Yosgart Gutiérrez descarta que en Cruz Azul haya miedo ante la playera del América

Porque en cada momento la afición de Cruz Azul o cualquier otra persona le recuerda los pasajes tristes e increíbles que acontecieron en aquella final del torneo Clausura 2013, en que América en cinco minutos le arrebató el título de campeón a la Máquina Celeste, en lo que pareciera desde lejos que ha generado una psicosis de los cementeros ante la playera americanista, el exportero del cuadro celeste Yosgart Gutiérrez, presente desde la banca en ese juego, negó categóricamente que exista miedo en Cruz Azul ante la playera del América.

En charla con La Opinión, Gutiérrez que fue testigo en la cancha de esos tristes acontecimientos en la cancha del Estadio Azteca hace 11 años negó rotundamente que a partir de esa final se haya generado un miedo escénico ante los colores americanistas.

“No, completamente no, rotundamente, no. No habría por qué Cruz Azul debe tenerle miedo al América, no hay porque tenerle miedo a la playera del America, te lo digo personalmente, a nosotros desde chicos nos inyectan el odio deportivo desde que estás en fuerzas básicas. Es cierto que los partidos contra ellos son muy intensos, se viven de manera diferente, son partidos que van marcando tu carrera futbolística desde que te pones está playera. Si hay un respeto para el América, obviamente es una institución grande, una institución de las mejores de México, así que miedo no, respeto, creo que siempre va a existir, pero de mi parte nunca fue miedo.

El exportero de Cruz Azul, en la plática con esta casa editorial reconoció que a partir de esa derrota del 2013 ha sido complicado subsistir en el entorno de la Máquina, pues ha sido de las aficiones más golpeadas, más vituperadas, pero que con todo eso, siempre se ha buscado conseguir lo mejor para poner a Cruz Azul en lo más alto del fútbol de México.

“Creo que la afición de Cruz Azul para mí es admirable, porque han aguantado un montón de situaciones por las que el equipo ha pasado, la institución ha pasado, la afición de Cruz Azul es una afición muy leal y noble que siempre está ahí, siempre está apoyando, siempre está esperando que su equipo de buenos resultados, que siempre busque pelear por campeonatos. Es admirable lo que hacen y se merecen un reconocimiento de todo lo que ha pasado y creo que el domingo vamos a ir con todo a esperar que se logre un buen resultado”, precisó.

En el vestidor azul del 2013 se escuchaba hasta el vuelo de una mosca



Yosgart Gutiérrez al escarbar en el baúl de sus recuerdos, tiene fijo el dibujo de aquel vestidor de Cruz Azul después de perder la final contra América y que ha sido la punta de lanza de todas las críticas y menosprecios que a lo largo de estos años han sufrido los colores celestes, resaltando que el silencio y los lamentos fueron tan sepulcrales que hasta se escuchaba el vuelo de una mosca.

“El vestidor era tan triste y el silencio tan impresionante que hasta se podía escuchar el vuelo de una mosca. Pero eso ya pasó y como todo en la vida se tiene que dar vuelta a la página y empezar a trabajar en lo que sigue, es lo que hicimos y aunque yo tuve que salir de Cruz Azul después de esa final, a la gente se le quedó ese lamentable recuerdo al grado que la gente en cada momento se encarga de recordártelo y ahora que hay una nueva final estamos hablando de eso, pero creo que el color azul ahora no es el mismo y tampoco es el mismo América, por lo que creo que la historia será diferente”, recordó.

Empero Yosgart, no estuvo de acuerdo con la apreciación de que esté nuevo Cruz Azul por todas las burlas y humillaciones que ha pasado ante el América tiene todo por ganar y nada que perder, sino que por el contrario, expuso que siempre en Cruz Azul existe una lucha contra su propia historia y esa siempre ha sido la de un club llamado grande.

“Creo que son dos instituciones grandes, es un duelo donde hay mucho orgullo y creo bueno que el hecho de haber llegado aquí cuando nadie en el pasado mes de enero se esperaba que estuvieran en una final lo hace un equipo competitivo y bueno que puede pelear por el título. Creo que el trabajo del técnico Martín Anselmi, su cuerpo técnico, directiva y jugadores han logrado cambiar ese panorama y ahora estar peleando por el título. Si me hubieras apostado de que estaríamos en la final, creo que nadie hubiera tomado la apuesta”, dijo.

