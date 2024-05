‘Todo personal II’, el reclamo de una mujer a la sociedad salvadoreña

En el libro ‘Todo personal II’ de la periodista y ahora escritora Yurina Melara surge la voz de Tatiana, una mujer moderna que crítica, se queja y grita en silencio su inconformidad contra una sociedad machista, llena de prejuicios ante las nuevas generaciones que insisten en realizarse como profesionales, vivir en sus propios términos y dar prioridad a ellas mismas.

La novela ‘Nada personal II’ es la culminación triunfante del regreso a El Salvador de Darwin, quien como miles de pandilleros fueron deportados de los Estados Unidos en la década de los 90s, pero que gracias a la perseverancia de cambiar su vida y convertirse en todo eso que no tuvo de pequeño, trata de ser un padre ejemplar, que no engaña, que no abandona a la familia y respeta las decisiones de la mujer; aunque al mismo tiempo lucha por la transformación de un país que estaba sumido en la violencia, y al lograrlo, el destino lo lleva a postularse para el cargo más importante del país.

Aunque también, ‘Todo Personal II’ es una historia de amor de dos personajes, Darwin y Tatiana, que no escapan a las vicisitudes diarias de la vida: de una tragedia en su lucha por romper con el pasado corrupto del país y la lucha contra los prejuicios que limitaban el papel de la mujer en la sociedad. En este caso hay un tercer protagonista, que no es mujer, pero que pone a prueba la relación de Darwin y Tatiana.

La escritora Melara firma libros en su natal El Salvador. Crédito: Melara | Cortesía

Si esta novela de 170 páginas, fácil de leer y que te mantiene un cierto nivel de suspenso hubiera sido escrita hace unas décadas, posiblemente el tercer protagonista hubiera sido una mujer que llegaba a romper una relación de pareja y donde el hombre tenía que decidir entre la amante y una novia sumisa y obediente.

No obstante, en esta segunda entrega de Melara, ese tercer protagonista es un hombre que coloca a la mujer en el role de mando, misma que determinará con qué hombre se quiere quedar y sin importar el qué dirán, dejando atrás ese papel de víctima que tradicionalmente se fomentaba en las historias del pasado.

La escritora Melara expresó que trata de ofrecer una realidad alterna en la que las mujeres tienen un control mayor de sus vidas y donde las personas buenas también triunfan, sin necesidad de corrupción o decisiones perversas que nublaron el pasado de un país y del cual las nuevas generaciones buscan escapar.

Portada del libro ‘Todo personal II”. Crédito: Melara | Cortesía

“Me encantaría que Darwin, como padre y esposo, sirviera de ejemplo para los hombres salvadoreños”, subraya Melara. “He visto muchos casos en que los salvadoreños tienen varias familias al mismo tiempo, y eso no es bueno para nadie. Dañan a sus esposas, a la otra u otras, y a todos los hijos. No debería de ser aceptado, sin embargo, lo es”.

Respecto al personaje de Tatiana, la vida de la escritora tiene muchas similitudes con la protagonista ya que al igual que ella fue periodista y luego brincó a trabajar en la política de California; pero por lo demás, los personajes son vivencias de otras personas conocidas, algunas amistades, familiares y hasta de su propia madre.

“En general, creo que muchas personas se van a identificar con alguno de los personajes, o por lo menos eso espero”, explica la escritora desde un rincón en Los Ángeles, ciudad a donde emigraron y viven más salvadores fuera de El Salvador.

En suma, en ‘Todo Personal II’ las situaciones parecen verdaderas porque tienen vínculos con hechos reales, y hay personajes que toman características de la realidad social y política salvadoreña, pero no deja de ser ficción, confirma Melara.

Todo Personal es una serie de tres libros, hasta ahora publicados dos, que se enfocan en la vida y decisiones de tres personajes, Darwin, el pandillero que le dio un giro a su vida de 180 grados, Tatiana, la periodista que lucha por liberarse de los prejuicios del pasado, y Rodolfo, el amor que nunca sucedió, pero que se mantiene presente en la vida de los principales protagonistas.

Melara explicó que como escritora ha ido creciendo y poco a poco se siente más cómoda con su narrativa que inició desde el 2013, fecha en que terminó de escribir la primera parte de ‘Todo personal. La masacre de la sagrada familia’.

“La edición del primer libro tomó alrededor de 18 meses. La edición del segundo libro tomó alrededor de 10 meses, y espero que la edición del tercero – que se espera estará listo este año- tome unos 6 meses”.

En el libro tres, ‘Todo Personal. El recuento de los daños’, los mismos tres personajes enfrentarán retos aún mayores con implicaciones para todo El Salvador, explicó la escritora.

‘Todo Personal II’ saldrá a la venta en los Estados Unidos el 19 de mayo, y en El Salvador estará disponible a finales de junio, después de la presentación oficial.

Dónde conseguir el libro

Para pre-ordenar el libro a precio introductorio de $2.99 pueden visitar amazon.com o utilizar este enlace: https://a.co/d/dgAr5Vj

El primer libro ‘Todo Personal. La Masacre de La Sagrada Familia’ estará disponible gratuitamente entre el 12 al 16 de mayo. https://a.co/d/aBldGGC