar para poder abrirs los brazos a lo que está por llegar. Amores de una noche muy presente, ten cuidado con volver q comer lo que ya tiraste. Aguas con los alimentos de la calle, posibilidades de infecciones estomacales. Ten cuidado a quien le cuentas tus top secret porque te van a meter en problemas por chismes de los cuales será complicado salir. Cuida mucho la manera de tratar a las personas, recuerda que como trates serás tratado, no te metas en problemas y mejor llévatela más tranquila. Momento de poner tus sentimientos en claro, has andado bien confundido de amadres y no sabes qué camino o desición tomar, arriésgate que te valga mauser, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. A veces el orgullo te ha llevado a perder amistades, rectifica tus errores y arregla ya todos esos problemas del pasado para que no te dañen en tu futuro. Si tienes una relación y las cosas no han resultado de lo más mejor, no te preocupes, las cosas mejorarán en la medida en que tu orgullo lo hagas a un lado. Números de la suerte 26, 35 y 56.

Libra

Ten mucho cuidado con cambios en tu carácter que podrían afectar más de la cuenta a personas que son muy importante en tu vida. Sentirás celos por una persona que te está empezando a interesar mucho. Déjate de tonterías y concentra tu tiempo en cosas que de verdad importan y te van a dejar algo de provecho, es justo y necesario que creas en ti y en tu capacidad de amar y ser amado, mientras tú no te muestres amor por ti mismo, jamás alguien será capaz de demostrarte amor para ti, no cuentes tanto tus planes o metas que quieras lograr con la gente, son muy hijos de la fregada y envidiosos y con sus malas vibras o comentarios pueden salarte o arruinarte eso que quieres lograr en el futuro. Saldrás de una situación que te había traído bien achicopalado, debes de darte cuenta que los problemas que se resuelven deben de dejarte una gran lección para no volverlos a cometer. Ten cuidado con desear algún mal a las demás personas porque eso mismo que deseas te regresará a ti por triplicado en un futuro inmediato. Si tienes una relación cuídala, cultívala y haz todo porque esté bien, no busques pretextos tontos para arruinar los bellos momentos. Números de la suerte para este fin de semana 19, 27 y 67.

Escorpión

Es momento de ver más por ti antes que por las demás personas, cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no tiene nada bueno que ofrecerte. Fin de semana regia llena de oportunidades para mejorar en esas cuestiones en las que habías cometido un friegos de errores. Ya deja de esperar por esa persona que no hace ni mauser por estar contigo. Aprende a quererte, valorarte, y no andar mendigando cariño y menos amor ya que no lo necesitas. Tienes pegue pero te atontas y no ves lo que tienes frente a tus ojos, hay oportunidades de crecer económicamente y posibilidades de un viaje. Te viene la oportunidad de emprender un negocio en el cual te va ir de la mejor manera solo debes de ser inteligente para sacarlo adelante por tu propia cuenta y sin la ayuda de nadie. Te vas enterar de embarazo de conocida, cuida mucho tu parte física que la has tenido muy descuidada, sino tienes qué hacer, centra tu energía en verte bien y sentirte bien, haz ejercicio y cuida tu persona. Aguas con traiciones y celos, estarán a la orden del día, si ya tienes una relación, cuida mucho la parte de la confianza, no desconfíes de la persona amada o solo darás motivos para que ella desconfíe de ti. Cambios en el trabajo y posibilidades de amores a distancia. Tus números de la suerte para este fin de semana son 25, 37 y 87.

Sagitario

Ten cuidado con cambios de última hora en los dineros pues podrías estar gastando dinero que no tienes en cuestiones que no te dejan nada de provecho. Ten mucho cuidado si tienes una relación, recuerda dar en la medida en que recibes, porque de lo contrario llegarás a fastidiarte de siempre ser tu el o la que das todo sin recibir ni madres a cambio. En las cuestiones del amor te has manejado en modo temeroso, tratas de alejarte cuando sientes que te estás enamorando, tienes un friego de miedo a volver a ser traicionado y por eso algunas veces actúas de manera fría. Posibilidades de eventos sociales o reuniones con amigos a mediados de la próxima semana, te van a llegar chismes de ex parejas. Eres bueno y noble y por eso siempre te dañan porque también eres dejado y te atontas, aprende a ver más por ti y hacer a un lado tu buen corazón, la gente es muy perra y te va querer dañar y aprovecharse de tus buenos sentimientos. Muchas posibilidades de que nazca algo bonito por una amistad con la que últimamente has convivido mucho, no temas y déjate llevar, que sea lo que el destino quiera solo llévate las cosas con calma. Cuídate de infecciones que estarán a la orden del día. Números de la suerte 21, 34 y 67.

Capricornio

Debes de ser más inteligente con mani normación que llega a tus oídos, hay personas que buscaran afectarte de mil maneras, no te metas en chismes ni en problemas que no son tuyos o de lo contrarío te meterás en problemas. Aprende a valorarte lo suficiente al punto de no necesitar de nadie para para poder ser feliz en esta vida. Cierra esos ciclos y ve por ti, diviértete, sal con tus amistades, disfruta tu vida!!! Recuerda que el amor jamás se acaba solamente cambia de cama, date la oportunidad de conocer a más personas y de disfrutas lo que tengas que disfrutar con cada una de ellas. Cuídate de dolores gástricos y de lo que le hechas a la piñata porque andarás inflamado e inflamada. Posibilidades de viaje y cambios en el trabajo. No te metas en chismes y no hables mal de las demás personas y más si no sabes cómo estuvieron las cosas Una amistad regresa del pasado, movimientos en tu economía para bien, te ayudaran a tener poco más de estabilidad. Déjate de tonterías y abre bien los ojos, date cuenta que no extrañas a tus ex parejas sino el sexo, necesitas ya despabilarte y dale vuelo a la hilacha, vida solo una no la mal gastes llorando a gente tonta que no te supo valorar. Mucha suerte en los siguientes números este fin de semana: 24, 56 y 78.

Acuario

No te metas en lo que no te importa y cuida tú lengua pues te meterá en problemas. Viene una separación o divorcio dentro de tu círculo familiar y será a causa de persona del pasado o por cuestiones de infidelidad. Ciertos problemas que se te venías presentando desde hace meses empezarán a resolverse de la mejor manera, aprende de ellos y no te atontes y vuelvas a caer en esas fregaderas que no siempre correrás con buena suerte para salir de ellos. Cuídate un chorro de todas esas personas que se te van acercar hacerte falsas promesas de amor, no caigas en esas fregaderas y no creas en palabras sino en hechos. Te buscará una amistad para contarte sus problemas, escúchalo o escúchala y dale el mejor consejos. Proponte este fin de semana resolver cuestiones del pasado y cerrar ciclos, solo así logras abrirle las puertas a nuevas aventuras y situaciones que te están esperando. Aguas con lo que dices y haces, recuerda que tarde o temprano te tocarme tragarte tus palabras y hechos. No gastes de más y cuida tu economía que viene una racha de jodides muy perra andarás bien bruja y brujo. Mucha suerte en números con terminación 4, 65, 70.

Piscis

Debes aprender a decir que no y a no estar aora todo mundo, este mes de mayo se ve Perfecto para consolidar todo lo que deseas y para preocuparte un poco más por ti antes que por las demás personas. Hay reartas posibilidades de que se consolide una relación que había estado en duda, posibilidades de crecer un friego en cuestiones de madures y negocios, no te atontes ni bajes la guardia, solo así logras cumplir cada una de tus metas. Ten cuidado con 2 personas que andan muy cerca de ti, vienen traiciones y chismes. No cuentes tus planes ni a tus amigos porque muchos de ellos son muy envidiosos y te van a cebar tus planes. Hay una persona que vive cerca de tu casa que te tiene demasiada envidia y que buscara la manera de afectarte o dañarte a su manera, puede ser por chismes o por medio de brujería, debes estar alerta. Aguas con acostumbrarse a las cosas, porque cuando eso pasa, caerás en la monotonía y si tienes una relación no logrará crecer y quedará estancada y sin vida. Cuida lo que comes y no te claves en el trabajo, mejor disfruta más a tu familia y seres queridos. Deberías de tomarte las cosas con más calma y no apresurar nada, muchas veces te adelantas un chorro y eso ocasiona que las cosas no te salgan de la mejor manera. Días de muchos cambios en los cuales la vida te mostrará el verdadero camino para lograr la felicidad, no te dejes llevar por chismes dentro de la familia que estarán a la orden del día. Números de la suerte para este fin de semana: 25, 56 y 78.