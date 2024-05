Luz Elena González abre su corazón y se sincera sobre los retos de cuidar de un hijo con discapacidad

Si hay alguien que se ha mostrado abierta a compartir su experiencia dentro de la maternidad, esa es la actriz Luz Elena González, quien desde que su hijo fue diagnosticado con autismo, ha optado por ser vocal sobre el tema y participar en organizaciones que ayuden a los niños con discapacidad y combatan los tabúes que rodean dicha condición.

Fue en un encuentro con la prensa durante un evento realizado por una asociación que la histrionisa se sinceró sobre los retos a los que se ha enfrentado junto a su primogénito Santiago.

“Como mamá de un niño con una discapacidad siempre estás con la preocupación y ocupación de hacer cosas en la que él se pueda desarrollar; sea independiente y autosuficiente porque me queda claro que no voy a estar toda la vida con él para poderlo ayudar”, detalló ante las cámaras. “Trato de hacer lo mejor que puedo. Para vivir la discapacidad nunca estás preparado. No te lo esperas, puedes trabajar, pero nunca piensas que te puede llegar a pasar”.

Al ser cuestionada sobre cómo logró adaptarse a las necesidades de su hijo, Luz Elena González fue clara: “Con mucha ayuda, trabajo, terapias ha salido adelante; cada vez es mucho más autosuficiente e independiente, pero también es un niño muy inocente; porque es un niño y siempre va a ser un niño; tenga 40 o 50 años siempre va a ser un niño, un alma buena y pura, y, obviamente, hay que enseñarle cómo es la vida, a lo que se puede enfrentar. Esa es la preocupación”, indicó.

Sin embargo, no todo miel sobre hojuelas. Y es que en un principio, la también conductora tuvo que recurrir a la ayuda de un profesional para saber sobrellevar la situación: “Para mí si fue doloroso; fueron meses y algunos años de tener terapia psicológica, incluso, psiquiátrica porque creí que era muy fuerte”.

Para finalizar, Luz Elena González recalcó que aún queda mucho trabajo por hacer con respecto a la empatía y respecto hacia las personas que se encuentran en el espectro autista: “Nos seguimos enfrentando al rechazo, a la agresión, a la poca consideración y a la exclusión de la sociedad”, apuntó.

