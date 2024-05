María Celeste rompió el silencio sobre la muerte de su pareja Raúl Quintana: “Me enseñó lo que es el amor”

María Celeste decidió abrir su corazón y revelar detalles sobre el desgarrador momento en el que se enteró sobre el fallecimiento de su pareja, Raúl Quintana, a causa de un infarto mientras se ejercitaba, así como sobre el proceso de duelo al que se ha enfrentado durante las últimas semanas.

En una entrevista con People en Español, la ex presentadora de “Al Rojo Vivo” y “Primer Impacto” indicó que la fatídica noticia llegó a sus oídos el pasado dos de mayo, luego de aterrizar en Madrid, España: “Julián, mi hijo mayor, me llamó alarmado para decirme que los paramédicos estaban en la casa porque Adrián había encontrado a Raúl inconsciente, junto a la máquina caminadora en la que había estado ejercitándose”, contó.

A pesar de los intentos del equipo médico que llegó al lugar de los hechos, el deceso de Quintana fue declarado minutos después: “Todo me pareció irreal porque en el teléfono podía escuchar al personal médico tratando en vano de resucitarlo. Mi hija Lara, que lo adoraba y que lo acompañó en la ambulancia, me iba explicando lo que sucedía hasta que fue evidente que ya nada más se podía hacer”.

Para la comunicadora, cada detalle previo al fallecimiento de su pareja ha retomado un nuevo significado: “Antes de salir para el aeropuerto le dejé junto a sus cosas una nota escrita a mano diciéndole algo muy bonito, como si presintiese lo que iba a pasar. ¡Cuánto me alegro de haberlo hecho!”, contó.

De acuerdo con María Celeste, las horas siguientes estuvieron llenas de incertidumbre debido a que le era imposible encontrar un vuelo de regreso a casa; sin embargo, el grupo de amigas con el que viajaba la ayudó a sobrellevar la situación.

“Hasta hablaron con la jefa de azafatas para que estuviera pendiente de mí y en ese avión ellas me cuidaron con una ternura que me dejó conmovida. ¡Nunca las olvidaré!”, agradeció la famosa.

Para finalizar, la conductora recordó con nostalgia los inicios de su relación con el empresario y las enseñanzas que este le dejó: “Fue la persona que me enseñó lo que es el amor incondicional porque me quería en todas mis versiones, con todos mis defectos y virtudes. Siempre fui su persona favorita, su prioridad y no pasaba un día sin que me demostrara cuánto me quería (…) Era un gran compañero, divertido y cómplice por eso deja un hueco muy profundo”.

Seguir leyendo:

• María Celeste anuncia la muerte de su pareja, Raúl Quintana

• María Celeste reaparece en redes con un desgarrador mensaje tras la muerte de su pareja

• Fotos: María Celeste Arrarás goza de todos los lujos en hermosa mansión en México