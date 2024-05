Seguridad Social: $1,537 dólares para personas con discapacidad en pocas horas

El Seguro Social en Estados Unidos cuenta con varios programas que proporcionan cheques mensuales no solo a los jubilados sino también a adultos mayores de bajos ingresos y personas con discapacidad o incapacidad laboral.

Todos los meses la Administración de la Seguridad Social (SSA) establece un cronograma de pagos para que los beneficiarios puedan administrar mejor sus finanzas personales y conocer las fechas exactas en las que recibirán sus cheques.

Los programas sociales de la SSA son: el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y el Seguro por Incapacidad (SSDI). El primer programa siempre envía sus pagos el primer día de cada mes, mientras que el segundo distribuye el beneficio en tres rondas dependiendo del día de nacimiento de los beneficiarios.

Pagos del SSDI en mayo

El primer pago del SSDI se efectuó el pasado 8 de mayo, por lo tanto, para este mes solo faltan dos pagos más para completar las rondas de distribución, las fechas quedan de la siguiente manera:

15 de mayo: beneficiarios nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

22 de mayo: beneficiarios nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Montos del SSDI

No todos los beneficiarios del Seguro por Incapacidad reciben la misma cantidad en sus cheques, esto depende de varios factores sobre todo de los antecedentes del trabajador solicitante del beneficio.

Las razones de las diferencias entre los pagos se deben a que no todos los beneficiarios han trabajado la misma cantidad de tiempo, no han presentado sus declaraciones iguales o no han pagado los mismos impuestos.

El cheque promedio es de $1,537 dólares; sin embargo, tanto los cónyuges como los dependientes pueden recibir también pagos de hasta $418 y $494 dólares respectivamente. En general si una familia de 3 miembros califica para este beneficio podría estar recibiendo unos $2,449 dólares o más todos los meses.

Sigue leyendo: