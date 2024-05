¿A dónde va el dinero que quitan a los partidos por las multas en tiempos electorales?

MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con millonarias multas a los partidos políticos por no reportar gastos de precampañas, por aportaciones prohibidas y por no reportar comisiones en los últimos meses, un dinero que por ley debe destinarse a ciencia y tecnología, pero que no es transparente.

Para hacer efectivo su cobro, el INE tiene la atribución de restar las multas del financiamiento público que se les otorga mensualmente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y los recursos son destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt) y a sus símiles en los respectivos estados.

Sin embargo, tanto a nivel nacional como estatal, los consejos de ciencia y tecnología han sido señalado por funcionarios encargados del sistema de transparencia pública INAI de no reportar gastos. Hasta el momento no se sabe en qué se invertirá el dinero que le quitaron a los partidos por violentar las reglas, salvo con una excepción y a medias: en Zacatecas.

El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) resolvió en una sesión ordinaria que destinarán los recursos a “estímulos, capacitación, formación de vocaciones científicas, becas para guías del Zigzag y una exposición temporal sobre dinosaurios”.

Del total del dinero, la mayor parte será destinado a mantener los estímulos que ayudan a las estancias en otros países de los investigadores así como a sus publicaciones y a “la capacitación y los apoyos que brinda el Cozcyt para impulsar las vocaciones científicas” pero no se dio detalles de la millonaria disposición.

La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Norma Julieta del Río, acusó recientemente al Conahcyt de ser opaco en sus obligaciones de transparencia y en sus procesos de designación.

“El Conahcyt es una institución clave para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en México y su actuar no puede estar exento de la transparencia y de la rendición de cuentas” dijo.

Conahcyt ha sido señalado por parte de científicos y académicos por su opacidad en las actas administrativas de los procesos de las designaciones de directores en sus juntas, entre otros escándalos.

Se reveló, por ejemplo, que María Elena Álvarez-Buylla, la directora, gastó más de 80 millones de pesos ($4,7 millones de dólares aproximadamente) en viajes y eventos desde 2019 a la fecha que organizó con El Mundo es Tuyo, una agencia de viajes que fue favorita del sexenio del presidente Enrique Peña.

Para el 2024, el gobierno federal otorgó un presupuesto de 148 mil millones de pesos (unos $8,700 millones de dólares) para Ciencia, Tecnología e Innovación. De este monto, solo 25,000,722 millones (alrededor de mil $500 millones de dólares) fueron asignados al Conahcyt.

Aunque se trata del mayor aumento para ciencia en lo que va del sexenio, los analistas estiman que se trata de sólo 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) de México, un porcentaje muy bajo frente al 1.5% que recomiendan organismos internacionales.

LA PLATA

Aunque para algunos consejeros del INE las multas a los partidos deberían ser más altas para ayudar a la disciplina de los organismos políticos, no se trata de cualquier monto.

Tan solo en la última sesión a finales de febrero pasado, el organismo electoral aprobó penalizaciones a los partidos políticos que en conjunto sumaron alrededor de $3 millones de dólares (51,1 millones de pesos) por irregularidades en ingresos y gastos de precampaña de contiendas federales (Presidencia de la República, diputados y senadores).

Sin embargo, a ninguno de los candidatos le fue retirada la candidatura.

Las conductas más sancionadas son ingresos no reportados (70% de las irregularidades); por no comprobar gastos por propaganda contratada en internet con o sin intermediario (12%), y por los informes presentados fuera de los mecanismos establecidos para su presentación.

En el proyecto original elaborado por la Unidad Técnico de Fiscalización se proponían multas generales por 67,7 millones de pesos; luego el cálculo subió a 68,1, y en posteriores revisiones ajustaron las cifras a 53,1 y 50,9 para finalmente quedar en 51,1 millones.

Morena tuvo con el mayor monto de sanción, pese a los descuentos, al concentrar el 74% del total por mal uso propaganda en vía pública, como bardas y espectaculares y por internet.

A finales de enero pasado ese partido también fue penado con 62,2 millones de pesos (alrededor de $3,6 millones de dólares) derivado de la omisión de reportes de gasto en el proceso interno para elegir a la coordinadora nacional de los comités de la Cuarta Transformación.

Los consejeros electorales advirtieron que las disminuciones no evitan que se repita la infracción. Al contrario, “se pone en riesgo el modelo de fiscalización”, advirtió el consejero Martín Faz.

El periodo a fiscalizar transcurrió del 20 de noviembre al 18 de enero (precampañas), se presentaron 818 informes de precampaña y se levantaron casi 30 mil “testigos” relacionados con propaganda colocada en la vía pública.

Además fueron emitidas 4,576 razones y constancias relacionadas con propaganda por internet y 448 “testigos” de medios impresos.

“Es lamantable que no se establecieron sanciones “verdaderamente ejemplares y disuasivas cuando estamos ante situaciones sistemáticas y reiteradas”, observó la consejera Dania Ravel.

En los estados, los partidos también han tenido problemas con los reportes de gastos y el INE aprobó imponer sanciones por alrededor de $1,5 millones de dólares (en su equivalente en pesos) en total a Aguascalientes, Baja California, Colima, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala.

El Consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización, precisó que, en la etapa de precampañas se revisó 429 informes y, después de su análisis, se detectó egresos no reportados, la presentación extemporánea de los informes, los eventos informados posterior a su realización o el mismo día, así como la omisión de presentar el informe de precampaña.

Una conducta recurrente.

