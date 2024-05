Retrasos en la renovación de DACA tienen resultados “catastróficos”

Como si no fuera suficiente estar en vilo por el futuro de DACA en los tribunales, potencialmente ante la Corte Suprema, o por la posibilidad de que Donald Trump, quien pretende desaparecer el programa, gane la presidencia en noviembre, los Dreamers enfrentan severos retrasos en la renovación de sus permisos de trabajo, y muchos han perdido sus empleos.

Se mencionan diversas causas para el rezago en el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS), entre ellas, problemas técnicos, falta de personal y que la agencia esté dando prioridad a migrantes recién llegados que han solicitado asilo, o a beneficiarios del TPS.

Sea cual sea la causa, los rezagos afectan adversamente a quienes se beneficiaron del programa que el 15 de junio cumple 12 años de ser iniciado por el presidente Barack Obama. DACA son las siglas de la Acción Diferida para los Llegados en la lnfancia que ampara a unos 600,000 jóvenes de la deportación y les concede permisos de trabajo renovables cada dos años.

Un reporte de fwd.us del 2023 encontró que desde 2012 el primer grupo de beneficiarios de DACA ha multiplicado por siete sus ingresos medios anuales, ha aportado $108 mil millones de dólares a la economía, y $33 mil millones en impuestos combinados.

Conversé con un beneficiario de DACA desde 2012. No quiso dar su nombre, pero compartió que en enero solicitó la renovación de su permiso de trabajo, pero su petición no ha sido procesada. Su permiso de trabajo expiró. La empresa para la cual trabaja, decidió, por ahora, esperarlo y le concedió una licencia personal sin paga.

Pero este joven es el sostén económico de sus padres y hermanos, y perder sus ingresos ha sido devastador tomando en cuenta además que su padre, quien también es indocumentado, sufrió un infarto y los gastos médicos son muchos.

“El tema de la salud mental es realmente el más duro para mí…en cuanto a mi autoestima como proveedor”, agregó.

“Y mi mayor temor es que no me renueven DACA o que no me den mi autorización de trabajo por los próximos dos años. Y luego, con DACA ante la Corte Suprema, y si lo eliminan, ¿qué voy a hacer? ¿Vuelvo a trabajar sin papeles? ¿Vuelvo a dedicarme al detallado de autos? ¿Me mudo del país? ¿Vuelvo al país donde nací, que realmente no conozco? ¿Le pido a mi novia que se case conmigo?”, cuestionó.

Sobre el presidente Joe Biden dijo: “Antes de que asumiera su cargo hubo muchas promesas y declaraciones de apoyo, pro reforma y cambios que aún no hemos visto, y hemos sufrido a causa de las políticas aplicadas durante su gobierno y el anterior (con Trump)”.

“No podemos seguir rediseñando las promesas de la administración y seguir postergándolas. Con las vidas no se juega, no se utilizan como táctica para obtener una victoria”, afirmó.

Karen Tumlin, abogada de inmigración, fundadora y directora del Justice Action Center, señaló que los beneficiarios de DACA solicitan la renovación de sus permisos de trabajo cuatro o cinco meses antes de la fecha de vencimiento. Pero las renovaciones no se han obtenido en ese marco de tiempo.

USCIS alega que algunos de los casos retrasados solicitaron la renovación 100 días antes, pero eso nunca había supuesto un problema, dijo Tumlin. Lo que se requiere, agregó, es asignar más fondos para añadir personal para procesar las renovaciones.

Para la abogada, el USCIS debería conceder automáticamente una renovación temporal, como hace con otras categorías de inmigrantes, para que no pierdan su estatus. “Una auto-renovación de 30, 60, 180 días para lidiar con los rezagos administrativos”.

Tumlin desconoce cuántos Dreamers han perdido sus empleos a causa de estos retrasos, pero afirmó que las consecuencias a nivel individual son catastróficas. No se pierde solamente el permiso de trabajo sino la protección de la deportación.

“Hay mucho estrés entre los beneficiarios de DACA por las elecciones. ¿Terminará DACA con un nuevo presidente? ¿Terminará a través del caso judicial? Lo último que quieren es perder su protección de la deportación así sea por un solo día”, indicó Tumlin.

Sobre Biden dijo: “Los beneficiarios de DACA, activistas y aliados entregaron al presidente Biden un programa DACA intacto tras cuatro años de la presidencia de Trump. No hemos visto ninguna extensión del programa y, como mínimo, (Biden) tiene que asegurarse de que bajo su mandato los individuos no pierdan su estatus porque la agencia no procesa las peticiones a tiempo”.

“Mis clientes están emocionalmente exhaustos. Es muy difícil expresar con palabras el impacto de ese estrés y encima perder la capacidad de hacer lo que haces día a día, que es mantenerte a tí y a tu familia. Es realmente catastrófico”, concluyó Tumlin.