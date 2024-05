Reino Unido celebrará elecciones el 4 de julio: qué llevó al primer ministro a adelantar los comicios

El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció este miércoles que Reino Unido celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 4 de julio.

En una declaración frente al número 10 de Downing Street, donde se encuentra su residencia oficial, Sunak dijo que había solicitado al rey Carlos III disolver el Parlamento el próximo 30 de mayo para que se puedan llevar a cabo los comicios.

El primer ministro británico aseguró estar orgulloso de lo que su gobierno conservador había logrado y que tenía la intención de luchar por “cada voto”.

El premier aceptó que el país se enfrentaba a circunstancias “inciertas” debido a eventos como la guerra en Ucrania y la inflación que afecta al bolsillo de los británicos, pero aseguró que el plan de su gobierno estaba funcionando.

Sunak les dijo a los británicos que había llegado el momento de decidir “en quien confiar”: “Hay que decidir si queremos seguir construyendo el futuro que ustedes han hecho o arriesgarse arrancar desde cero”.

PA: El líder del Partido Laborista -de oposición- Keir Starmer dijo que era “el momento que el país estaba esperando”.

Para el líder del Partido Laborista de oposición, Keir Starmer, el anuncio de Sunak es “el momento que el país viene esperando”, luego de una seguidilla de gobiernos conservadores que suman ya 14 años en el poder.

“Juntos, podemos parar el caos, cambiar la página y reconstruir Gran Bretaña y cambiar nuestra nación”, dijo el líder laborista pocos minutos después del anuncio de Sunak.

Esta visión divergente de la situación de Reino Unido será el centro de atención durante la elección, según afirma el corresponsal político de la BBC Nick Eardley.

“Rishi Sunak argumentará que la economía está mejorando, que su plan para el país está funcionando, y que la gente debe confiar en él para terminar el trabajo”.

“El argumento laborista será simple y una palabra lo resumirá: cambio. El partido dirá que el plan del gobierno no sirve y que llegó la hora de algo nuevo”.

Sunak mojado

Getty Images:

El anuncio de Sunak llamó la atención por la condiciones en las que ocurrió, con el primer ministro dirigiéndose a los británicos mientra se mojaba bajo la lluvia y con partes de su discurso ahogadas por la música que venía del parlante de un manifestante que se encontraba en las cercanías de Downing Street.

La corresponsal política de la BBC Helen Catt aseguró que la ventaja de ser quien convoca a las elecciones es “el activo más grande del primer ministro”, pero como se vio este miércoles con Sunak, “puede traer desventajas”.

“La expectativa es que el premier haga el anuncio en Downing Street, frente de la famosa puerta negra,” explicó Catt. “Pero hoy se vio a Sunak a la merced del clima y de manifestantes ruidosos”.

El contraste lo trajo el Partido Laborista con la respuesta al anuncio del adelanto electoral que dio Starmer, quien apareció ante las cámaras bajo techo y flanqueado por sendas banderas de su país.

“No será el contraste que querían los conservadores pero los laboristas estarán dichosos”.

¿Por qué decidió Sunak llamar a una elección en el verano?

Getty Images:

Análisis del editor político de BBC News Chris Mason

Con la elección general, el rumbo del país quedará en manos de los votantes.

El primer ministro anunció la fecha de los comicios frente al número 10 de Downing Street mientras llovía a cántaros y sonaba a todo volumen la música de un manifestante.

¿La canción? Things Can Only Get Better (Las cosas solo pueden ir a mejor), un tema que utilizó el laborista Tony Blair para su campaña de 1997.

Durante semanas hubo expectativas crecientes de que las elecciones se celebrarían en otoño, lo que daría al primer ministro al menos dos años en el cargo y la posibilidad de una mejora económica.

Reuters: Las afueras de las Casas del Parlamento luego del anuncio de Sunak.

Pero hay decisiones que se toman al filo de la navaja, y ha habido quienes han presionado a Rishi Sunak para que se vaya antes, entre ellos el viceprimer ministro Oliver Dowden.

Quienes defendieron ese argumento sienten que las cosas podrían no mejorar mucho y que el deseo percibido del electorado de tener voz pronto podría agravar cualquier derrota conservadora si se retrasaba la cita con los votantes.

En otras palabras, debía hacerlo ahora o las cosas podrían empeorar.

El primer ministro también puede decir que al menos algunos de sus objetivos se han cumplido o parecen estar en camino de cumplirse.

La cifra de inflación actual puede considerarse un éxito.

Por supuesto, no se debe únicamente a las acciones del gobierno.

Pero se culpa a los gobiernos cuando la inflación está por las nubes, por lo que es razonable esperar que intenten que les den crédito cuando cae, y así ha sido.

El panorama económico más amplio también parece un poco más brillante.

Getty Images: Una de las políticas que más críticas le ha generado a Sunak desde la oposición es la de enviar a solicitantes de asilo a Ruanda.

Luego está el plan de enviar algunos solicitantes de asilo a Ruanda.

Aún no ha ocurrido, pero parece que los vuelos podrían ser inminentes, tal vez incluso durante la campaña electoral, aunque sólo se podrá saber si estos influyen en los votantes el día de las elecciones.

Y así comienza la campaña.

Los conservadores dirán una y otra vez: ten cuidado con lo que deseas. Los laboristas y otros dirán una y otra vez que es hora de cambiar.

El resultado será extraordinario, pase lo que pase.

Si las encuestas de opinión son en general correctas, el partido en el gobierno cambiará. Si están equivocadas, será una de las mayores sorpresas de los últimos años.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.