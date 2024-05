“La Melaza” destapa quién es el integrante que lo decepcionó tras su salida de “La Casa de los Famosos”

Luego de convertirse en el dieciseisavo eliminado del reality “La Casa de los Famosos”, José Reyes “La Melaza” concedió su primera entrevista y soltó la sopa sobre su opinión de varios participantes, revelando quién fue la mayor decepción durante su estancia. Aquí te contamos lo que dijo.

En una charla con Jimena Gállego, el beisbolista compartió sus primeros pensamientos tras abandonar la competencia, diciéndose sorprendido de que la boricua Maripily Rivera se mantenga en la competencia a pesar de haber mostrado “una doble cara”.

“Yo creo que Maripily me decepcionó”, dijo contundente. “No pensaba que fuera de la forma que es. En realidad no se ni por qué todavía está en la competencia con todo lo que ha hecho”.

Con respecto al distanciamiento que experimentó con Alana Lliteras, el atleta afirmó que le sorprendió tanto como al público el ver que en lugar de acercarse a él para externar su descontento, prefirió acercarse al cuarto Fuego: “Yo sé que los últimos dos días ella estaba inclinada más al cuarto Fuego, tendrá sus razones, pero no era lo correcto. Si ella ya cambió de cuarto sin hablarlo, creo que ya es una traición”, añadió.

A pesar de las diferencias y conflictos que se generaron dentro del reality, “La Melaza” se dijo contento con su participación y agradeció las enseñanzas sobre sí mismo que esta experiencia trajo consigo.

“Para mí fue una experiencia muy buena, no pensé que iba a durar cuatro meses prácticamente dentro de la casa y disfruté la experiencia al máximo”, confesó el famoso.

Al ser cuestionado sobre su “estrategia” para no salir nominado, Reyes atribuyó este hecho a que siempre se mostró transparente con los demás y esto propició que su personalidad hiciera ‘match’ con la de otros habitantes.

