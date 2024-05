¿Por qué el PRI y el PAN deben desaparecer?

Cómo activista de izquierda por más de tres décadas en Los Ángeles y defensor siempre de los derechos de los migrantes, afirmo y sin temor a equivocarme, que los mexicanos nunca habíamos enfrentado a dos partidos tan corruptos, sin ideología y vendepatrias como los actuales representantes de los partidos que hoy respaldan a la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez.

Claro, estamos hablando del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN) que quieren regresar a controlar el presupuesto de la nación para enriquecerse y para seguir entregando contratos leoninos, concesiones de recursos naturales y empresas públicas mexicanas.

No es por nada que se han ganado el mote de traidores a la patria, ya que lejos de querer representar al pueblo de México, lo que hacen es representar a la iniciativa privada y las grandes corporaciones extranjeras. Ya lo hicieron durante el periodo neoliberal de 1982 al 2018 y lo quieren seguir haciendo.

Pido una disculpa por utilizar las palabras de vendepatrias y traidores, pero cuando un partido político vota NO a todas las medidas de ley propuestas por la actual administración, incluyendo las que mejoran los derechos, salarios, y pensiones de los trabajadores mexicanos; y a cambio, protege los abusos de las corporaciones nacionales y extranjeras que dan sueldos de miseria a los trabajadores, no se les puede llamar de otra forma.

Lo mismo sucedió con los programas sociales, incluyendo los de la tercera edad. Si, la mayoría de los políticos de la oposición votaron NO anualmente contra el presupuesto de los programas sociales que ayudan a millones de mexicanos a sobrevivir. Tomando en cuenta la miseria en que habían dejado a 60 millones de mexicanos, votar NO para que esas mismas personas tengan lo más básico para alimentarse y pagar la renta, no solo es antimexicano, es inhumano, cruel e inmoral.

Recordemos que en el 2018, la actual administración del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recibió un país con la mitad de la población en pobreza, con sueldos paupérrimos que no le dejaban otra opción a los jóvenes que arriesgar su vida como inmigrantes a los Estados Unidos o ser captados por el crimen organizado.

Al mismo tiempo, la clase media estaba perdiendo poder adquisitivo y miles de familias que en un tiempo eran más pudientes, parecían más de clase baja y sin muchos derechos laborales.

Recordemos que en el período neoliberal se aprobó la subcontratación, donde los trabajadores no tenían derechos y eran desechados de un día para otro sin que las compañías tuvieran alguna responsabilidad de finiquito, aguinaldo o un apoyo que les permitiera sobrellevar la situación unas semanas en lo que encontraban otro empleo.

Eso sí, la lista de millonarios mexicanos se seguía incrementando, gracias a la privatización de las más de mil empresas públicas que se habían entregado a las empresas privadas, muchas de ellas extranjeras.

No hay que olvidar a los miles de trabajadores que eran despedidos como los de Mexicana de aviación, la Compañía de Luz y Fuerza, Aseguradora mexicana entre muchas otras, quedando los trabajadores sin otra opción que la economía informal, mismos a los que culpaban por supuestamente no pagar impuestos, cuando en este gobierno nos dimos cuente que eran las grandes corporaciones las que no pagaban.

Ante la falta de trabajo, salarios bien remunerados y en medio de una guerra que inició el expresidente Felipe Calderón, llegaba la delincuencia y la violencia. Desafortunadamente, gracias a esa violencia desatada en el 2007, cientos de miles de mexicanos fueron asesinados, desaparecidos y desalojados, un fantasma con el que hasta la fecha se sigue batallando.

No obstante, podemos decir que en la actual administración al trabajador se le ha fortalecido. Hoy el sueldo mínimo aumentó más del 100%, el trabajador ya tiene dos semanas de vacaciones (antes solo una), el subempleo o contrataciones sin derechos se ha eliminado y se está trabajando para que los empleados se retiren con un sueldo similar al de su último pago. Algo que entre el PRI y el PAN disminuyeron a un 30% de su ingreso.

Por todo esto y más, subrayo que el PRIAN debe de desaparecer. No es una casualidad que generalmente los representantes de derecha (PRIAN) no tienen proyecto de nación, porque su único proyecto es la corrupción y la privatización hasta de los recursos más básicos para vivir como el agua. Y como sabemos, el propósito de la iniciativa privada son las ganancias y no el bienestar social de la gente.

La mayoría de los países del primer mundo tiene oposición, pero nunca ponen en riesgo la soberanía nacional. Es importante que en México nazca una oposición que aunque se oponga al partido en el poder, que lo haga con responsabilidad y con la máxima de proteger más al trabajador mexicano que al corporativo extranjero.

Necesitamos una oposición fuerte y con convicciones que generen el debate público de temas que le importan a la ciudadanía para beneficio de todos; no solo partidos que lo único que buscan es vivir del erario y entregar todos los recursos y empresas a la iniciativa privada como ocurrió en el pasado.

Espero que mis colegas migrantes en los Estados Unidos que luchan por los derechos de los migrantes, pero que también apoyan a la oposición en México, reflexionen y entiendan que para beneficio de todos los mexicanos, el PRI y el PAN deben desaparecer. Del PRD ya no hablamos porque se espera desaparezca el próximo 2 de junio.

Juan José Gutiérrez es director de la Coalición de los Derechos Plenos de los Migrantes .