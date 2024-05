Adultos mayores que viven entre EE UU y México cobran la pensión del Bienestar

Rosa Higuera, una maestra jubilada, quien vive entre el condado de Orange en California y Mocorito, su pueblo natal en Sinaloa, en México, cobra desde hace un año la pensión del Bienestar, que algunos llaman la pensión de AMLO, en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue este presidente mexicano quien al inicio de su gestión, propuso una pensión universal para todos los adultos mayores de 65 años.

“Voy para los 70, y no la solicité antes porque tenía pena, pensaba que era para gente muy necesitada. Me rehusaba, pero un familiar me animó y en uno de mis viajes, la solicité”, dice la maestra Higuera.

A partir de mayo de 2023, cada dos meses, le depositan su pensión del Bienestar.

“Recibo 6,000 pesos bimestralmente”.

El gobierno de México estima que 12 millones de adultos mayores reciben la pensión del Bienestar.

La maestra Rosa Higuera de visita en Mocorito afuera de una sucursal de un Banco del Bienestar. (Fotos Rosa Higuera)

En enero de 2019, el gobierno del presidente López Obrador puso en marcha la pensión del Bienestar para mayores de 65 años. Al principio, el pago era de 2,500 pesos, en 2023 ascendió a 4,800 pesos, y desde enero de 2024, es de 6,000 pesos cada bimestre.

Una de las demandas de las organizaciones que abogan por los derechos de los migrantes en Estados Unidos ha sido que los adultos mayores de origen mexicano que viven en el exterior puedan cobrar la pensión del Bienestar.

Aunque esto aún no se ha resuelto y ha quedado como un petición, hay adultos mayores como la maestra Higuera que viven entre México y Estados Unidos, que ya están cobrando la pensión para el Bienestar.

También aquellos mexicanos mayores de 65 años que viven en Estados Unidos, pero viajan con regularidad a México.

“Yo tengo mi pensión de maestra, pero desgraciadamente es muy baja. Somos de una generación que nos tocó jubilarnos de maestros con el 50% de nuestro salario o menos, gracias a los gobiernos priístas. Así que la pensión del Bienestar es una gran ayuda”.

Precisa que usa el dinero de la pensión del Bienestar en su pueblo Mocorito, donde ella y su esposo viajan con frecuencia y remodelan una casita para regresar en unos cuantos años a vivir definitivamente a México.

“Gasto el dinero de la pensión del Bienestar en el comercio local, en gasolina; y a veces hasta invito a mi familia a una comidita en un restaurante de aquí de Mocorito”, dice.

Desconoce si la pensión del Bienestar se pueda usar en Estados Unidos, pero ella es de la idea que ese dinero debe quedarse en México.

“Yo he visto conocidos que viven en Estados Unidos, y hacen un viaje especial para tramitar su credencial de elector y luego su pensión del Bienestar porque no se la condicionan a nadie”.

Dice no obstante que ha observado que en Mocorito, la pensión es un beneficio grande para los adultos mayores que carecen de muchas cosas.

“Me tocó ver que algunos hasta lloraban cuando la comenzaron a recibir”.

La maestra Rosa Higuera dice que la pensión del Bienestar es una gran ayuda. (Fotos Rosa Higuera)

La maestra Higuera confía que está muy contenta con su pensión del Bienestar, además de que usarla es muy práctico porque se la entregan en una tarjeta de plástico que pueden emplear en todas partes, y hasta sacar dinero a la hora de pagar el mandado en el súper.

“Hay mucha gente que vive en Estados Unidos, y calladitos han venido a sacar su pensión del Bienestar”.

Sin embargo, no hay un registro de cuántos mexicanos que viven en el exterior, están cobrando la pensión del Bienestar.

Para sacar la pensión del Bienestar, se requiere una identificación oficial vigente como credencial de elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM, o carta de identidad. También:

Acta de nacimiento.

CURP (una impresión reciente).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, agua, o predial).

Teléfono de contacto,

Se puede emplear para disponer de efectivo en los cajeros automáticos, comprar en supermercados, farmacias, gasolineras y pagar servicios; y hasta para pagar en línea los servicios o comprar productos, ya que cuenta con un código de seguridad de 16 dígitos.