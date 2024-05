Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de mayo de 2024

Piscis

Valora lo que tienes a tu alrededor y no te compliques tanto la existencia. No pierdas más tú tiempo en quien no te merece, es momento que valores las oportunidades que se te presentan y entregues tu corazón a quien de verdad piensa quererlo y cuidarlo. Estas en una etapa algo compleja pues traes las tristezas a flor de piel, para los piscis estas fechas son muy complicadas pues suelen entristecerse al ver que muchos sueños no se consolidan casi a mitad de año, personas se fueron de su vida o familia no se encuentra del todo bien. Podría surgir una mentira de una amistad que quieres mucho, aprende a perdonar errores pero a ser más desconfiado o desconfiada de las personas. Cuídate de infecciones estomacales. Deja de pensar en eso que solo te hace daño y pone de malas, momento de que empieces a valorar a quien tienes a tu lado. Suelta y deja ir eso que te afecta, te hace daño o quita el sueño pues no es algo digno de ti. Pon en su lugar a esa persona que estará hablando de ti, no permitas más chismes ni situaciones que te roben tu paz interior este día.

Acuario

Amores del pasado siempre presentes pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios. Debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar después del 10 de mayo pues podrías cometer grandes errores que lamentarías muy pronto. Tiempos importantes en tu vida se aproximan por estas fechas, estás en un ciclo de bueno y muchos sueños se estarán consolidando entre ellos posibilidad de auto nuevo o compra de propiedad, acércate más a tu familia pues en estos momentos requieren mucho de tu compañía. No le entres tan duro a la comida pues recuerda que sueles subir muy pronto de peso y para bajar es el show. Has andado muy pensativo o pensativa, aprende a que los problemas de los demás no te afecten tanto en tu estado de ánimo, debes ver más por ti antes de querer resolver la vida y los problemas de las demás personas. Relaciones prohibidas no es lo tuyo así que no te enredes ni te metas en esas cuestiones o de lo contrario te expones a sufrir un engaño muy fuerte en un futuro.

Capricornio

Podría llegar una noticia de una amistad que te pondrá algo incómodo o incomoda, no te estreses, que no te afecte lo que sucede en tu alrededor. Muy pensativo andarás en estos días, te preocupa un mucho el futuro y tienes temor a lo que venga. No descuides a tu familia y muéstrales cuanto te importan. Este ciclo que viene será muy perro pues te dará grandes satisfacciones y alegrías. Persona años mayor que tu comenzará a rondarte, quiere la caricia, si te agrada, dale vuelo y que te valga. Es probable que te lleguen noticias de un familiar sobre cierta enfermedad que te podría incomodar. Ya deja de buscar información de personas de tu pasado no hay nada que te importe saber de ellos o ellas, preocúpate por tu vida y por lo que está pasando en ella. Posibilidades de un viaje y de conocer a una persona que has estado tratando por una red social, ten mucho cuidado y no confíes a la primera, el amor se construye y no lo encuentras el primer día así que no apresures las cosas. Vienen cambios en tus estados de ánimo que podrían afectar tu trabajo y el ambiente familiar, no es momento de estar triste sino solucionar esos problemas que te aquejan.

Sagitario

Un familiar te hará cometer un coraje, ni te estreses no vale la pena, se te pasará pronto. Te vienen noticias inesperadas y una proposición indecorosa en el ámbito de la caricia y el afloje. Si tienes dudas sobre cierta persona no avances, no sigas y has caso a tu instinto, recuerda que la gente te podrá decir todo lo contrario pero lo más importante será lo que tu corazón te diga y dicte él no se equivocará. Tuviste la oportunidad de ser feliz con persona de tierras lejanas que te quería para algo padre o quizás esté por llegar pero te encanta la mala vida, por eso siempre terminas solo o sola. Ya no temas a cambios en tu vida, cualquier cambio que llegue será para tu beneficio pues los planetas muestran la llegada de una persona del signo de acuario, Leo o piscis que te enseñará el verdadero valor de la vida. El amor no se manifiesta porque sigues viviendo en el pasado, cierra círculos y empieza ver a tu alrededor que existen varias personas que esperan su oportunidad. Vienen chismes de familiares, que te valga lo que digan y comenten, recuerda que tu vida tú la haces como se te de tu gana porque es tuya y nadie tiene derecho a meterse al menos que sea quien te da pa’ el gasto.

Escorpio

Recibirás noticias de una persona que significa mucho para ti y ha estado algo distante. Si tienes pareja y han existido problemas un detalle que está por llegar mejorará la relación. Después del 15 de mayo cambiará tu actitud con una persona con la que ponías cierta distancia. Tu carácter siempre será lo que te distinga, tienes el poder para ser líder y tener siempre el control de lo que sucede. Siempre queriendo imponer tu voluntad y dar órdenes, es tu naturaleza y no puedes evitarlo. Muchas posibilidades de embarazo en la familia y la oportunidad de cambiar cierta cuestión negativa de una persona de tu familia con un consejo que le darás. Cuídate de caídas y enfermedades que estarán a la orden del día. Cambio de opinión o planes de última hora que podrían alterarte o ponerte un poco mal. Si esa persona con la que estas sientes que te hace más humano estas con la persona correcta, lucha y trata que todo mejore si habían pasado por momentos complicados, no la dejes ir y lucha por crear momentos agradables entre ustedes.

Libra

Vienen grandes avances en cuestión de los dineros, no inviertas en algo que te da buena espina, sé más inteligente y lograrás muchas cosas inclusive más de las que imaginas. No se ve un terreno claro en el amor sin embargo con el paso de los días te darás cuenta que no necesitas de una persona a tu lado para ser feliz, has aprendido a querer tu soledad e individualidad y detestas que te roben tu espacio. Amistad se aleja pero llegan dos nuevas personas a tu vida que te harán mejorar en muchos de tus aspectos negativos que andabas cargando desde hace tiempo. Podrías ser víctima de robo o de accidente. Si tu pareja ha estado algo extraña en estos días, necesitas poner las cartas en la mesa pues podría existir alguien más que le roba su tiempo y su atención, podrías tener competencia. Bájale a tu necesidad de pareja, no hay necesidad de llegar a ese punto, la vida te dará a quien te corresponda en el momento indicado. Enfermedades respiratorias se aproximan.

Virgo

Deja los rencores atrás y llama al familiar con quien has tenido problemas, el orgullo suele convertirte en alguien que no eres. Es momento que pienses más en tu persona antes de los demás, sueles sacrificarte mucho por el ser amado y dejas aún lado cuestiones que deberían de ser más importantes como tus metas y sueños. Muchos de tus pensamientos sobre cierta persona resultarán ciertos, no te desanimes ni decepciones, recuerda que al final las cosas caen por el mismo peso. Te esperan momentos muy fuertes pues habrá personas en tu trabajo o en tus amistades que querrán hacerte sentir mal por errores de tu pasado. Podrías ser víctima de una traición por parte de una amistad. Tu familia deberá de constituir lo más importante para ti, olvídate del mundo en estos días y centra tu tiempo en los que más quieres pues es tiempo invertido. No permitas que errores del pasado te hagan sentir mal en tu presente. Recuerda que quien te quiera te hará todo por tenerte en tu vida y quien no solo dará pretextos para no verte.

Leo

Te vienen nuevos amores y oportunidades de concretar muchas cosas que has traído en mente. Ya no busques pretextos para justificar tus errores, la vida te colmará de una oportunidad muy grande para crecer en el trabajo y en la familia. Se arreglarán problemas con una amistad y un familiar te dará una grande sorpresa. En esta fecha es importante que medites tus errores y aciertos y te propongas cambiar esos defectos que no te han ayudado a mejorar tu persona y han alejado a personas importantes de ti. Momentos importantes se aproximan, deberás de pensar mucho las decisiones que tienes que tomar en tu vida pues podrías cometer grandes errores si te apresuras. Ten cuidado con amistades de tu trabajo pues te podrían meter en chismes que afecten tu reputación. Viene un proyecto muy bueno en el cual vas a requerir salir o mudarte a otra ciudad. No seas tan manipulador con tu pareja en caso de tener ya una, aprende a darle su lugar y respetar su libertad porque cuando te toque a ti no te va gustar que te exijan o digan algo.

Cancer

Es momento que cambies actitudes negativas y comiences a ver la vida de manera distinta, estas en fechas muy perras para cambiar todo eso que consideras un defecto o solo te atrasa en tus planes, ya ponte las pilas y deja de perder el tiempo con cosas que no tienen importancia. Un familiar necesitará mucho de tu apoyo moral y de tus palabras. Podrías sentir necesidad de alguien del pasado. No te confundas en lo que sientes y hacia dónde te diriges, deja las cosas en claro con las personas que te rodean pues podrías cometer errores al jugar con los sentimientos de las personas. Subida de peso, dolores musculares y cansancio mental se aproxima. Renueva las energías de tu casa con algún aroma que te guste en una vela, y cambia objetos rotos o estrellados pues suelen quitarte energías positivas. Una amistad del pasado regresa con la cola entre las patas disculpándose por errores y aceptando sus culpas, aprende hacer a un lado el orgullo y dar una segunda oportunidad. Chismes en tu trabajo te podrían poner de malas, que no te importen comentarios, aprende a que se te resbalen energías negativas de personas que no avanzan ni dejan crecer a los demás.

Géminis

No todo es lo que parece así que trata de no hacerte ideas tontas y aprende a disfrutar el momento. No temas más a ese proyecto que tienes en mente, hay muchas posibilidades de que se lleve a cabo. Cuídate mucho de una persona de tu pasado pues vendrá a incomodar tu presente y llenarte de obstáculos tu vida y hasta la de tu propia familia. Los sueños y metas son tuyos y no de tu familia, pareja o vecino así que concéntrate en cumplirlos y no pierdas tu tiempo en banalidades o cuestiones que no te dejan nada de provecho. Hay momentos en que te desesperas por no ver en claro tus metas y sueños y eso se debe a que no tiene un proyecto de vida planteado. Ya no te compliques tanto la vida y la existencia, haz tenido oportunidades para ser feliz pero las has dejado ir por estar ocupado con personas que solo te arruina y daña tu paciencia. Cambio laboral por llegar que te beneficiará mucho. Amores nuevos y cambios en amistades estarán a la orden del día.

Tauro

Te enteras que le están poniendo los cuernos a una amistad y no sabrás si contarle o no. Ten mucho cuidado a golpes y caídas que van estar a la orden del día. Si estás viviendo una relación ponte ya las pilas y dedícale más tiempo que se está enfriando mucho por estar pensando en tonterías y media que ni al caso. Es importante que cambies tu forma de actuar y ser con los demás pues llegas a caer en la arrogancia y en lo material, busca alguien que te complemente y que te haga sentir la persona más importante y no quien solo te llene de preocupaciones, celos, desconfianza y extermine tus sueños. Si tu pareja se ha alejado de ti es probable que se deba a tus cambios de humor y tu manera de actuar en últimas fechas, ten cuidado con celos absurdos. Ten cuidado con accidentes y con hacerte ideas tontas que no existen. Es momento de tomar decisiones importantes en tu vida pues ciertos proyectos comenzarán a cuajar de la mejor manera y forma.

Aries

Podrías comenzar con tristezas en este día al recordar y pensar en una persona que ya es parte de tu pasado, no te sientas mal y mejor sonríe por los buenos y bellos momentos, que este día esté lleno de felicidad y cero preocupaciones, concéntrate en ser feliz con tu familia y en que nadie afecte tu felicidad. Vienen cambios y maduración esta semana pues comprenderás que lo mejor aún no llega a tu vida y que cada quien tiene al final lo que se merece. Te llegarán noticias que te dejarán mucho qué pensar en todos los aspectos de tu vida. Ten cuidado con cambios de humor repentinos, andarás en un tono muy bipolar que despotricarás en contra de todo el mundo y sobre todo de quien no lo merece. No permitas que nadie te robe pues se ven robos en tu casa a causa de personas a quienes les darás entrada a tu vida. Una noticia de ex amor se ve presente y algunos cambios en tus actitudes que dejarán mucho que desear. Vienen días de mucha reflexión en los cuales iras soltando todo eso que te hace daño y no te ha dejado avanzar, una amistad tuya sufrirá un accidente.