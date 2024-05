Luis Enrique no se aguantó a reportero que le preguntó sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid

Ya es un hecho que Kylian Mbappé se marchará del París Saint Germain al finalizar la temporada actual, pero hasta el momento no hay información oficial acerca de cuál será el nuevo destino del delantero galo de 25 años de edad, por más rumores que lo vinculen con el Real Madrid de España, no existe anuncio oficial al respecto.

En cada conferencia de prensa son cada vez más y más las preguntas de los periodistas y reporteros acerca de una llegada del campeón del mundo en Rusia 2018 a la Casa Blanca, y Luis Enrique, actual entrenador del club parisino, tuvo una respuesta que dejó a más de uno con los ojos abiertos y sorprendidos y terminó siendo viral a través de las redes sociales.

Luis Enrique siendo él mismo en su máxima expresión

En lo que fue la previa a la última fecha de la Ligue 1 donde el ya campeón París Saint Germain deberá enfrentar al Metz como visitante, el entrenador y leyenda viviente del Fútbol Club Barcelona, tuvo una respuesta bastante particular que nada tuvo que ver con la pregunta: “Yo le quería preguntar sobre Kylian Mbappé. Ahora que todos sabemos que va a ir al Real Madrid, no sé si ha podido hablar con él, usted que conoce el club y a España de cómo es la presión y cómo es el entorno… Gracias”, consultó el cronista deportivo.

“Yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito porque permite que se respire un aire diferente. Me gustan los días lluviosos porque me recuerda a mi tierra, en Gijón. y yo soy gijonés al cien por cien, playu, como nos llamamos entre nosotros y creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas”, contestó Luis Enrique, cerrando con una sonrisa en su rostro.

El momento del anuncio de Mbappé

El pasado día 10 de mayo, un día antes de jugar su último partido oficial en Parque de los Príncipes ante el Toulouse, Mbappé grabó un video en el que reveló que no seguirá siendo jugador del París Saint Germain al finalizar la temporada y su contrato actual, el cual vence el próximo 30 de junio de 2024. “Hola a todos, soy Kylian. Quería hablar con ustedes. Siempre dije que hablaría con ustedes cuando fuera oportuno y quiero anunciarles que este es mi último año en París Saint Germain. No voy a renovar. La aventura llegará al final en unas semanas”, indicó en un video que compartió durante la noche de Francia en todas sus cuentas de redes sociales oficiales y el material se hizo viral de manera automática.

Con la camiseta del PSG, Mbappé consiguió anotar hasta la fecha 256 goles y 108 asistencias en 307 presentaciones: levantó 13 títulos entre la Ligue 1, Copa de Francia y Copa de la Liga, y lo único que nunca pudo ganar con el París Saint Germain, fue la tan evasiva copa de la Champions League, la famosa ‘orejona’. Con 27 tantos en 29 juegos, es el máximo artillero actual del torneo francés.

Anuncio importante en el marco de la final de Champions League

Acerca del futuro de Mbappé, se espera que sea anunciado como nuevo refuerzo del Real Madrid e incluso se menciona la posibilidad de que el club Merengue lo comunique de manera oficial antes de la final de la Champions League ante el Borussia Dortmund el próximo 1 de junio en duelo que se llevará a cabo en el estadio de Wembley en Inglaterra. Pero el destino del goleador del último Mundial estaría en la Casa Blanca de acuerdo a todos los rumores que se han hecho virales y cobran cada vez más fuerza.

