Paulo Quevedo tilda a Maripily de traicionera y confiesa que se unió a ella por estrategia

Paulo Quevedo se convirtió en el séptimo finalista de ‘La Casa de los Famosos 4’ y en su salida habló de forma franca sobre su relación con Maripily Rivera dentro del reality show.

Después de una abrupta separación cuando la puertorriqueña decidió jugar con su equipo, el actor dio a entender que no logró superar ese episodio y afirmó que “no me quedaré con la Maripily que conocí adentro. No tolero las traiciones”.

En una entrevista con Jimena Gállego, conductora de ‘La Casa de los Famosos’, Quevedo confesó que se unió -en las últimas semanas- a Maripily Rivera por estrategia y que dentro del reality se le era difícil tener de enemiga a la boricua.

Los ganadores de La Casa de los Famosos, según Paulo

Después de estas palabras, Quevedo no incluyó a Maripily Rivera en su top tres de ganadores de ‘La Casa de los Famosos 4’, a pesar de que Rivera figura en la lista de posibles ganadores.

Según él, el ganador de la temporada debe ser Rodrigo Romeh debido a su personalidad, serenidad y los valores que tiene como persona.

El segundo lugar cree que se lo merece Alana Lliteras. En los últimos días, la ganadora de Top Chef Vip se acercó más al actor y desarrollaron una pequeña amistad.

Por último, el actor de ‘Doña Bárbara’ comunicó que el tercer puesto se lo merece Geraldine Bazán, a quien considera una hermana.

¿Cómo fue la participación de Paulo?

Paulo fue el último habitante en entrar al reality show. Su participación se basó en estrategia y forjar lazos con las otras nuevas habitantes, como Patricia Corcino y Geraldine Bazán.

Fue el último participante del Cuarto Fuego y cuando cerraron el Cuarto Tierra, tanto él como Corcino se mostraron empáticos con sus compañeros y cordialmente se ofrecieron a convivir, además de jugar juntos.

A su salida de la mansión, La Jefa felicitó a Quevedo por su participación y por ser “un gran competidor”.

Recibió una ovación por parte de sus compañeros y se despidió por la puerta grande.

Además de eso, Quevedo tuvo la oportunidad de hablar con sus excompañeros y ofrecerles unas palabras a todos.

Esta es la última semana de La Casa de los Famosos, programa que inició el 23 de enero por Telemundo.

A lo largo del reality muchas cosas cambiaron y tres habitantes decidieron abandonar la competencia: Thalí García, Gregorio Pernía y La Divaza.

Finalmente, el ganador se conocerá la noche del 20 de mayo y al día siguiente comenzará Top Chef Vip.

