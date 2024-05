Llaman a apoyar el viaje culinario de una joven indígena maya

Jahaira Galván, una joven de 22 años, ganó la pasantía Guardianas del Conocimiento de Mujeres Indígenas del Museo Smithsonian en Washington, D.C. lo que le significará pasar el verano en la costa este, pero para completar sus gastos, necesita de tus donativos.

Puedes donar a Jahaira, en el sitio de GoFundMe, “Empower Indigena Voices. Support Yahaira’s Culinary Journey”.

Jahaira es estudiante de Estudios Chicanos y Estudios de las Mujeres en la Universidad Cal State Domínguez. Nació y creció en Los Ángeles, concretamente en el barrio de El Sereno.

“Aunque nací aquí, me considero mexicana”, aclara.

Su madre es una indígena maya que nació en Yucatán y creció en Chiapas, México. Al poco tiempo de emigrar a Los Ángeles conoció a quien sería su compañero de vida y padre de sus tres hijos, entre ellos, Jahaira. El padre es un inmigrante de Puebla, México.

“Puedo decir que soy la chef de mi casa. Me ha encantado cocinar desde pequeña. Lo primero que me enseñaron mis papás fue a cocinar, por si algún día, me dijeron ‘te vas’, ya sabes cómo hacer tu platillo favorito y no extrañarás la casa demasiado”, dice.

Jahaira Galván emocionada por ir a Washington a promover la comida de sus ancestros. Fotos Jahaira Galván. Crédito: Cortesía

Su platillo favorito es el mole poblano, cuya receta aprendió de sus padres.

Fue el mole poblano lo que le abrió las puertas para obtener la pasantía en el Museo Nacional de Historia Estadounidense Smithsonian.

“Cuando Claudia (Serrato), quien era mi maestra en Cal State Dominguez, nos preguntó cómo curamos nuestra alma cuando estamos estresados, dije que a mi me funcionaba cocinar para mi familia. Ella nos pidió llevar algo de lo que usábamos para relajarnos”.

Jahaira se presentó a la clase de la maestra Serrato con un plato de mole poblano que ella misma cocinó.

“La maestra miró mi mole, lo probó y como le gustó bastante, le puse un poco para que llevara a su casa”.

Su mentora descubrió entonces que a su alumna le encantaba preparar comida.

“Me gusta hasta escuchar los sonidos de la comida cuando la estoy haciendo. No nomás es de ver y probar sino de escuchar porque eso te avisa cuando está lista”.

Jahaira Galván enamorada de la cocina de sus padres mexicanos. (Fotos Jahaira Galván) Crédito: Cortesía

Fue la maestra Serrato quien la propuso como candidata para la pasantía en el Smithsonian de Washington D.C.

“Ellos querían a alguien que fuera indígena, que cocinara, que supiera de jardinería y le gustara hablar a la gente. Tengo que decir que en nuestra casa en Los Ángeles, hay un jardín donde plantamos vegetales”.

Jahaira dice que cuando le llegó un correo electrónico con el anuncio de que había sido aceptada, no se lo podía creer.

“Me quedé sorprendida, pero grité al cielo de la emoción. No pensé que me iban a escoger”, dice feliz.

La pasantía va a durar dos meses, del 29 de mayo al 12 de agosto.

“Voy a ser parte del evento Food Life Festival 2024, un festival relacionado con todo lo indígena, el arte, el vestuario, la música y la cocina. Van a participar chefs de México, Perú y África”.

Como pasante, será parte del equipo curatorial del programa “Voces Indígenas de las Américas”, que defiende la programación de jardines y gastronomía centrada en las mujeres.

Jahaira no duda en decir que obtener la pasantía es algo grande.

“Es un orgullo que alguien como yo, de complexión oscura, origen indígena, haya sido seleccionada. Usualmente no nos tocan este tipo de oportunidades, aún cuando trabajamos dos veces más duro, y muchas veces, nos dicen que no vamos a hacer nada en la vida”.

Revela que sus padres están muy orgullosos de sus logros.

“Me han tenido en línea y son muy regañones, pero soy lo que soy, una joven decidida, gracias a ellos”.

Dice que su sueño es hacer un doctorado en estudios de la comida para cambiar las políticas y ayudar a que los alimentos que se sirven en las escuelas como las del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, sean más saludables, caseros, con productos que crezcan alrededor.

“Los invito a seguirme en mi página “Sabor Rebelde” en Instagram para que vean lo que estoy haciendo”.

Durante casi dos años, Jahaira ha trabajado junto a la maestra Claudia Serrato, una antropóloga culinaria y chef mesoamericana, impartiendo clases de cocina y compartiendo la riqueza de su patrimonio cultural con la comunidad.

Jahaira Galván aprendió a cocinar desde niña. (Fotos Jahaira Galván) Crédito: Cortesía

Serrato escribe en la cuenta de GoFundMe que la pasantía si bien es una oportunidad, viene con sus desafíos.

“La pasantía no cubre los costos de vida como el alojamiento y los viajes”.

Es por eso que fue ella, quien abrió la cuenta de recaudación de donativos en el sitio GoFundMe.

“Me comunico con nuestra comunidad en busca de apoyo. Al contribuir, ayudarás a Jahaira a hacer realidad su sueño y empoderar a las mujeres indígenas en las artes culinarias”.

Y llamó a la comunidad a uníserles para preservar los alimentos ancestrales y empoderar las voces indígenas.

“Cada contribución cuenta. Juntos, marquemos la diferencia en el viaje de Jahaira y en nuestra herencia colectiva.”