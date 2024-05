Mexicanos en el exterior empiezan a votar por correo para presidente de México

Días después de recibir la boleta electoral para las elecciones presidenciales de México, Juan G. Angelito llenó la papeleta con la candidata de su preferencia, y se dispuso a ir al servicio de paquetería para entregarla y que su voto llegue a tiempo para que cuente en los comicios del domingo 2 de junio.

“No solo estoy entusiasmado por haber votado sino que me enorgullece poder hacerlo”, dice Angelito, originario de la Costa Chica de Guerrero en México, quien lleva más de 20 años de vivir en Estados Unidos y se gana la vida en Los Ángeles como electricista.

Este año 226,661 mexicanos se registraron para votar desde el exterior, pero luego el Instituto Nacional Electoral (INE) dio de baja del registro de las listas nominales a casi 40,000 por presuntas irregularidades y algunos errores de la propia autoridad electoral.

Aunque algunos lograron que el INE corrigiera las supuestas inconsistencias, y que se reactivara su registro, para poder votar, aún no se sabe la cifra exacta de cuántos lo consiguieron.

Aniceto “Cheto” Polanco muestra su boleta llena. (Fotos Aniceto “Cheto” Polanco)

Este año, los mexicanos en el exterior podrán elegir entre tres opciones para votar en las elecciones para elegir al nuevo presidente de México por un periodo de seis años. Las opciones son por correo, por Internet y en persona en los consulados de México.

De manera puntual, las boletas electorales comenzaron a llegar la primera semana de mayo a los votantes en el exterior.

La instrucción del INE es que el paquete electoral con la papeleta llena, debe regresar lo antes posible, y a más tardar a las 8:00 horas tiempo de México del 1 de junio, para que dicho sufragio cuente.

Angelito dice que él llevará su paquete electoral a devolver al servicio de paquetería de FEDEX, el cual ya viene prepagado, así que el votante no tiene que hacer ningún gasto adicional.

Aniceto “Cheto” Polanco, un mexicano que vive en Compton, California, y es candidato diputado federal migrante plurinomonal por Morena, también estaba feliz, porque recibió el paquete electoral para votar.

“En mi casa, somos cuatro los que vamos a votar por correo, mi esposa, un sobrino y un primo”,dice Cheto.

Sin embargo, aunque está satisfecho por haber emitido su voto, expresa su preocupación porque no hay nada de información sobre el proceso electoral mexicano en Estados Unidos.

“El INE tiene anuncios promoviendo el voto de los mexicanos en el exterior. pero en México, en los que invita a las familias que tienen miembros viviendo fuera a que les pidan que participen en el proceso electoral. Eso no es suficiente. Hace falta que aquí en Estados Unidos y en otros países se pongan los anuncios no en México. No hacerlo, significa que nos siguen violentando nuestro derecho a votar”.

El INE informó que al 1 de mayo, de 47,154 paquetes electorales postales enviados, ya habían sido entregados 34,929 a la ciudadanía residente en el extranjero.

Aniceto “Cheto” Polanco muestra el sobre en el que recibió su boleta electoral. (Fotos Aniceto Polanco)

La otra opción que tendrán los mexicanos para votar es el voto por Internet. La primera semana de mayo, quienes se registraron para votar usando la alternativa online, recibieron un correo electrónico o texto para que comenzaran a familiarizarse con el sistema, lo que el INE llama un periodo de socialización, entre el 4 y 15 mayo.

Posteriormente entre el 18 de mayo y hasta las 18:00 horas, tiempo del centro de México, del domingo 2 de junio, podrán emitir su voto de manera electrónica por Internet.

Luego viene la opción del voto en persona el día de la elección, 2 de junio, para lo cual tienen que acudir a alguno de los módulos receptores de votación instalados en los consulados de México. Quienes se registraron para votar, ya tienen su voto asegurado, pero también habrá 1,500 espacios extras para quienes no alcanzaron a registrarse, pero es importante que lleven su credencial para votar vigente, ya sea que se las expidieron en el extranjero o en México.

En este enlace puede ver cuál es el consulado más cercano a tu domicilio a donde pueden ir a votar, y los horarios.

Maribel Solache escoge votar presencial en las elecciones de México. (Fotos Maribel Solache) Crédito: Cortesía

Maribel Solache, una activista que vive en San Diego, se registró para votar presencial en el Consulado de México en esa ciudad mientras que su hijo optó por el voto por Internet.

“Escogí votar presencial porque me gusta la gente y convivir con las personas en un día que para mí es de fiestas; quiero observar el método de votación, cuánto se tardan y cómo tratan a la gente”, dice Solache, quien también es candidata a diputada federal migrante plurinominal.

“Una de mis propuestas es mejorar la experiencia del voto migrante, y quiero vivirlo y cuidar el voto”, dijo.

Hace además un llamado es que todo mundo que está recibiendo los paquetes postales, los regrese ya, porque la paquetería está prepagada.

“No hay que recortar nada.Solo hay que llenar la boleta, doblarla en tres, ponerla en el sobre, cerrarlo, se mete al sobre grande y se lleva a la paquetería”.

Dice que quienes escogieron el voto electrónico, es importante que entren al sistema para que lo prueben y vean que se les atora y qué fallas tiene.

“Para eso son estas dos semanas, antes de que puedan votar por Internet”.

Se podrá votar en el Consulado de México en Los Ángeles (Aurelia Ventura/La Opinión) Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Solache hace un llamado urgente a la gente que no alcanzó a registrarse para votar, para recordarles que pueden llegar a votar a los consulados; y a quienes sí se apuntaron para el voto presencial, les dice que no debe olvidarse que deben ir a votar el 2 de junio a su casilla en los consulados.

“El 7 de mayo fue la fecha límite para registrarse para ser observador electoral, pero también se ocupan voluntarios para que el día de las elecciones, acudan afuera de los consulados a motivar a la gente a votar”.

Y enfatiza que la gente que vaya a votar no debe llevar nada partidista como banderas ni vestirse con ropa que haga alusión a los partidos.

“Llamamos al orden, a la paz, a cero confrontaciones. Simplemente queremos que sea un acto cívico para demostrar que los mexicanos en el exterior tenemos una voz y un voto”.