Santi Giménez estará ausente en el partido de despedida de Arne Slot en Feyenoord

Santi Giménez no estará para el último partido de la Eredivisie que será la despedida de Arne Slot como entrenador del Feyenoord.

Además del delantero mexicano, varios jugadores no estarán con el equipo en la última fecha del torneo.

Quinten Timber, Mats Wieffer, Quilindschy Hartman, Kostas Lamprou, Gjivai Zechiël y Antoni Milambo no jugarán el partido contra el Excelsior este domingo.

“Lamprou sufrió una fractura de muñeca hace dos o tres semanas, por lo que entrenó durante un tiempo con carácter. Nieuwkoop es conocido, Beelen está enfermo, Hartman es conocido, Timber aún no estará allí, Wieffer, por supuesto, no estará el domingo. Zechiël aún no está preparado para jugar, Milambo es la misma historia y Giménez tampoco puede jugar todavía”, dijo el técnico del Feyenoord.

Santi Giménez anotó 23 goles y dio 6 asistencias en 30 partidos durante esta temporada de la Eredivisie.

Arne Slot confirma su marcha al Liverpool

Arne Slot anunció en la rueda de prensa previa al partido que se marchará al Liverpool de la Premier League como reemplazo de Jurgen Klopp.

“Puedo confirmar que el año que viene seré entrenador allí”, dijo Slot sobre su nuevo trabajo en el Liverpool.

Klopp también tendrá su último partido como entrenador de los Reds este fin de semana en Anfield. El alemán ganó 8 títulos con el Liverpool, una Premier League y una Champions League entre el palmarés.

Slot comentó que espera que ganen en su último partido y que dará oportunidad a jóvenes que quieran jugar.

“Este grupo ha demostrado durante todo un año que odia perder. Espero que eso vuelva a ocurrir el domingo. Ahora también entran al campo muchos chicos que tal vez quieran jugar. Así que no hace falta decir que realmente queremos ganar”.

Jurgen Klopp habla sobre Courtois en la Champions League ante Real Madrid

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, recordó la final de la Champions League que perdieron contra el Real Madrid en 2022 y dijo que “el jodido Thibaut Courtois” tuvo “doce manos” aquella noche.

En una entrevista con el diario británico “The Guardian”, el técnico alemán, que abandona el Liverpool a final de esta temporada, rememoró sus sentimientos tras perder una segunda final de Champions ante el Real Madrid.

“Después de la última final de Champions que perdimos decidí que no malgastaría la vida sufriendo. En aquel partido disparamos a puerta cada tres minutos, pero tenían un portero con doce manos. Después hablamos sobre el error que cometimos y en el que pudimos haber defendido mejor. Ellos estuvieron mal colocados en 23 ocasiones y no les castigamos. No fue por su defensa, fue por el jodido Courtois”, explicó Klopp.

