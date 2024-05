Muere niño de 6 años tras ser arrojado por su madre a un río infestado de cocodrilos en la India

La policía de India arrestó a una pareja después de recuperar el cuerpo parcialmente devorado de su hijo de 6 años, cuya madre está acusada de arrojarlo a un canal conocido por tener cocodrilos, según múltiples informes.

Savitri Kumar y su esposo Ravi Kumar fueron arrestados bajo cargos de asesinato en relación con el incidente, que tuvo lugar el fin de semana en el estado indio de Karnataka, según informó The Hindustan Times y The Times of India.

El niño, identificado como Vinod, tenía un impedimento auditivo y del habla. Su cuerpo parcialmente devorado fue recuperado de las fauces de un cocodrilo al día siguiente, dijo la policía.

El sábado por la noche, tras un altercado en el que Ravi supuestamente culpó a su esposa por tener un hijo con capacidades diferentes, Savitri arrojó a Vinod, de 6 años, a un canal que conecta con un río conocido por sus cocodrilos, según las autoridades.

Después de que los vecinos alertaron a la policía, se llevó a cabo una breve búsqueda antes de que se detuviera por la noche, informaron medios como News 18, afiliada de CNN en India..

La búsqueda se reanudó el domingo por la mañana, cuando la policía encontró el cuerpo de Vinod con varias marcas de mordiscos y le faltaba una mano, dijo la policía.

Las autoridades señalaron que Ravi había estado acosando a Savitri y exigiéndole que “tirara al niño”.

“Mi marido es el responsable. No dejaba de decir que dejara morir a Vinod”, dijo Savitri a los periodistas, según Outlook India.

“Si mi marido sigue repitiendo esas cosas, ¿cuánta tortura podría soportar mi hijo? Pero él seguía diciéndome repetidamente que dejara morir al niño”, indicó.

Sigue leyendo:

– Autoridades alertan de la presencia de cocodrilos en playas del sur de México.

– Víctima mortal de ataque de caimán en Florida fue identificada como una mujer de 41 años.