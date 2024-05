Un nieto del expresidente Jimmy Carter dijo que su abuelo está “llegando al final”

El nieto de Jimmy Carter dijo el martes que el expresidente está “llegando al final” en una breve actualización sobre la salud del 39º presidente de Estados Unidos.

Jason Carter, quien también se desempeña como presidente de la Junta Directiva del Centro Carter, habló sobre sus abuelos en el 28º Foro de Salud Mental Rosalynn Carter, en Georgia, que según Jason Carter es el primer foro de este tipo que el centro celebra desde que su abuela, la exprimera dama Rosalynn Carter, murió en noviembre a la edad de 96 años.

“En primer lugar, como todos esperaban, estoy seguro de que el fallecimiento de mi abuela fue un momento difícil para todos nosotros, incluido mi abuelo”, dijo Jason Carter, dirigiéndose a la audiencia. “Y este es, por supuesto, el primero de estos foros desde ese día, pero la gran cantidad de amor y apoyo que nosotros, como familia, recibimos de las personas en esta sala y del resto del mundo fue muy notable y significativo para nosotros. “

Jason Carter agradeció a la comunidad y al resto del mundo “en nombre de toda mi familia” por hacer de la muerte de la exprimera dama una celebración de su vida.

Luego proporcionó una actualización sobre su abuelo, quien es el presidente vivo de mayor edad con 99 años.

“Mi abuelo está bien. Como ustedes saben, lleva casi un año y medio en un centro de cuidados paliativos. Y creo que realmente está llegando al final”, dijo Jason Carter.

“Como dije antes, hay una parte de este camino de fe que es muy importante para él”, continuó. “Y hay una parte de ese viaje de fe que sólo se puede vivir al final, y creo que él ha estado ahí en ese espacio”.

Jason Carter contó la última vez que vio a su abuelo, hace un par de semanas, cuando vieron juntos un partido de béisbol de los Bravos y hablaron sobre el bienestar del expresidente.

“Le dije: ‘Papá, sabes, no puedo. La gente me pregunta cómo estás y yo digo que no lo sé’. Y él dijo: ‘Bueno, yo tampoco lo sé’, dijo Jason Carter, describiendo su conversación con el expresidente.

“Así que todavía está allí”, continuó Jason Carter. Y señaló la conexión entre el cuidado y la salud mental, que, según dijo, ha sido cada vez más frecuente desde que el expresidente ingresó a cuidados paliativos.

El expresidente Jimmy Carter anunció en febrero de 2023 que había comenzado a recibir cuidados paliativos, renunciando a más intervenciones médicas para poder pasar tiempo con su familia.

El cumpleaños número 100 del expresidente Jimmy Carter es el 1 de octubre de este año.

