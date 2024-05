Video: Candidato mexicano abandona debate político tras ser acusado de tener nexos con el narco

México se prepara para tener las elecciones más grandes de su historia el próximo 2 de junio, los ciudadanos escuchan las propuestas de los candidatos a distintos puestos de elección popular, pero el camino a la contienda ha sido sinuoso, pues se han registrado algunos desencuentros, y algunos de ellos ocurrieron durante debates políticos.

Así sucedió recientemente, cuando se realizaba el ejercicio democrático entre candidatos a la alcaldía de San Pedro Garza García, un municipio perteneciente al estado de Nuevo León, en donde el candidato Mauricio Fernández, del Partido Acción Nacional (PAN) abandonó el recinto donde se llevaba a cabo el debate, esto luego de que la candidata Lorenia Canavati, de Movimiento Ciudadano, lo acusó de tener nexos con el narco.

Habían transcurrido 39 minutos del evento cuando Fernández dejó el sitio junto a su equipo de campaña, los invitados lo miraron sorprendidos, pero el debate continuó. En redes sociales circuló el video del momento en que el candidato abandonó el recinto, lo que causó especulaciones entre los internautas, quienes cuestionaron su reacción.

#IndigoMTY | Durante el debate organizado por el @ieepcnlmx entre candidatos a la alcaldía de San Pedro Garza García, el aspirante del PAN, Mauricio Fernández, abandonó el evento tras ser acusado por la candidata de MC, Lorenia Canavati, de pactar con el crimen organizado. pic.twitter.com/9oITYlOahj — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) May 6, 2024

¿Qué ocurrió?

Apenas se realizaba el primer bloque del ejercicio democrático, en el cual se trataba el tema de la seguridad, uno de los ejes más importantes en México, que vive una crisis de violencia, principalmente causada por el crimen organizado.

Durante la intervención de Canvati, la candidata mencionó: “Por años se nos ha vendido la idea de que Mauricio blindó San Pedro, eso no es verdad, es un mito. Lo que hizo fue pactar con el crimen organizado, hay grabaciones y reportajes periodísticos que lo confirman”.

Fernández intentó responder los señalamientos, pero el formato del debate no le permitía derecho de réplica, por lo que su micrófono estaba apagado. Debido a que intentaba hablar, el moderador le señaló que no podía hacerlo, lo que causó su enojo y acto seguido dejó el lugar.

Luego de lo ocurrido, el candidato emitió un mensaje en video en el que explicó el por qué de su actuar, argumentó que no estaría en un lugar donde no se le da derecho de réplica, “y más con esa señora totalmente desubicada, porque no tiene ni el menor conocimiento. Estoy siendo insultado porque yo vengo a un debate a hablar de propuestas e ideas, y podemos tener diferentes opiniones, pero no agredirme que estoy mezclado con el crimen organizado, esa es una acusación muy fuerte”.

Sobre el debate de hoy del @ieepcnlmx …



Candidato a la alcaldía de San Pedro Garza García pic.twitter.com/WPNzl7DOL8 — Mauricio Fernández (@MauricioFdzGa) May 6, 2024

Los señalamientos de nexos con el narco

Mauricio Fernández tiene una amplia trayectoria en la política, ha sido presidente municipal de San Pedro Garza García en tres ocasiones y fue senador de Nuevo León, en muchos de esos años de desempeñarse como servidor público, se le acusó de tener nexos con el crimen organizado, según informó Radio Fórmula.

Primero se dijo que había hecho un acuerdo con los Beltrán Leyva, esto cuando instauró el denominado “Grupo Rudo”, para la seguridad en el municipio. Pero, según una publicación del semanario Proceso, en realidad el grupo se encargaba de impedir el paso de otros grupos criminales, según confesó en 2016 –ante una corte en Dallas– Jesús Gerardo Ledesma Campero, hijo de uno de los exintegrantes del grupo.

Años antes de esa acusación, en 2009, le quitaron su visa de EE.UU. debido a que intentó ingresar al país con marihuana. En 2010, el candidato reconoció vínculos con el narcotraficante Alberto Mendoza, alias “El Chico Malo”, a quien le pagó por “depurar” su policía.

Pero su acercamiento con el narco data de hace más de dos décadas, aunque fueron los criminales quienes lo buscaron en 2003 para intentar financiar su campaña política, pues en ese entonces buscaba ser gobernador de Nuevo León, según el libro “Bienvenidos a Sinaloa”, de Diego Enrique Osorno.

El autor indicó que fueron integrantes del Cártel de Sinaloa quienes lo buscaron en aquel momento, aunque no especificó si Fernández aceptó lo ofrecido. Su relación con el Cártel de Sinaloa volvió a ser señalada en 2023 cuando aparecieron narcomantas en San Pedro Garza García, en las que se le acusaba de haber entregado el municipio a dicha organización criminal.

Sigue leyendo:

– Candidata mexicana detenida por la Marina mostraba su lujoso estilo de vida en redes.

– Candidata mexicana acude en aparente estado de ebriedad a un evento público y ella explica todo.