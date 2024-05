Medical se amplía para dar servicios de salud mental y tratamientos por uso de alcohol y drogas

A medida que el Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS) continúa transformando MediCal, el estado de California se está enfocando en atender las necesidades de salud conductual y los trastornos por uso de sustancias.

Esto es muy importante si consideramos que MediCal, el programa Medicaid en California brinda cobertura a 15 millones, y ahora incluye servicios ampliados para satisfacer las necesidades de cuidado de salud, más allá del consultorio del médico.

Durante la conferencia “Cómo la transformación de MediCal está ampliando el acceso a los servicios de atención de salud conductual”, organizada por Ethnic Media Services.,líderes del Departamento de Servicios de Cuidado de Salud (DHCS) y proveedores de atención médica comunitaria compartieron cómo MediCal está ayudando a los californianos que necesitan cuidado salud mental y tratamientos contra el uso de sustancias.

Paula Wilhelm, subdirectora interina de salud conductual del DHCS, dijo que han estado trabajando duro para transformar el cuidado de salud mental y los servicios para el uso de sustancias al que hoy se refieren como salud del comportamiento.

“Por eso queremos que nuestros miembros de MediCal sepan que hay ayuda si están experimentando depresión posparto o lidiando con ansiedad y estrés debido a problemas escolares o laborales; o si sufren por la adicción a las drogas o al alcohol”.

Señaló que el DHCS trabaja con planes de atención administrada y agencias de salud conductual del condado para brindar una amplia gama de servicios de salud conductual para los miembros de MediCal.

“Estos incluyen prevención y bienestar, detección y evaluación de las necesidades de salud mental, uso de sustancias y una variedad de servicios de tratamiento ambulatorios y comunitarios, que incluyen terapia individual, grupal y familiar”.

Dijo que también cubren servicios de tratamiento más intensivos, incluida la atención de crisis, el tratamiento residencial y hospitalario para quienes los necesitan.

“Y, por supuesto, cubrimos medicamentos para la salud mental y el uso de sustancias. Esto incluye el tratamiento para el uso de opioides y herramientas de reducción de daños como la naloxona, que puede revertir las sobredosis y las tiras reactivas del fentanilo”.

Enfatizó que quieren mejorar la calidad de la atención médica y crear una prestación más equitativa y centrada en la persona.

“Por eso, nuestro objetivo general es facilitar que los miembros de Medicaid accedan a la atención de salud conductual y a todos los servicios que necesitan para vivir una vida más saludable”

Salud mental para niños

Autumn Boylan, directora adjunta de la Oficina de Asociaciones Estratégicas del DHCS, dijo que la mitad de todos los casos de enfermedades mentales diagnosticables a lo largo de la vida surgen entre nuestros jóvenes a la edad de 14 años.

Por lo tanto, dijo que es de vital importancia garantizar servicios preventivos e intervenciones tempranas cuando comienzan a surgir síntomas de afecciones de salud mental o trastornos por uso de sustancias, a medida que los jóvenes se van desarrollando.

“También sabemos que en California, específicamente, casi 300,000 o 284,000 jóvenes enfrentan una depresión mayor, y el 66% no tienen acceso a tratamiento”.

Mencionó que en 2021 la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) publicó un estudio que indica que en los años previos, un tercio de los jóvenes de California habían experimentado malestar psicológico significativo.

“La pandemia contribuyó y exacerbó algunos de estos problemas, pero no es la única causa. Los jóvenes de hoy tienen acceso a información las 24 horas del día, los siete días de la semana, en la palma de sus manos a través de sus teléfonos”.

Luego, dijo que participan en interacciones saludables y no saludables a través de las redes sociales.

“Son bombardeados con información sobre el mundo que los rodea, incluido el cambio climático y el mundo político. Y hay muchas cosas, incluidos los tiroteos en las escuelas y otras circunstancias, que se convierten en factores estresantes para los jóvenes de hoy”.

Hizo ver que todo esto ha llevado a que el médico general de Estados Unidos diga públicamente que la crisis de salud mental es uno de los grandes desafíos y epidemias de nuestro tiempo.

“El plan maestro para la salud mental de los niños del gobernador Newsom atiende esta crisis de salud mental de los jóvenes, y una de las maneras es a través de la Iniciativa de Salud Conductual Juvenil” .

Dijo que trabajan muy de cerca con las oficinas de educación de los condados y los distritos escolares para fortalecer la red de cuidado y apoyo, tanto en las escuelas del kinder al grado 12, los colegios comunitarios, y los sistemas de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California.

“Queremos asegurarnos que haya más consejeros en las escuelas, más psicólogos y programas que se enfoque en el aprendizaje social y emocional”.

Ayuda a la población indígena

Jennifer Oliphant es directora del programa Esperanza para el Mañana de la organización Two Feathers Native American Family Services que tiene un contrato con MediCal y atienden a una gran población indígena en el condado rural Humboldt en el norte de California.

“Tenemos un programa clínico que provee salud mental y servicios de abuso de sustancias a los jóvenes entre los 10 y 24 años; y tanto como podemos, incluimos a las familias”.

Dijo que no solo proporcionan consejería en salud mental y abuso de sustancias sino que ofrecen un programa de terapia con caballos para la comunidad.

“Realmente sentimos que necesitábamos integrar realmente toda nuestra programación para ser más efectivos y realmente involucrar a nuestra comunidad”.

Dijo que tienen un departamento cultural y de alcance que facilitan las reuniones comunitarias y talleres para aprender sobre nuestra cultura.

“Estamos planeando un programa de desarrollo de liderazgo juvenil que es muy emocionante para involucrar a los adolescentes de formas más creativas”.

Padres deprimidos y jóvenes confundidos

Tricia Nguyen, directora ejecutiva de Southland Integrated Services (antes Vietnamese Community of Orange County), dijo que cuando comenzaron, llevaron a cabo muchos programas de asimilación y ciudadanía.

“Después de eso, debido a que los adultos mayores vietnamitas estaban muy aislados en el condado de Orange, creamos un programa para adultos mayores para que tuvieran un centro con actividades, juegos y comidas calientes”.

En 2015, se convirtieron en un centro de salud calificado por la federación, y más tarde cambiaron el nombre para integrar la salud médica y dental con la conductual.

“Cuando iniciamos no teníamos ningún programa de salud mental, pero cambiamos cuando nos dimos cuenta que los padres ponen mucho de la culpa en sus hijos por todo lo que tuvieron que sacrificar en Vietnam; y les exigen que sean doctores, dentistas, abogados, farmacéuticos o ingenieros, y si no pertenecen a ninguno de esos cinco, son considerados un fracaso, y no pueden pelear contra los deseos de sus padres”.

Como consecuencia, dijo que tienen una generación de jóvenes en la comunidad vietnamita que no saben qué hacer, y se sienten confundidos entre lo que quieren ser y las expectativas de sus padres sobre qué carrera seguir.

“A través de la ampliación de MediCal, hemos podido crear muchos talleres y programas para adultos mayores, especialmente después de la pandemia porque se deprimieron y aislaron más y no tenían con quién platicar”.