Manifestantes piden a Newsom que evite recortes al presupuesto que afecten a las familias

Celeste Aldana es una madre soltera de 28 años que califica su futuro como “aterrador” si el gobernador Gavin Newsom ejecuta recortes profundos al Programa de California de Oportunidades de Trabajo y Responsabilidad hacia los niños (CalWorks), mientras que legisladores demócratas opinan que no se deben cometer los mismos errores del pasado, balanceando el presupuesto estatal sobre las espaldas de los más pobres y vulnerables.

Aunque Celeste no estuvo en el mitin en el Capitolio de Sacramento, como cientos de personas, ella también se opone a los recortes contemplados en el presupuesto revisado de Newsom: $400 millones en recortes continuos de CalWorks y el retiro de reserva de la red de seguridad por $900 millones.

“Yo recibo ayuda de MediCal ($2,300 mensuales) y recién presenté mi solicitud para CalWorks”, dijo Celeste. “Si me quitan la ayuda no sabré qué hacer para el cuidado de mi hija”.

Gracias al subsidio estatal, Celeste ha podido estudiar una carrera de negocios y mercadotecnia en el Long Beach City College.

Afectan a los más pobres

Con un déficit de ingresos de $44,900 millones previsto para el próximo año fiscal, el gobernador Gavin Newsom ha dicho que incluirá recortes presupuestarios que afectarán gravemente a los californianos más pobres y que, además, obstaculizarán los esfuerzos estatales para abordar la crisis de las personas sin hogar y de viviendas asequibles.

“Lo que se viene es aterrador”, dijo Celeste. “Definitivamente pondrá en peligro a muchas personas como mi hija y yo, especialmente ahora que estoy luchando con la ayuda para el médico de mi hija y para llevar comida en la mesa para las dos”.

Los recortes al programa ampliado de empleo subsidiado a través de CalWorks afectaría a unos 8,000 participantes al mes. En California, un total, 354.000 hogares con 659,000 niños reciben beneficios anuales de CalWorks al año.

Otra probable afectada seria Lina Caro Flores, de 33 años, estudiante de psicología, sociología e inglés que es madre soltera de Moisés Eliseo, un niño de seis años.

“Yo obtengo estampillas de CalFresh por $519 al mes y $891 de ayuda financiera de CalWorks”, dijo Lina a La Opinión.

“Ellos me han apoyado durante mi educación universitaria y gracias a estos programas tengo trabajo en una escuela y podría continuar mi educación”.

En poco tiempo, Lina, quien vive en South Lake Tahoe, se mudaría probablemente a Hayward para continuar sus estudios universitarios.

CalWorks le salva la vida

Sin embargo, de hacerse realidad los recortes potenciales que ha propuesto Newsom, Celeste consideró que en su vida y la de su hijo causarían un impacto “devastador”, porque ya no tendría quien se lo cuide si ella sigue estudiando.

“CalWorks me salvó la vida, cuando yo había perdido toda esperanza”, declaró la mujer. “Honestamente, fui a pedir ayuda porque ya no sabía a donde más voltear ni donde pedir ayuda”, agregó.

“Desafortunadamente yo crecí en la pobreza; hasta hoy, mis papás todavía batallan para sobrevivir, y si me quitan esos recursos es como quitarle a mi niño la oportunidad de hacer algo en la vida”.

Para reducir el presupuesto anual de $7 mil millones de CalWorks, el gobernador quitaría lo que queda de los $55 millones de la estabilización familiar este año y $70 millones el próximo año, junto con otros recortes.

Los manifestantes del Capitolio quieren que el gobierno no meta las manos en el programa de CalWorks, como lo demostraron en sus pancartas exhibidas en Sacramento.

“No cometer los mismos errores del pasado”

“Desde mi perspectiva y creo que para la mayoría de los colegas de la Oficina Demócrata de la Asamblea es que no queremos repetir los mismos errores que se cometieron durante la Gran Recesión”, declaró a La Opinión el asambleísta Corey A. Jackson (D-Moreno Valley).

Jackson, quien representa al Distrito 60 en la Asamblea Estatal aseguró que: “No podemos equilibrar este presupuesto a costa de nuestros pobres, por lo que vamos a participar en un proceso justo en el que realmente nos aseguremos de causar el menor daño posible a nuestra población más vulnerable. Por eso sigo oponiéndome a muchos de los recortes que hacen los gobernadores”.

El doctor Jackson consideró que el gobernador Gavin Newsom tiene la voluntad política de no permitir que miles de niños y familias caigan en una pobreza extrema.

“Creo que tiene la voluntad, pero creo que quiere asegurarse de que la legislatura esté asociada con él; creo que el gobernador quiere que hagamos un presupuesto compartido este año, donde estamos tomando decisiones difíciles juntos y, mientras tengamos una alternativa a los recortes a los que nos oponemos, él estará dispuesto a aceptarlo”.

El viernes pasado, el gobernador Newsom reveló su plan para cubrir un déficit presupuestario de aproximadamente 28 mil millones de dólares, que incluye más de 32 mil millones de dólares en recortes a gastos únicos y continuos durante los próximos dos años.

El presupuesto incluye, además, una disminución de $300 millones en fondos continuos para los departamentos de salud pública estatales y locales en el próximo año, así como más de $52 millones para el año actual, bajo un programa llamado “Futuro de la Salud Pública”.

“El presupuesto propuesto apoya y mantiene abrumadoramente los programas básicos sin recortes”, dijo Newsom en su revisión de mayo del presupuesto. “Preferiría no hacer ningún recorte. Muchos de los programas que enfrentan reducciones son programas que he promovido y apoyado durante mucho tiempo. No encontramos ninguna alegría en esto, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ser responsables. Tenemos que equilibrar el presupuesto”.

Pensando en los más vulnerables

El problema presupuestario de California llegó después de haber disfrutado hace apenas tres años de un superávit de más de 100 mil millones de dólares.

También, los ingresos estatales cayeron en medio de una inflación creciente y una desaceleración en la industria tecnológica generalmente sólida del estado, a lo que se aunó el mandato de los votantes sobre la Proposición 13 (1978) y Proposición 4 (1979) que limitan el crecimiento del gasto del gobierno. Como resultado del Gann Limit existe un tope a los ingresos de los gobiernos locales que pueden asignarse en cualquier año fiscal.

“El estado no podía retener mucho dinero cada año, y cuando tenemos bastante dinero, el Gann Limit requiere que lo regresemos a las familias de California”, dijo la senadora Susan Rubio (D-West Covina). “El dinero lo pusimos en educación y en programas donde actualmente estamos peleando para retener esos fondos”.

La senadora Rubio precisó que la gente tiene que entender, además, que el gobierno federal dio una extensión para la declaración de impuestos porque mucha gente estaba batallando con la pandemia de Covid-19. Así el estado no recibió ingresos.

“Normalmente nosotros hacemos el presupuesto en mayo y en junio 15 es la fecha límite, aunque aprobamos el presupuesto desde enero 15”, explicó. “Pero, debido a la extensión federal hasta octubre (2023), tuvimos que hacer el presupuesto basados más o menos al año anterior (2022) porque no teníamos las cifras exactas de las declaraciones de impuestos”.

Ante esta situación, la senadora Rubio envió un mensaje a las madres, Celeste Aldana y Lina Caro Flores.

“Me parte el corazón y me recuerda me recuerdan los momentos difíciles que pasamos en familia, cuando mi padre se tuvo que ir a buscar trabajo en otro estado”, agrega.

“Yo soy inmigrante y en algún momento de mi vida fui indocumentada y mi padre perdió su trabajo cuando éramos niños y mi mamá se quedó en casa con cuatro niños pequeños”.

Por esa razón, -aseguro- “Cuando presentó cualquier propuesta de ley o ando peleando por el presupuesto, siempre me acuerdo de esa situación que pasamos tan triste y más me impulsa a seguir luchando por personas como esas madres”.

Un poco más optimista, el doctor Corey Jackson, presidente del subcomité de presupuesto en la Asamblea de California afirmó que CalWorks no se eliminará.

“A esas madres solteras les digo que, en el programa de Calworks puede haber partes que impliquen servicios adicionales. Eso puede reducirse, implementarse o retrasarse, pero la gente seguirá recibiendo sus cheques de Cal Works. Esa es la parte más importante”.