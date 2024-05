Helmut Marko fustigó a “Checo” Pérez por su actuación en Imola: “Cometió un error garrafal”

Sergio “Checo” Pérez fue el primero en admitir que su fin de semana en Imola fue para el olvido con el mexicano teniendo problemas tanto en los entrenamientos libres como en la clasificación y cerrando con un octavo puesto en la carrera, resultado que lo relegó al tercer puesto de la clasificación en este 2024.

Sin embargo, su actuación en el Gran Premio de Emilia Romagna no pasó por debajo de la mesa del asesor de la escudería Red Bull, Helmut Marko, quien lanzó una dura crítica en contra del piloto mexicano que sumó su segunda carrera consecutiva quedándose por fuera del podio.

En su columna semanal en SpeedWeek, el austríaco analizó lo que fue el desempeño de “Checo” Pérez en la séptima prueba de la temporada 2024 de la Fórmula 1, específicamente en la clasificación donde el mexicano quedó sorpresivamente eliminado en la Q2.

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez en el garaje de Red Bull después de las primeras prácticas libres de cara al Gran Premio Emilia Romanga, séptima prueba de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Crédito: Antonio Calanni

“Sergio Pérez no rindió tan bien en Imola como en las rondas anteriores del Campeonato del Mundo”, empezó Helmut Marko su descarga en contra de “Checo” Pérez quien tras este fin de semana fue superado en la clasificación de pilotos por el de Ferrari, Charles Leclerc.

“Su rendimiento fue bueno hasta su accidente en la tercera sesión de entrenamientos, pero por desgracia luego cometió un error garrafal en la curva 7 durante la clasificación. El error le costó tres décimas de segundo, lo que significó que ‘Checo’ no pasara a la Q3”, prosiguió con su análisis.

Esa clasificación en el puesto 11 para la prueba que se llevó a cabo en el circuito de Imola dejó muy mal parado al mexicano que la tuvo cuesta arriba para meterse en la pelea por los primeros puestos y terminando con un octavo puesto que es hasta el momento su peor actuación esta temporada.

El piloto de la escudería Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, reconoció que tuvo problemas para entrar en ritmo desde el comienzo de la clasificación para el Gran Premio de Emilia Romanga. Crédito: Antonio Calanni | AP

“Desde la undécima posición de la parrilla la carrera estaba prácticamente acabada en una pista en la que es tan difícil adelantar. En cuanto a la estrategia, no tuvimos más remedio que salir con el neumático duro, pero como ya he dicho, el rendimiento del coche no era el adecuado”, agregó Marko.

El ex piloto austríaco de F1, quien ha sido uno de los principales críticos de Sergio “Checo” Pérez desde la pasada temporada, reconoció que el mexicano pudo haberle hecho mucho más daño a Lewis Hamilton y George Russell pero se quedó corto en su intento producto de la estrategia del equipo.

“Su velocidad era mejor con los neumáticos medios, pero no lo suficiente para atacar a los Mercedes“, cerró sobre lo que fue un fin de semana para el olvido del piloto mexicano que este fin de semana apunta a pasar la página en el Gran Premio de Mónaco donde buscará volver a subirse al podio.

