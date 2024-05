Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 23 al 29 de mayo

Pop contemporáneo

La cantante mexicana Ximena Sariñana estará a cargo de abrir el concierto que Mon Laferte ofrecerá en el forum Kia (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood) como parte de su gira Autopoiética. La intérprete chilena cantará sus éxitos así como los temas de su más reciente álbum, que se llama igual que su gira. Sábado 8 pm. Boletos desde $27. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mayra Ortiz

Música ochentera

Dos de las bandas mexicanas más icónicas del pop de los ochentas, Pandora y Flans, se juntaron para hacer una gira juntas y traerán su tour Inesperado al teatro Peacock (777 Chick Hearn C., Los Angeles). Aunque sin la presencia de Ivonne, la integrante más rebelde y enigmática de Flans, este quinteto promete repasar una buena parte de éxitos. Hoy jueves 8 pm. Boletos desde $42. Informes peacocktheater.com.

Foto: Archivo Crédito: Agencia Reforma

Gabriela Montero en concierto con la LACO

Este fin de semana, la reconocida pianista venezolana nominada al Grammy, Gabriela Montero, se presentará en dos programas consecutivos durante el cierre de temporada de la Orquesta de Cámara de Los Ángeles (LACO).Montero hará su debut con la LACO, interpretando el Concierto para piano No. 24 en Do menor de Mozart, mañana viernes a las 8 pm, en el Renée y Henry Segerstrom Concert Hall en Costa Mesa, y el sábado, 25 de mayo de 2024, a las 8 pm, en el Alex Theatre de Glendale. Mientras que este domingo 26 de mayo a las 2 pm, en el Linwood Dunn Theater en el Mary Pickford Center for Motion Pictures en Hollywood, Montero y la Orquesta de Cámara de Los Ángeles celebrarán la fusión de la música y la magia del cine con una presentación especial titulada, “Chaplin + The Immigrant”, que contará con una interpretación improvisada en vivo de la pianista latina, acompañando la película muda de Charlie Chaplin de 1917, The Immigrant. Para boletos e información, visite:www.laco.org

Cortesía LACO

Tucanes en la feria

La banda de música norteña, Los Tucanes de Tijuana, son parte del ecléctico talento que se presenta en el marco de la Feria del Condado de Los Angeles que se realiza en el Fairplex (101 W. McKinley Ave., Pomona). El grupo liderado por Mario Quintero interpretará éxitos como “Secuestro de amor”, “El tucanazo” y “La Chona”. Domingo 7:30 pm. Boletos desde $51. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Show de banda

Marca Registrada, la exitosa banda de Culiacán, Sinaloa, que estrenó recientemente el tema “La Guerita” —escrito sin diéresis, aunque se refiere a una chica rubia—, estará de paso por Los Angeles para ofrecer un show en la Pico Rivera Sports Arena (11003 Sports Arena Dr., Pico Rivera). El grupo estrenará el disco “The Goat” el 30 de mayo, con el que celebrará sus diez años de trayectoria. Lunes 6 pm. Boletos desde $75. Informes ticketon.com.

Foto: Cortesía

Jazz del mundo

Quarteto Nuevo, parte del Jazz Festival del Muckenthaler Cultural Center (1201 W. Malvern Ave., Fullerton) es una banda en cuya música instrumental se combinan los ritmos clásicos del occidente, el folclor de Europa del este y los ritmos latinos. Sus cuatro integrantes se han presentado y trabado con sinfónicas y orquestas de todo el país, así como con artistas de la talla de Dave Brubeck, Rush, John Tesh y Ellie Goulding. Hoy jueves 7:30 pm. Boletos $35. Informes themuck.org.

Foto: Cortesía

Exhibición de ranas

El cambiante, colorido y extraño mundo de las ranas es parte de la exhibición FROGS: Facing a Changing World, que abre este fin de semana en el Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach). Los visitantes podrán explorar hábitats con coloridas ranas tropicales de todo el mundo, mirar tras bastidores al personal del acuario cuidar de las ranas desde que están en huevos hasta que son adultas, y ver un nuevo espacio con ranas de California y Baja California, México. A partir del viernes. Boletos desde $30. Informes aquariumofpacific.org.

Foto: Robin Riggs

Temporada de fresas

En esta temporada de fresas, el Ecology Center (32701 Alipaz St., San Juan Capistrano) realiza su evento anual Strawberry U-Pick, una experiencia interactiva en la que los asistentes pueden explorar una granja en la que hacen tres paradas; una de ellas es Somos campesinos, y en ella los participantes aprenden a llenar sus canastas con fresas frescas que se compran por peso. Sábado y domingos hasta el 3 de junio. Boletos desde $12. Informes theecologycenter.org.

Foto: The Ecology Center

Tiempo de chapuzones

El parque acuático Soak City, de Knott’s Berry Farm (8200 Beach Blvd., Buena Park) ya abrió sus puertas —y sus albercas— para recibir el calor que se avecina en el sur de California. Piscinas para todas las edades, así como atracciones como un río lento, toboganes, albercas de olas y chorros de agua, ya están trabajando a toda su capacidad para refrescar a visitantes. Abre días selectos hasta el 8 de septiembre. Boletos desde $50. Informes knotts.com.

Foto: Soak City

Musical de tres décadas

En Disney’s The Lion King 30th Anniversary: A Live-to-Film Concert Event, en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles), los asistentes podrán experimentar la vida en la Tierra del Orgullo mientras la orquesta toca la banda sonora de Hans Zimmer que conducirá Sarah Hicks. Temas de Elton John, como “Can You Feel The Love Tonight”, “Circle Of Life:, “Be Prepared” y “Hakuna Matata” serán interpretados por los talentos originales, como Jeremy Irons, Nathan Lane y Billy Eichner. El musical incluye los celebrados disfraces y los innovadores títeres. Sábado y domingo 8 pm. Boletos desde $25. Informes ticketmaster.com.

Parque en el agua

Este verano reabrirá sus puertas parque acuático de inflables, Tunes at the Dunes, en el Newport Dunes Waterfront Resort (131 Back Bay Dr., Newport Beach). Hay entretenimiento en vivo, proyección de películas en la playa y otras experiencias al aire libre. El parque acuático inflable agregó cuatro inflables nuevos; ahora tiene más de 20. Abre el mañana viernes y seguirá abierto todos los días hasta el 2 de septiembre. Boletos desde $15. Informes newportdunes.com.

Foto: Cortesía