Bernie Sanders teme que Biden pueda perder las elecciones por su rol asumido en la guerra de Israel

El senador independiente por Vermont reconoció sentir un poco de temor ante la posibilidad de que Joe Biden pudiera sufrir una derrota en las elecciones frente a Donald Trump, esto como resultado de apoyar incondicionalmente a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, en la ofensiva militar que desde medio año lleva a cabo en la Franja de Gaza.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, el neoyorquino de 82 años, mencionó sentirse inquieto ante la polarización que se está presentando en el país, pues mientras un grupo de personas como él exhortan al presidente de la nación a condicionarle la ayuda militar y financiera al gobierno de israelí con un cese al fuego definitivo, él parece no darse cuenta que, en caso de no hacerlo, compromete su camino hacia una posible reelección.

“Eso es lo que me preocupa. Creo que Biden tiene muchos logros. Y lo que quisiera señalar, y lo he señalado antes, es que no está compitiendo contra Dios. Se postula contra un tipo llamado Donald Trump, el presidente más peligroso en la historia de este país“, expresó.

Y es que pese amenazar con dejar de suministrar a Israel ciertos proyectiles de artillería, bombas para cazas y otras armas ofensivas si invade la ciudad sureña de Rafah, en la Franja de Gaza, Biden nunca ha puesto sobre la mesa una propuesta de alto al fuego definitivo, lo cual para muchos estadounidenses asemeja a estar participando en la guerra con una bandera en cada mano.

El apoyo multimillonario de Joe Biden hacia el gobierno israelí no es bien visto por un amplio sector de jóvenes estadounidenses. (Crédito: Mark Schiefelbein)

Por un lado, el mandatario estadounidense le destina miles de millones de dólares en ayuda y material bélico a Israel para que continúe adelante devastando los pocos edificios donde habitaban los palestinos, ocasionando cerca de 35 muertes; y días después amenaza con frenar dicho apoyo, pero sin obligarlo a llegar a un acuerdo por escrito donde figure el compromiso de ponerle fin al conflicto bélico.

Bajo este enfoque, las encuestas señalan que Joe Biden está perdiendo el apoyo de un amplio sector de los votantes jóvenes que muestran su rechazo a cualquier tipo de guerra, como también ocurre con los ciudadanos estadounidenses cuya religión es el islam.

En ambos casos, en una elección que se perfila podría ser muy cerrada, dicho error en el cálculo político mandaría al todavía mandatario directo a Pensilvania, desde donde a partir de enero tendría que vivir el resto de sus días tratando de asimilar una amarga derrota.

